-Vamos a lo inmediato. ¿Esperaba que la crisis del protozoo de Tarazona durara más de un mes?

-Sí, desde el primer día. En el momento en el que los coprocultivos de los pacientes detectaron la presencia del protozoo yo, con total sinceridad, tengo que decir que me relajé. En ese momento dejé de preocuparme para ocuparme. Cuando sabes cuál es el agente causal de un problema de salud pública, los protocolos ya te dicen qué hacer. La medida de no beber agua entiendo que es incómoda, pero es efectiva porque la curva ha bajado. Además, sanitariamente hablando una gastroenteritis no es una preocupación porque la gente no muere por ello.

-¿El brote ya se puede dar por finalizado?

-Sí, el brote epidemiológico ha terminado. Sin embargo, sabemos que el protozoo sigue aguas arriba del Queiles, en territorio de Castilla y León. El siguiente objetivo es tener una serie de análisis de agua cuya media sea inferior a 0,1 ooquistes por litro durante tres semanas consecutivas. Cuando eso se consiga o cuando tengamos una medida tecnológica que funcione, entonces se podrá volver a beber agua.

-El tratamiento biocida va a ser la primera medida a aplicar. ¿Cuándo se usará en el río Queiles?

-A largo de la próxima semana ya se aplicará. Es un tratamiento paliativo porque el definitivo serán las potabilizadoras con rayos ultravioleta que se colocarán en los municipios afectados. El Instituto Aragonés del Agua será quien haga la gestión y el plazo de cuándo estarán operativas lo marcará la empresa que suministre la tecnología. Una vez que se tenga el material, en tres o cuatro semanas podría estar.

"El brote de Tarazona ya se puede dar por finalizado a nivel epidemiológico"

-Entonces, ¿la gran tubería de 7 kilómetros que captaría el agua del nacimiento está descartada?

-No, se sigue estudiando en paralelo, pero es más a largo plazo porque tiene una limitación técnica._Hay que ver de qué punto se captaría el agua y es un proceso más complejo.

-El origen del brote sigue siendo un misterio y la piscifactoría de Vozmediano aseguró que sus truchas estaban libres del protozoo.

-No hay que descartar nada y, al mismo tiempo, estudiar todo. Confío en los análisis de la piscifactoría, pero nosotros nos tenemos que guiar por los resultados de los organismos oficiales. Es decir, de la consejerías de Sanidad y Agricultura de Castilla y León, de la CHE y de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de España.

-Menudo estreno en el cargo le ha dado el protozoo, ¿no?

-Si le soy sincero, prefiero que esto haya ocurrido al principio para demostrar que la maquinaría está bien engrasada y que hay un equipo para liderar los cambios y las necesidades de la sanidad aragonesa.

"Vamos a destinar este año casi 800.000 € a derivar operaciones a la privada"

-¿Cree que se han equivocado en algo en la gestión de esta crisis de salud pública?

-(Respira). Creo que no nos hemos equivocado. Hemos sido proactivos y muy diligentes. Aunque se nos acusó de falta de gestión y de liderazgo, creo que precisamente el liderazgo ha sido fundamental porque hemos implicado a administraciones con competencias interautonómicas para atajar la situación.

-¿Qué tal lleva las críticas?

-Creo que las encajo bien porque no van contra José Luis Bancalero, sino contra el consejero de Sanidad. Sé distinguir lo profesional de lo personal y, hasta el momento, no he visto faltas de respeto en las Cortes, que eso sí me molestaría.

-¿De cuántos fondos disponen para abordar el gasto que está conllevando este protozoo?

-Desconozco la cantidad, pero sé que existe. Además, el Gobierno de Aragón tiene capacidad de ampliarla. Fuera de nuestra competencia, confío en que el Estado aporte lo necesario para las pruebas que está realizando la CHE y que la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) tienda la mano a los municipios para el mantenimiento de las nuevas potabilizadoras ultravioleta.

-En sus intervenciones en las Cortes ya ha dicho varias veces eso de «dato mata relato» en respuesta a diputados del PSOE. ¿Tan mal encontraron la consejería de Sanidad?

-No apuntaría al tanto, sino al qué. La sanidad es un área difícil de gestionar, pero nos hemos encontrado cosas sorprendentes, como dejar 70 plazas de difícil cobertura sin cubrir porque no eran atractivas. Eso es una gran pérdida porque es difícil que esas personas vuelvan y lo vamos a cambiar.

-¿Van a sacar ustedes esas 70 plazas entonces?

-Sí, pero vamos a estudiar cada plaza de forma individual y vamos a ir a preguntarle al profesional qué necesita. No es lo mismo Ejea que Mas de las Matas, por ejemplo. Ya tenemos varias ideas que plantearemos a los representantes de los trabajadores.

-¿Entre esas medidas estaría ofertar contratos de tres años?

-Sí, la normativa actual nos permite un máximo de tres años, pero quizás en unas plazas sea así y en otras tenga que ser por un año. Por eso vamos a hacer un estudio vacante por vacante.

-Anunció que el sistema de registro de las listas de espera estaba siendo sido erróneo. ¿Por qué?

-Cuando llegamos quisimos saber qué teníamos para empezar a trabajar. Al analizar la situación nos dimos cuenta de que los servicios de información, no solo en lista de espera sino también en exportaciones de otros datos, daban números erróneos. Por ejemplo, si en un centro de salud se hacen 30 extracciones diarias durante 20 días, tendrían que salir 600. Sin embargo, al ir a buscar esos datos nos salían 400. Eso ha pasado. En las listas de espera sabíamos que había pacientes en situación de demora porque lo teníamos en papel, ¡todavía en papel!, y al mirar los datos de los registros del anterior Gobierno faltaban 623 usuarios. Pero es que hemos seguido mirando y hemos encontrado otros más de 300 sin contabilizar, que ya se incluyeron en el último dato actualizado: 6.999 pacientes con larga demora.

"El contrato del transporte sanitario urgente va a tener entre 6 y 8 millones más al año y en noviembre ya estará mejorado, tal y como prometimos, en los cien primeros días de Gobierno"

-¿Con qué cifra de lista de espera le gustaría terminar el año?

-Una cosa es el deseo y otra la realidad. Creo que nuestro objetivo de aquí a final de año es que las listas de espera no sigan aumentando y tenemos que tener una dinámica de contención. Conociendo la realidad, la entrada de pacientes en listas de espera en los próximos meses va a ser fuerte porque si hay más ingresos por gripe o por lo que sea, esas camas no se pueden destinar a operar.

-¿Cómo harán esa contención?

-Vamos a destinar casi 800.000 euros a concertar operaciones con centros privados de aquí a final de año. No sabemos cuántas, porque eso dependerá del tipo de cirugía, y es algo que tenemos que hablar con las clínicas.

-Anunció una auditoría de las listas de espera al encontrar esos errores. ¿Ya está en marcha?

-No, está en la fase 1. Una auditoría es un proceso largo, de meses. Ahora se están preparando los equipos con los mejores perfiles que, a día de hoy, siguen siendo los inspectores médicos. Esos equipos se tienen que dimensionar en función del número de hospitales que tendrán que visitar y, por último, tendrán que desplazarse a ellos para hacer ese análisis de los datos.

-La gestión del anterior Gobierno del PP en Aragón estuvo marcada por los recortes sanitarios y la privatización. ¿Es este otro PP?

-El partido sigue siendo el mismo, pero los equipos somos diferentes. Es más, la visión sanitaria que tenemos posiblemente no sea la misma. También tengo que decir que el PP no privatizó nada la vez anterior. Eso es mentira, pero ese término lo usa mucho la oposición y genera incertidumbre en la población. Colaborar con la empresa privada no quiere decir que privatices algo porque, al final, es dinero que sigue saliendo de los impuestos de los aragoneses y sigue estando supervisado siempre por la Administración Pública.

-¿En qué punto está la mejora del transporte sanitario urgente?

-Está en vías de una solución muy cercana. Cumpliremos la promesa de mejorarlo en los primeros 100 días de gobierno.

-En noviembre ya estará resuelto entonces.

-Sí.

-Doy por hecho que Hacienda ya le ha dado el ok. ¿Cuánto dinero se va a destinar para mejorar este contrato del transporte sanitario?

-Hay que valorarlo según las bases y las horas, pero aproximadamente entre 6 y 8 millones de euros al año. Ese es el presupuesto necesario para ampliar la actividad en horario nocturno de las bases actuales, que ahora solo están activas 12 horas y pasarán a estar 24 horas. Estamos valorando también mejorar algunos puestos de uvi móvil, que están de lunes a viernes para que pasaran a estarlo todos los días de la semana.

"Nos hemos encontrado con 70 plazas de difícil cobertura sin cubrir por no ser atractivas. Eso lo vamos a cambiar"

-Hace unos meses se cerraron dos acuerdos con los sindicatos sanitarios, que están vigentes. ¿Plantearán nuevas mejoras?

-Sí, porque no han obtenido todos los resultados que la población esperaba. Nos vamos sentar con ellos para plantearles nuestras ideas y que ellos nos digan qué ha mejorado y qué no para actuar.

-Azcón ya anunció que el presupuesto de Sanidad aumentará.

-De hecho, a principios de 2024 ya habremos aumentado un 10% el presupuesto con fondos propios respecto al inicio de 2023. Depositar el futuro de la sanidad aragonesa en dinero que viene de Europa no puede ser porque no siempre nos van a estar mandando dinero. Decirle a la población que se ha invertido mil millones en sanidad cuando ese dinero no es de Aragón, ¿qué haremos el día que deje de venir ese dinero de Europa?

-¿Van a iniciar la reforma del hospital Royo Villanova en esta legislatura?

-Primero hay que solucionar los problemas del Gobierno anterior porque Intervención hizo un reparo cuando llegó su documentación. Se trata de una figura jurídica y financiera que determina que la empresa adjudicataria no ha presentado la documentación de solvencia técnica. Y no se subsanó. Es decir, el anterior Ejecutivo se hizo la foto porque no he visto ningún capítulo presupuestario que hable de la ampliación del Royo. Por tanto, es un proyecto en punto muerto.

-¿Pero están dispuestos a abordar una reforma del Royo o no?

-Hay que estudiarlo y hay que dimensionar ese proyecto, que no lo conozco de forma íntegra. Es cierto que la población de la margen izquierda necesita una mejor dotación de recursos.

-Antes tendrán que acabar las obras de los hospitales de Teruel y Alcañiz...

-Sí y ahí también hemos encontrado problemas. Lo que no se puede hacer es crear expectativas en la población sobre una apertura en 2024 y que luego eso no se cumpla. Eso es mentir. No se puede hablar de porcentajes de ejecución como si eso fuera lo único que determina el estreno de una obra y, en estos casos, la falta de viales de acceso nos van a retrasar mucho. En Teruel, en marzo de 2023 el ayuntamiento ya envió la documentación para iniciar estos trabajos, pero la DGA_no ha licitado nada. Nos enteramos en agosto al llegar. Así, los hospitales abrirán en 2025.

-¿Van a destinar más recursos a la salud mental? Han creado una Dirección General específica.

-Sí, habrá más recursos para infraestructuras y para disponer de más profesionales.

-Siguen sin encontrar espacio para la primera residencia de jóvenes con problemas de salud mental.

-El problema es encontrar el espacio con la visión que tenemos nosotros. No vale solo con tener una residencia, sino que tiene que haber espacios abiertos y jardines. Ya estamos barajando espacios en Huesca y en Teruel, pero no en Zaragoza. La residencia atenderá a la población aragonesa, pero también a pacientes de otras comunidades vecinas con limitaciones y será una infraestructura propia del Departamento de Sanidad.

-¿Por qué una Dirección General de Cuidados y Humanización?

-La población que tenemos cada vez está más envejecida y necesita más cuidados que diagnóstico. El objetivo es que la población enferme menos porque eso ayudará a la sostenibilidad del sistema. Igual cuesta entender el concepto, pero la idea es que se enferme mejor. Con la humanización, por su parte, vamos a poner verdaderamente al paciente en el centro para darle lo que necesita en cada momento.

-¿Mantienen la idea de crear la gerencia única de Atención Primaria?

Sí, es una reclamación histórica de los profesionales. Esto mejorará la disposición de financiación porque ese dinero solo irá para Atención Primaria y la idea es mejorarlo hasta alcanzar al porcentaje del que habla la OMS, que es de un 25% para Primaria dentro del presupuesto de Sanidad. Este es un proyecto de legislatura y la vamos a implantar sí o sí en cuanto cerremos los equipos de los servicios centrales del Salud que, por cierto, el Gobierno anterior descapitalizó.