El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero (PSOE), mantendrá este jueves una reunión con el secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, para conocer de primera mano las posibilidades de Zaragoza de convertirse en una de las sedes del Mundial 2030 que organizará España junto con Portugal y Marruecos.

El objetivo del mandatario socialista es recabar información para decidir si la institución provincial entra en la operación Romareda.

La reunión de hoy, según lo anunciado por el propio Sánchez Quero, servirá como antecedente de otros dos encuentros que tendrán, si cabe, más relevancia: el que mantendrá con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien ya ha dado su visto bueno para entrar en el proyecto de construcción de un nuevo estadio mediante la constitución de una sociedad mixta en la que participen tanto socios privados como públicos.

El presidente de la DPZ se pronunció la semana pasada y por primera vez sobre el asunto Romareda. Dijo entonces que carece de la información necesaria para poder entrar a formar parte de la operación, algo para lo que se le ha presionado desde el resto de instituciones. Y es que cuantos más actores participen en la función, más repartida estará la inversión y menos tendrá que poner cada uno.

Sánchez Quero no descartó entrar a formar parte de la operación, que pidió desligar de la candidatura del Mundial 2030. «Zaragoza necesita un nuevo estadio y nosotros vamos a arrimar el hombro, pero habrá que ser valientes y decir que si no se llega al Mundial, no se llega», afirmó.

Y es que si Zaragoza quiere ser una de las sedes del campeonato mundialista, debe definir antes de que acabe el mes por qué fórmula optará para construir y explotar el estadio. La creación de una sociedad mixta «es la única salida», dijo este lunes el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, pero hace falta saber quién estará, cuánto pondrá cada uno y si los plazos administrativos van a permitir que las obras comiencen este próximo verano, lo que es necesario si se quiere llegar con el estadio listo para 2030.