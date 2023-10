Tras cuatro años de negociación, la multinacional aragonesa Saica y el sindicato UGT Aragón han cerrado el nuevo convenio Non Stop, que rige las condiciones laborales de los operarios de las secciones de producción del gigante papelero. La dirección de la compañía ha accedido a ampliar la plantilla con 40 puestos de trabajo fijos que antes subcontrataba a través de empresas de trabajo temporal, lo que era la principal reclamación del comité de empresa, así como una reducción de la jornada laboral anual y una notable subida salarial que incluye pagas de 600 euros entre 2019 y 2026 y un incremento salarial acumulado del 25% para cuando expire la vigencia del convenio, dentro de tres años.

La empresa y la representación de los trabajadores llevaba negociando desde 2019 el nuevo acuerdo, que estará vigente hasta 2026. A comienzos del año pasado, los trabajadores se movilizaron para desbloquear el convenio al entender que los buenos resultados de la empresa (superó en 2022 los 4.000 millones de facturación) le permitían aumentar la contratación fija. Ahora, el colectivo Non Stop pasará de 360 a 400 operarios con la ampliación de la plantilla de la planta de El Burgo de Ebro (25 empleados fijos más) y de la fábrica ubicada en la capital aragonesa (15 nuevos operarios estabilizados).

Respecto al incremento salarial, el acuerdo recoge la aplicación de los incrementos pactados en el convenio estatal, que para el periodo comprendido entre 2019 y 2025 suma un acumulado del 22,73%. Además, se otorgará una paga no consolidable de 600 euros al año para los cursos 2019, 2020, 2021 y 2022 en función del tiempo trabajado, aunque en la mayoría de los casos asciende a 2.400 euros por el cuatrienio, algo que «nos basta para cubrir el golpe de la inflación», según explican fuentes del comité de empresa. Del mismo modo, queda pactado un incremento del plus Non Stop para las pagas extraordinarias de Navidad desde 2023 y de verano desde 2026, lo que eleva en 520 euros al año la retibución por trabajador al término de la vigencia del convenio. Por último, se acuerda un 1% de subida salarial al incremento que se pacte en el convenio estatal en 2026.

La tercera pata de la negociación recoge una mejora de las condiciones laborales, como la consolidación de 14 días de libre disposición que antes eran variables, lo que supondrá la reducción de tres fines de semana por año de trabajo. Esta cuestión fue troncal en la mesa de negociación, pues en el supuesto de que la persona trabajadora decida optar por la opción de descanso su jornada anual sería de 204 días (1.632 horas anuales) frente a las 218 días (1.744 anuales) que marca el estatal. Por otro lado, el nuevo convenio será un mínimo asegurado en lo que a días de libre designación se refiere, ya que cualquier reducción de la jornada en el ámbito estatal se sumaría a lo pactado en el acuerdo con Saica.

El documento se firmó el pasado jueves, 5 de octubre, fruto de un preacuerdo alcanzado el 5 de junio y que refrendó el 75% de la plantilla del colectivo Non Stop.