"La actividad lectiva en el IES Medina Albaida se reanuda mañana". El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ya da por concluida la suspensión decretada de las clases del centro educativo tras el desaolojo urgente ordenado ayer tras la aparición de una grieta de tres metros y la recomendación de los Bomberos tras la primera inspección. Ahora se ve todo con más claridad y el riesgo de que fuera un daño estructural se ha convertido en algo "muy puntual".

"Todos los informes coinciden en que no se aprecian problemas estructurales que puedan suponer un peligro para los usuarios. El daño es muy puntual y en la segunda inspección, realizada a las 24 horas del incidente, no se aprecia variación alguna con respecto al día de ayer. Además de inspección visual, se han realizado catas. El edificio se puede usar con normalidad, a excepción del perímetro de seguridad establecido en las salas afectadas. Desde el Servicio Provincial se procederá a la reparación y saneamiento del tabique de división afectado".

Así han explicado la conclusión a la que llega Educación tras todas las actuaciones realizadas en el centro para determinar el riesgo y adoptar medidas que este miércoles se ha traducido en la suspensión de las clases para todos los alumnos.

En cuanto a las posibles causas, "todo apunta a un llamado golpe de ariete en una conducción de extinción de incendios". "Nos comentan los técnicos que para mantener la presión constante en la tubería, se impulsa agua y habría sido ese impulso de agua el que habría hecho vibrar la tubería, provocando el ruido y fisurando el tabique de división en su parte más débil, produciendo un ligero abombamiento y la grieta en cuestión", han detallado las fuentes oficiales del departamento que dirige la consejera Claudia Pérez Forniés..

No obstante, el día comenzaba con el centro educativo cerrado a cal y canto pero con un primer rayo de luz en la crisis del instituto Medina Albaida. El primer informe de los Bomberos había certificado que no existía daño estructural en el edificio del centro de educación secundaria. Un texto oficial que determina que el centro, que tuvo que ser desalojado este martes al mediodía por la aparición de una grieta, no corre un gran peligro, según cita esta primera exploración.

Los técnicos del departamento de Educación seguían trabajando entonces en el IES Medina Albaida y se encontraban sobre el terreno, para comprobar cómo sigue el incidente y la evolución que ha tenido en las últimas horas. Una investigación que se ampliaba tan solo 24 horas después de conocerse la grieta en el interior del centro.

La presente inspección se hace con el objetivo de autorizar el regreso de los alumnos a las aulas lo antes posible, así como que "la normalidad", según cita el propio departamento de Educación, regrese a este céntrico instituto zaragozano. Solo unas horas después se constataba que ese esperado regreso se producirá mañana mismo.