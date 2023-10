La financiación de la Universidad de Zaragoza es “clave porque los recursos no son finitos”. Así de contundente se ha mostrado esta mañana la directora general de Universidades, María Luisa Feijóo, quien ha reconocido que el acuerdo del anterior Gobierno aprobado para el plazo 2022-2026, cifrado en mil millones de euros, es necesario ser revisado cada año porque “hay factores que por la economía no se han planificado, partidas que hay que revisar, sobre todo en cuanto a la transferencia básica, centradas en los costes de personal”. Eso implica una “actualización” necesaria todos los años, un asunto de “importancia tremenda porque es una cifra importante y tiene que garantizar la calidad de la enseñanza”. En este sentido se ha mostrado preocupada porque ese modelo actual “no garantiza la estabilidad financiera de institución”.

Es por eso que Feijóo va a analizar el modelo de financiación “pensando en buscar las mejores acciones a partir de 2026”. La directora general ha citado un estudio de la Airef sobre ese modelo, en el que se evidencia la necesidad de tener un plan estratégico”, que indique las necesidades de desarrollo y “sea referencia para un modelo de financiación futura”. En este sentido, ha asegurado, que el actual modelo “no lo entiendo pero me lo estoy estudiando” para señalar a continuación que incluye “unas partidas muy rígidas eso, ha insistido en que la universidad “tienen que elaborar su plan estratégico y buscar la mejor estrategia financiera” para cuando acabe el actual modelo en 2026 y de hecho ha asegurado que “ya se está haciendo”.

Este plan ha sido el principal anuncio de la directora general de Universidades del Gobierno de Aragón en su primera comparecencia en las Cortes, donde ha hecho hincapié en las tres ideas clave de su dirección que pasan por conseguir un modelo educativo universitario “que busque la excelencia, el diálogo “constante” entre la Universidad y el Gobierno de Aragón y una mejora de la vida personal y profesional de los estudiantes”.

Becas y ayudas

Feijóo ha analizado también las becas y ayudas cuyo objetivo es “favorecer el acceso a la educación universitaria”, un aspecto que considera “fundamental” y ha anunciado que cuando se finalice las resoluciones de las convocatorias actuales se evaluarán si cumplen objetivos y “se actuará para mejorar la financiación”. En estos momentos, desde el departamento se gestionan tres ayudas, Erasmus+, para las que se han presentado 507 solicitudes; Movilidad entre campus (1.998 solicitudes), de las que el año pasado no se ejecutó el 100% por lo que para el próximo año no se incrementará el presupuesto Y la tercera son las becas salario, en las que se ha detectado que el número de beneficiarios es menor a las plazas, ya que en los dos últimos cursos había 22 y se adjudicaron 11 y en el último 15 de 35. En cuanto a las ayudas para máster el pasado curso no se convocaron porque “no entraron fondos europeos” por lo que ha apostado por su reforma, aunque sin anticipar ningún detalle.

Sí que ha hablado de tasas, aunque lo ha hecho para decir que es necesario cumplir la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), lo que va a obligar a la adaptación de la legislación aragonesa. También se ha referido a la precarización del profesorado y los “complementos retributivos, una partida que es una de las críticas que hago a la norma” ya que son nueve millones pero “la universidad ha crecido y la partida es la misma”.

También ha hablado de la ordenación académica, donde ha señalado que el objetivo es tener una “formación superior de calidad que responda a los retos sociales” y también ha reconocido que “la oferta debe estar equilibrada con la demanda”.

A las preguntas de los partidos de la oposición, le ha respondido a la diputada Socialista Carmen Soler que “la universidad ni la ciencia estarán en segundo plano”, que le había afeado que desde la consejería no se hubiera hablado de Universidad hasta su comparecencia. Isabel Lasobras (CHA) ha pedido la reducción de las tasas y conocer cómo se van a fomentar los talentos femeninos en la ciencia; Tomás Guitarte (Teruel Existe), la implantación de nuevas titulaciones sanitarias en Teruel; y Andoni Corrales (Grupo Mixto) ha señalado que “vienen tiempos oscuros para la universidad pública y no tantos para la privada” y en cuanto a los objetivos de la Agenda 2030, Feijóo le ha contestado que por “el cambio climático no se preocupe, porque es una preocupación nuestra” en referencia al Ejecutivo autonómico. Desde Vox se ha insistido en que “hay que huir del sectarismo” y Susana Gaspar le ha afeado a la izquierda que “agite el discurso del miedo”.