El compositor, músico y diseñador aragonés David Angulo es el tercer protagonista de la serie de conversaciones entre el sumiller Raúl Igual y figuras destacadas de distintos ámbitos que impulsa la Denominación de Origen Cariñena bajo el título ¿Quién quiere ser uno más? Una tierra de inconformistas.

Raúl Igual: La Denominación de Origen Cariñena tiene toda una historia detrás de más de 90 años y un futuro claro al que se dirige. Por un lado quiere poner en valor el arraigo a las tradiciones y, por otro, este terreno duro que tenemos en Aragón, el del Vino que Nace de las Piedras. Tú eres aragonés y te mueves en un mundo de artistas, compositores, autores, diseñadores... Tienes una faceta multidisciplinar que me parece alucinante y, sobre todo, muy difícil.

David Angulo: Sí, es complicado, sobre todo al comienzo, pero luego es muy gratificante. Me imagino que similar a lo que ocurre en el mundo del vino, ese esfuerzo de la gente que cultiva los viñedos, que hace que la uva sea la mejor y la coge en el mejor momento para seguir a continuación con todo el proceso de elaboración. Lo mismo pasa con todos esos años de aprendizaje de una disciplina artística en la que tienes que esforzarte para que llegue el mejor momento y pase a ser un placer. Ya no estás concentrado en a ver qué tengo que hacer, sino que te olvidas de eso y empiezas a disfrutar. Es como cuando te llevas la copa de vino a la boca. Hace falta un proceso ahí y es verdad que luego es muy placentero.

R.I.: Además hay un hándicap importante. En el mundo del vino ocurre que cada vez hay gente que lo hace mejor. Bodegas, denominaciones de origen, campañas de márquetin... ¿En tu mundo también sucede esto, la competencia es altísima?

D.A.: Sí, altísima. En general, hay mucha calidad. Hay una generación que está haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo. Hay muchas oportunidades de difusión de la música, la cultura o el arte... Tanta oferta que de alguna manera te tienes que significar. Es lo que decías, es muy complicado dar ese paso para que la gente te conozca, cómo desarrollas esa promoción, llegas al oyente o a la gente que te va a ver a un teatro. Hay muchos artistas que destacan, igual que hay una gran cantidad de vinos buenos. Cómo le dices a la gente que este es el mejor, este es el mío y tómatelo o escucha esta canción porque te va a dar más disfrute que otras.

R.I.: ¿Cómo es tu relación con el mundo del vino? ¿Recuerdas cuándo lo probaste por primera vez?

D.A.: Tengo mala memoria, pero imagino que sería cuando empiezas a beber, a tontear un poquito en las celebraciones familiares, cuando algún pariente te dice que lo pruebes. Creo recordar que, por ejemplo, no me dio tanto asco como la cerveza, que me costó mucho tiempo que me gustara. El vino era más agradable. Yo creo que el vino, además, aparte de lo que significa en la propia cultura, de cómo te acompaña o cómo marida o cómo te potencia el sabor de una comida, a mí, por ejemplo, también me sirve en el escenario porque lo utilizo en pequeñas dosis para calentar la garganta.

R.I.: No sabía este truco.

D.A.: Es estupendo. Otra gente suele tomar agua fría, helada o gente que dice, ‘no, yo me caliento con un poquito de whisky o de bourbon o no sé qué’. A mí me dijeron el truco del vino cuando estaba en el Teatro de la Estación. Fue nuestro entonces director Rafael Campos, dramaturgo, actor y director de teatro, que nos dijo que lo mejor era el vino porque no es agresivo para las cuerdas y te da un poquito de calor sin romperlas demasiado. Claro, estamos hablando de un equilibrio, de beber sorbos, pero es verdad que yo siempre, si puedo, me gusta tener ahí un vasito con vino, una copa para ello. Luego el tema es qué vino consigues según dónde vayas. Hay sitios que te ponen un vino bueno, otros que te dan uno peleón, pero bueno, hace su función de calentar esas cuerdas vocales.

R.I.: Me gusta que me cuentes esta vinculación con el mundo del vino, que además esté en tu día a día. Como bien dices, el vino quizá no es el protagonista, pero siempre nos ha acompañado.

D.A.: Sí, para mí es una bebida social, porque yo a diario no bebo, yo como con agua. Pero cuando sales el vino te da ese puntillo de alegría, que es especial. Ese día en el que acompañas este manjar que me han puesto con un tinto o con un blanco, con lo que sea, que hace que todo sea más especial. Luego en celebraciones siempre lo tienes asociado a eso, a brindar, a celebrar algún triunfo... La verdad es que el vino siempre está ahí en los momentos bonitos.

R.I.: Siempre he considerado que el vino es un alimento, porque forma parte de mi día a día. Y es el único alimento que quieres compartir en los momentos especiales con la gente que más quieres. Alguien que te ha regalado una botella muy especial y dices: ‘lo voy a guardar para ese momento’.

D.A.: Desde luego. A mí que también me gusta mucho la ilustración y el diseño, aunque ahora estoy más con la música, me fijo en el diseño de las etiquetas y de las botellas. Yo tengo un hermano, Rubén, que es más experto en vino que yo y al que de vez en cuando le mando, si me ha gustado un vino, una foto para ver si lo conoce. También jugamos a veces porque él ha hecho cursos de catas. Entonces me explica alguna cosa y yo cuando pruebo un vino siempre digo ‘cuero, cuero’ o sea, cosas con las que mínimamente me creo que acierto. Alguna vez, de chiripa, debo acertar y otras veces me explica lo del lácteo, los frutos, etcétera. Es un juego que tenemos en las comidas de celebración con la familia y nos divertimos con eso.

R.I.: ¡Qué bueno! Yo cuando hablo con las personas trato de buscar qué hay más allá. Para mí eres una persona perseverante y que dentro de tus trabajos hay mucha reflexión y mucho esfuerzo. ¿En qué momento te encuentras ahora? ¿Hacia dónde quieres ir?

D.A.: Estamos empezando con la siguiente temporada de ‘Oregón TV’, la número 18, que es bastante increíble. Y a la vez estoy con más proyectos de teatro, estoy haciendo mi tercer espectáculo con Els Joglars, la gran compañía de Albert Boadella y Ramón Fontserè, que ya tuvo a bien contar conmigo en tres ocasiones anteriores. Estoy componiendo nuevos temas, haciendo música, mucha para televisión, con un proyecto muy bonito con Lorenzo Cortés que se llama Musickly. Es una editorial que hemos formado con varios compositores de nuestra tierra. Y tengo más que todavía no han fructificado. Todos son proyectos bonitos, y son fruto como dices de la perseverancia, la tenacidad, de seguir ahí, de rebelarte contra la inercia y la pereza... la verdad es que pereza no tengo mucha, porque exprimo el tiempo a tope, no me queda otro remedio. Esa ilusión y esa pasión por lo que te gusta, que me imagino que es lo que a ti te mueve a seguir intentando conocer el máximo número de vinos, sabores o matices diferentes, matices diferentes. Nunca dejaremos de aprender, ni aunque yo ahora ya tenga una edad. Lo bonito es seguir esforzándote para seguir disfrutando y seguir en la brecha. Porque esto es complicado, y no hay que rendirse.

R.I.: Estás aquí porque eres una de esas personas que pensamos que no quieres ser uno más y nos lo estás contando, quieres evolucionar, quieres seguir trabajando y además estás mostrando esa ilusión y esas ganas, así son los valores de la propia Denominación de Origen de Cariñena. Te voy a hacer una pregunta que también le hice a Luisa Gavasa. Si fueras un vino, ¿qué vino serías?

D.A.: No sé, un tempranillo...

R.I.: Yo hubiera dicho un ‘cabernet sauvignon’, por ese carácter, ese tanino, esa constancia, esa fuerza, esa intensidad y ese perfil reflexivo que a mí me estás transmitiendo.

D.A.: Me lo voy a poner en mi currículum: con alma de ‘cavernet sauvignon’ (risas).

R.I.: Antes de esta conversación me he puesto la canción ‘De Zaragoza a Berlin’ y me ha emocionado un montón. Es algo muy íntimo que le dedicas a la tristemente fallecida Laura Gómez-Lacueva. Creo que el vino refleja el alma de las personas, al igual que las canciones. Por eso creo que esta canción me ha ayudado a conocerte.

D.A.: Genial. Me alegra que nombremos a Laura porque yo estaría siempre hablando de ella y haciéndole los mil homenajes que ella se merece. Yo intenté que de algo terrible, del dolor y sufrimiento por su desaparición surgiera algo bonito. Es una canción de esas que te viene la letra y la música y se te instala aquí en el alma. En cuestión de dos horas ya tenía la primera parte. Y con mucho dolor cada vez que la he tenido que cantar pero es verdad que tiene esa fuerza y ese intento de belleza para homenajear a Laura.

R.I.: Qué bueno. Muchísimas gracias por todo, David.

D.A.: Muchas gracias a ti.

R.I.: Ha sido un placer conocerte.

D.A.: Fenomenal. Gracias a ti.

Cantante, músico y compositor El zaragozano David Angulo Loscos (1972) estudió Ilustración y Diseño Gráfico en la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza, y en esta faceta es autor del diseño de discos como ‘Estrella de mar’, de Amaral; pero ante todo es conocido por su variada y amplia labor musical, como productor, compositor, cantante y multiinstrumentista. Su trabajo como responsable de los ingeniosos y divertidos musicales de Oregón TV (programa ganador del Premio Iris de televisión en 2014) es su labor más popular. En televisión también ha sido cantante y actor en el programa Más te vale XXL en Canal Plus y ha colaborado con Genma Nierga en el programa de Cadena Ser Hoy por hoy. Y el mismo sentido del humor ha mostrado en distintos espectáculos de teatro, trabajando para grandes compañías como Els Joglars. Angulo no solo ha mostrado su talento en la comedia. Es también compositor de sintonías de televisión y series (Aragón TV, Canal+), música para cine (“La novia” de Paula Ortíz), bandas sonoras para teatro, cortometrajes o publicidad… Obra suya es el himno del Basket Zaragoza, donde se encargó de la letra, música, voz y todos los instrumentos. Ha estado nominado a los Premios Max del Teatro y ha ganado varios Premios de la Música Aragonesa y, en 2021, el Artes & Letras de Heraldo de Aragón por su trayectoria. Otra de sus facetas, la ha mostrado en los escenarios: Ha sido músico en las giras de Carmen París, estuvo al frente del grupo Al son del sur y con su nombre ha editado los discos Habitación 404 y Música para un teatro invisible, además de participar en el programa de televisión ‘Cover Night’, como intérprete de versiones. Este año ha publicado la canción ‘De Zaragoza a Berlín’, como homenaje a su desaparecida compañera de Oregón TV Laura Gómez-Lacueva.