La senadora del Partido Popular por Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi, ha sido la encargada de defender la moción de su partido en el Senado para reivindicar la Constitución como "el único marco posible para la igualdad de todos los españoles" y para la "convivencia democrática en libertad". La moción ha sido aprobada por la mayoría del PP en el Senado a pesar del voto en contra del PSOE.

La senadora aragonesa ha denunciado que "en democracia no todo vale para ser investido presidente del Gobierno" y ha criticado el poco "respeto" que tienen el Ejecutivo en funciones y los presidentes autonómicos del PSOE al negarse a asistir al debate de la Comisión General de Comunidades Autónomas que se celebrará este jueves.

"A ustedes no les viene bien que se hable de amnistía y del precio que está dispuesto a pagar Pedro Sánchez", ha expresado. Durante su intervención, Rudi ha señalado que la Cámara Alta no puede estar ajena al debate de un asunto que preocupa y está presente en el día a día de los españoles.

"Hace unos años esta moción hubiera sido innecesaria y su contenido, obvio, porque los dos grandes partidos que han gobernado en España durante más de 40 años, eran firmes en la defensa de los principios constitucionales. Algunos seguimos siéndolo, otros no", ha espetado.

Por todo lo anterior, Rudi ha defendido la pertinencia de trasladar este debate al Senado y reclamó a los representantes del PSOE que "no se contagien más de las prácticas populistas de aquellos que querían romper el candado de la Constitución del 78, que no se contagien de quienes quieren debilitar a España y no claudiquen antes las minorías radicales". Lo ha dicho, directamente, por necesitar los 7 votos de Junts para ser investido presidente.

Por el contrario, la expresidenta de Aragón ha remarcado que "el PP sigue estando en la defensa del Estado de derecho sin privilegios para unos frente a otros y siempre con respeto a los Tribunales y al texto constitucional".