El único pueblo del mundo llamado Libros carecía de una biblioteca, y aunque todavía no la tienen, gracias a la iniciativa Libros a libros pronto se convertirá en una realidad y los habitantes de esta pequeña localidad de Teruel, encallada entre montañas y el río Turia, podrán hacer honor al nombre de su pueblo.

Desde hace tres años, la Red Rural de Festivales Literarios Mi pueblo Lee, de la que forman parte escritores de la talla de Elvira Lindo, Rosa Montero o Irene Vallejo entre muchos otros, celebra un festival literario que recorre los pueblos del panorama nacional. Desde hace dos años, esta cita también se celebra en Libros, el primer pueblo de todo Aragón que acogió el festival. Durante estos días, la localidad ve cómo su población casi se quintuplica, pasan de 114 a 500 habitantes. Escritores como Javier Sierra o Sonsoles Ónega han visitado Libros durante la última edición de este festival.

Y es precisamente a raíz de la celebración de este festival desde donde se empezó a fraguar la idea de que Libros tenía que tener una biblioteca pública propia. «Era inconcebible que un pueblo que se llama Libros no tuviese una biblioteca», asegura Maribel Medina, presidenta de la asociación cultural Mi Pueblo Lee. «Tuve la idea de poner un tuit en el perfil de la asociación, en el que tenemos muy pocos seguidores, pero el mensaje se viralizó gracias a la ayuda de escritores como Javier Sierra o Irene Vallejo, y desde el mes de junio empezó la magia», celebra Medina.

Desde junio hasta ahora, Libros ha recibido 20.000 ejemplares de libros para poner los cimientos de su futura biblioteca. Novelas, ensayos, novela negra, ejemplares infantiles y todo tipo de géneros literarios procedentes de todos los rincones de España e incluso desde el extranjero. «Hemos recibido libros desde México, Francia, desde bibliotecas como las de Canarias, ya no tenemos sitio para guardarlos, ahora vamos a necesitar estanterías», bromea Medina. Todos los ejemplares están guardados en la antigua escuela de la localidad, que lleva diez años cerrada, también en el propio ayuntamiento y en casas particulares de vecinos del municipio.

Pero pronto estos libros tendrán un espacio único para ser leídos, y esto es gracias tanto a la voluntad de Maribel como la del alcalde de Libros, Raúl Arana. La idea de hacer una biblioteca en la localidad se transformó en crear una biblioteca-hotel, un espacio que albergue las donaciones de libros y donde también se puedan realizar estancias y encuentros literarios.

«Se ha creado la tormenta perfecta para que Libros pueda tener la primera biblioteca-hotel de toda Europa», comenta entusiasmada Maribel. El proyecto ya está en marcha, ya tienen a un arquitecto, César Vidal, que se ha prestado para realizar el proyecto, y entre los tres Raúl, Maribel y César, están perfilando poco a poco cómo será este lugar. «Queremos que haya una estancia en la parte de arriba que no se alquile y que sea exclusivamente para crear. Una residencia literaria con un lugar acristalado donde se fomente la creatividad y también con el tiempo poder formar parte de la red europea de libros para participar en certámenes donde se premie a los escritores con una estancia en nuestra biblioteca-hotel», explica Maribel.

«Esto no va a ser flor de un día y estamos seguros de que Libros se va a convertir en un centro de referencia con su biblioteca y va a poder beneficiar al resto de pueblos aledaños de la provincia de Teruel, que podrán venir a leer», relata Maribel.

Alegría vecinal

«Los vecinos no se lo creen. Están bastante contentos de que salgamos en todos los medios», celebra el alcalde Raúl Arana, que se ha convertido en toda una celebridad dentro del pueblo por aparecer en varios programas de televisión mostrando orgulloso la iniciativa de su pueblo. Desde que se cerraron las minas de azufre en 1956, apenas se han creado puestos de trabajo en Libros. «Poco a poco con el turismo, las vías ferratas que tenemos y la iniciativa de los libros se está conociendo el pueblo y está viniendo gente de todos los rincones de España a visitarnos y a dejarnos libros», algo que para Raúl está siendo muy positivo y fundamental para que el pueblo siga existiendo. «Espero que gracias a esta iniciativa empiece a venir más gente y que no desaparezca, la despoblación es un problema que amenaza la supervivencia de muchos pueblos de la provincia de Teruel, y mi objetivo es que el pueblo no se muera», asegura el alcalde, Raúl Arana.