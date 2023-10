El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha intervenido este jueves en el pleno de las Cortes autonómicas para explicar sus primeras acciones en Atención Primaria y de los recursos humanos, aunque el debate con el PSOE se ha quedado en un reparto de culpas entre socialistas y conservadores.

Bancalero ha defendido que la sanidad "se hace con políticas en todas las áreas, para que tenga efecto en la salud de todos”. La intención del consejero es que la sanidad se encuentre “en todos los ámbitos” y ha insistido en “la cooperación, coordinación e integración de las actuaciones del Gobierno”.

Un Ejecutivo, en el que se encuentra Bancalero, que se acuerda de "la herencia recibida" tras ocho años de gestión socialista. “Nosotros no vemos gasto sanitario, lo vemos como una inversión con efectos a largo plazo”, ha insistido el consejero, que ha criticado “lo poco hecho” por el PSOE durante su presencia en el Pignatelli: "Pretenden que en un mes y medio demos solución a todos los problemas que han dejado”.

“No han hecho nada de lo que dijeron en su plan de atención primaria”, ha continuado el consejero, que ha insistido en que el PSOE “no hizo nada en el plan que diseñó”. “¿Tiene que venir el Partido Popular a hacer todo lo que no han hecho ustedes? Señorías, me parece lamentable”, ha zanjado Bancalero.

Mesa sectorial

El consejero ha anunciado que quiere convocar la mesa sectorial junto a los sindicatos “lo antes posible y en cuanto tengamos las propuestas”. Una actuación que llegará junto a “un nuevo modelo de atención sanitaria, pero que no se puede hacer en un mes y medio”, ha continuado, asegurando que su equipo “no va a fallar a los aragoneses, que han depositado su confianza en nosotros”.

“Pretendemos crear un nuevo plan que inspire y facilite la acción de otros agentes y de manera coordinada, para mejorar la atención de la ciudadanos”, ha concluido Bancalero.

Un PSOE al que no le dan respuesta

Iván Carpi, portavoz del PSOE en materia sanitaria, ha criticado al consejero que "no ha contestado a ninguna pregunta” de las formuladas por el socialista, en materia de recursos humanos en la Sanidad o en referencia a las primeras actuaciones de la consejería. "Se ha dedicado a leernos la web del Salud y a contarnos una información que ya sabemos todos”, ha señalado Carpi.

En referencia a esa “herencia recibida” que Bancalero ha marcado como culpable del lento arranque de su consejería, Carpi ha preguntado: “¿Qué herencia es mejor: la que usted recibe o los 500 millones de euros de deuda que se encontró el PSOE?”. Carpi ha terminado señalando que Bancalero no ha anunciado medidas, por lo que “solo se ha dedicado a criticar lo hecho por el gobierno no anterior, no ha hablado nada de las condiciones de los trabajadores ni de la asistencia a los aragoneses”.