El 8 de noviembre se celebra un nueva edición del Foro de la Excelencia Empresarial en Aragón. En esta edición se hablará sobre Inteligencia Artificial con el lema “La IA como motor de progreso de las organizaciones”. Al evento, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Zaragoza, se espera la asistencia de 1.000 personas. Durante el foro, organizado por el Instituto Aragonés de Fomento, adscrito al Departamento de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón se hará entrega del Premio a la Excelencia Empresarial, en sus tres categorías y de los Sellos de Excelencia Bronce, Plata y Oro. Se trata del reconocimiento más importante en Aragón sobre gestión en las organizaciones.

El foro contará con conferencias de primer nivel: Alicia Asín, CEO y cofundadora de Libelium; Richard Benjamins, Cheaf Responsible Al Officer y Fundador de AI for Society and Enviroment de Telefónica. Asimismo habrá un mesa redonda con Sergio López (Hiberus), Félix Gil (Grupo Integra), Javier Orús (Predictland )y moderador Eduardo Lleida, Director de la Cátedra RTVE de la Universidad de Zaragoza; y para cerrar, una conferencia sobre “el Poder Positivo del Cabio” impartida por José Luis Izquierdo – Mago More.

En el transcurso del foro se hará entrega del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón. Este premio, que este año cumple su XXVII Edición, fue creado por el Gobierno de Aragón con los objetivos de dar a conocer el nivel de excelencia de las empresas aragonesas, ser una herramienta de divulgación de las mejores prácticas empresariales y apoyar a las organizaciones en la mejora de su gestión a través del Modelo EFQM. Actualmente se divide en tres categorías, atendiendo al tipo de organización.

Este año optan al galardón de Grandes Empresas Eigo Gestión de Obras y Faci Metalest, en la Categoría de Pymes concurren Bodegas Aragonesas, Magaiz y Nodriza Tech, y en la categoría de entidades no lucrativas los candidatos son Alzheimer Huesca, Colegio Sta. María del Pilar Marianistas y Valentia Huesca. El fallo del Jurado se dará a conocer en la misma gala.

En el foro también se hará entrega de los Sellos de Excelencia Oro, Plata y Bronce, tres reconocimientos a las empresas que, dentro del Plan de Excelencia, superan determinados estándares de calidad siguiendo el Modelo EFQM. El Sello Oro lo obtendrán este año el Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Airfal, la Delegación de Defensa en Aragón, Ibercaja Connect, Idom e Ita Innova. El sello plata lo recibirán la Asociación Contra el Cancer Aragón, el Centro de Innovacion para la Formación Profesional en Aragón, la Federación de Empresarios del Metal y la Fundación CIRCE. Por último, el sello bronce será concedido a Agrigán, Ainur, Audinfor System, Enerland 2007 Fotovoltaica, Inyecciones Montañana, Mondo Ibérica, Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Panel Sandwich y la Sociedad San Vicente de Paul Zaragoza. Incluyendo estas nuevas empresas y entidades, ya son 107 organizaciones las que se encuentran distinguidas con estos Sellos (36bronce, 40 plata y 32 oro).