Trabajar el día del Pilar sale a cuenta, al menos en algunas empresas de referencia radicadas en la capital aragonesa. Los más agraciados en el plano económico serán este año los operarios de la plataforma Europa de Inditex, que cobrarán este 12 de octubre de 2023 entre 370 y 405 euros por acudir al gran almacén de Zara Mujer en Europa, ubicado en la Plataforma Logística de Zaragoza.

Las cuantías dependen de la categoría profesional, pues el grupo profesional I cobra 370 euros por la jornada de ocho horas y 392 por la de nueve horas. Este plus se ha elevado desde 2021, cuando se remuneraba con 353 euros en el primer caso y con 364 en el segundo. Ascienden los importes para el grupo profesional II, donde la jornada de ocho horas se paga el 12 de octubre a 391 euros (372 hace dos años) y, en el caso de las nueve horas, a 405 euros (en 2021 eran 385).

Los empleados de Marta Ortega ascienden al primer puesto del escalafón de los pluses del día del Pilar por incomparecencia de Saica, que tradicionalmente ha pagado la mayor cuantía a los operarios de sus fábricas. En el convenio Saica Non Stop, que fue renovado el pasado 5 de octubre después de estar bloqueada su negociación desde 2019, se recoge una remuneración bruta de 500 euros para el día del Pilar y otra similar para el día 13. Sin embargo, este año Saica ha decidido que parará su actividad, una decisión que corresponde únicamente a la dirección de la multinacional aragonesa del papel, que tiene potestad para hacer esto el 1 de mayo, el 12 y el 13 octubre, que se suman a las paradas del 24,25, 31 de diciembre y 1 de enero.

En ambos casos, tanto como en el del gigante del textil como en el caso de la papelera aragonesa, los extras son tan elevados porque estos días están recogidos como no laborales en el convenio, motivo por el que en la negociación colectiva se estableció una elevada cuantía. Eso sí, Saica ofrece días de compensación por trabajar en estos días no laborables; no así Inditex.

Por lo demás, muchas empresas radicadas en Aragón contemplan el pago de un plus por trabajar el día del Pilar como un festivo cualquiera. Es el caso de BSH Electrodomésticos, que incrementa la retribución de la hora trabajada un 30%.

Lo mismo ocurre en Decathlon, donde un indefinido con contrato de 40 horas semanales cobra un extra de unos 12,70 euros, que se corresponde a una cláusula en el convenio que estipula una remuneración un 50% por encima de las tablas, además de generar un día libre.

En el caso de los salarios que dependen de la Administración pública, como en el sector del Salud, los pluses son menos generosos que en Saica o Inditex. Una enfermera del Servicio Aragonés de Salud cobrará por trabajar este 12 de octubre como cualquier otro festivo, unos 67 euros.