La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández (Vox) lleva más de cien días en el cargo pero sus comparecencias con preguntas de los periodistas se pueden contar con los dedos de una mano. La segunda autoridad de Aragón no tiene, a día de hoy, jefe de prensa, aunque esta figura sí que aparece en el organigrama del personal eventual vinculado a la Presidencia de las Cortes que ella misma aprobó el pasado mes de septiembre. No obstante, su jefe de Gabinete, José Manuel Vallejo, informó a este diario que él ejercerá las veces de jefe de prensa. La decisión de no contar con un periodista responde a la voluntad del partido de reducir los gastos en las instituciones, pero es algo insólito en el Parlamento aragonés.

Es la primera vez en la Cámara autonómica que el presidente o presidenta de la institución prescinde del jefe de prensa, que coordine las relaciones con los medios y traslade la propia información que genera la actividad del presidente de la Cámara. Esta labor, señalaron desde Presidencia, queda en manos del gabinete de comunicación institucional de las Cortes de Aragón, que también se dedica a dar cobertura de todas las comisiones de área y los plenos de la institución, así como de los eventos que en el Parlamento se celebran. Por ejemplo, el Día de Aragón, entre otros muchos. Vallejo explicó que, en las ocasiones que requieran de una «mayor coordinación», él reforzará esa labor de prensa, pero como director de gabinete de la presidenta Marta Fernández. Vallejo es Trabajador Social y Máster por la Universidad de Zaragoza, vicepresidente de la asociación Policía S. XXI y cabo primero de la Guardia Civil titulado en Información y Tráfico. Fue el elegido por Vox para encabezar la lista del partido en las elecciones generales el pasado 23 de julio por la provincia de Huesca, aunque no logró representación. Hasta ahora, no ha ejercido como jefe de prensa. Marta Fernández (Vox), presidenta de las Cortes: "Pido que respetemos todas las opiniones" Por otro lado, la presidenta de las Cortes ha prescindido del conductor que tenían sus antecesores, otra medida para «ahorrar costes». En estos más de tres meses de mandato tan solo ha concedido una entrevista a los medios, algo que aseguran que va a cambiar próximamente. Sus apariciones públicas no suelen incluir la atención a medios, aunque sí que cogió fuerza la agenda de la presidenta con el inicio del mes de septiembre. Desde entonces, son habituales las recepciones y reuniones con representantes de asociaciones y entidades de la comunidad autónoma en las Cortes de Aragón. Ayer por la tarde, precisamente, la segunda autoridad de Aragón recibió a su homólogo de Castilla y León, Carlos Pollán, para firmar un acuerdo con motivo del aniversario de la boda de los Reyes Católicos, en el Salón del Trono de La Aljafería. Corren nuevos tiempos y nuevas formas en las Cortes desde la llegada de Fernández a la Presidencia. Marta Fernández borra sus cuentas de Twitter e Instagram