El Ministerio de Interior ha trasladado a dos centros de Quicena y Sabiñánigo a 200 migrantes llegados de forma irregular a las costas canarias, cuyos centros de asistencia están colapsados por el aluvión de pateras llegadas al archipiélago desde principios de año, lo que ha obligado a la Secretaría de Estado de Migraciones a declarar la situación de emergencia, un trámite administrativo que permite aliviar la burocracia.

Por el momento, 150 personas están alojadas en el antiguo parque de ocio familiar Pirenarium, ubicado en Sabiñánigo, y otras 50 en el hotel Montearagón de Quicena, una localidad ubicada a cuatro kilómetros de la capital altoaragonesa. Según ha podido saber este diario, todos ellos llegaron desde un vuelo chárter fletado por el Gobierno desde Canarias a Madrid. De su traslado a tierras altoaragonesas se encargó directamente la oenegé Apip-Acam, que opera en Huesca.

No serán los únicos traslados a tierras aragonesas. Se espera la llegada en los próximos días de 85 personas a Zaragoza y de otras 50 a Tarazona (para instalarse en el Seminario, del mismo modo que se hizo con los refugiados ucranianos), según confirman fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón y de entidades sociales aragonesas.

Sin embargo, la noticia ha llegado "de rebote" al Gobierno de Aragón, que se enteró este miércoles del traslado "por cauces no oficiales", cuando recibieron un correo electrónico de los Servicios Sociales de la Comarca del Alto Gállego, algo que ha levantado ampollas en la Consejería de Bienestar Social y Familia. "El Gobierno de España no ha contactado con nosotros. Es intolerable la falta de información: no se puede repartir a los migrantes por las comunidades autónomas sin dar un aviso para que lo coordinemos", asegura Carmen Susín a este diario a mitad de tarde de este jueves. Añade la consejera que el Gobierno de Aragón "hará todo lo que está en su mano" para coordinar la llegada de los migrantes.

Con carácter de urgencia, la consejera del departamento del ramo, Carmen Susín, ha convocado una reunión con las entidades sociales y las comarcas con coordinar la acogida de las personas desplazadas desde Canarias. Se celebrará este viernes a las 12.00 horas en la sede del LAAAB, en la plaza del Pilar de Zaragoza, y asistirán cargos y técnicos de las Consejerías de Bienestar Social y Familia, Educación y Sanidad del Gobierno aragonés, de los ayuntamientos, municipios y comarcas donde han arribado las personas trasladadas y de las entidades sociales que trabajan en la acogida de migrantes, además de otras autoridades. Se pondrá en común el protocolo de acogida a personas que necesitan de protección a nivel internacional y se analizará la situación de todos los recién trasladados. Han confirmado asistencia responsables de los consistorios de Huesca, Sabiñánigo, Zaragoza, Tarazona y Quicena y representantes de las comarcas del Alto Gállego, Tarazona y el Moncayo y la Hoya de Huesca.

"La idea es no convertir Canarias en Lampedusa", resume un experto aragonés en migraciones, que recuerda que el Gobierno del PP en Canarias "ha pedido solidaridad con el resto de comunidades autónomas". Sobre el perfil de los desplazados, señala que "probablemente no se quedarán en España", pues para estos migrantes "es un lugar de paso", ya que tienen familia en Europa. Cuadra con la confirmación de varias fuentes a este diario de que los 200 migrantes han llegado "solos, sin familias", y se enmarcan en el criterio de "fácil integración".

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón han explicado que las personas migrantes son derivadas "a los recursos donde hay plazas disponibles". "La estancia en esa red de acogida es voluntaria y ocurre tras permanecer bajo custodia policial durante un máximo de 72 horas. A los recursos de la península pueden llegar derivados de otros centros de la península o de las islas. Además, hay solicitantes de protección internacional que van a los centros de acogida y personas migrantes vulnerables que llegan a las costas y a Ceuta y Melilla y que son atendidos en centros de Atención Humanitaria", apuntan en un comunicado.