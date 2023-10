El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reconocido hoy que ayer, en el Desfile del Día Nacional, tuvo la oportunidad de trasladarle al ministro de Industria, Héctor Gómez, las reivindicaciones de Stellantis respecto del Perte, y la demanda de más ayudas para poder implantar la gigafactoría de baterías en Aragón.

"Coincidí con el ministro, nos saludamos, y dentro de poco les contamos noticias", se ha limitado a decir el presidente aragonés, que no quería avanzar demasiado sobre el contenido de esas conversaciones.

"Cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo y yo he hecho el mío, no solo he hablado con el ministerio, sino que espero que ese trabajo se traslade y se visualice", ha señalado.

A las repreguntas de los periodistas, Azcón ha manifestado que espera que sean "buenas noticias" lo que se produzca en próximas fechas. "Pero tienen que venir no solo de que nosotros hayamos puesto el trabajo y hayamos abierto la comunicación y el diálogo con el Ministerio de Industria para conseguir lo que todos queremos, que es que finalmente haya una gigafactoría, una fábrica de baterías en nuestra comunidad autónoma, pero eso tiene que visualizarse y concretarse en los próximos días o semanas", ha recalcado.

El Desfile del Día Nacional y la posterior recepción en el Palacio Real fue el escenario en el que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, pudo trasladar las reclamaciones de Stellantis para el futuro de la gigafactoría. "El Gobierno de Aragón está haciendo ese trabajo de coordinar, colaborar y dialogar con los distintos interlocutores y estoy convencido de que en los próximos días habrá noticias", ha zanjado.