Visibilizar a las personas sin hogar, no dejarles fuera de cobertura, como reza el lema de la jornada. Este es el mensaje de las actividades organizadas con motivo del Día de las Personas sin Hogar en Zaragoza, que se ha conmemorado esta tarde con una batucada por el centro de la ciudad y este viernes con un acto en el Centro Joaquín Roncal.

Al ritmo de Goza Batuke decenas de personas han recorrido la calle Alfonso para llamar la atención porque «muchas veces si no te encuentras con ellos y no hablas, es como si no existen. Están fuera del sistema porque no tienen en muchos casos documentación para empadronarse», asegura Cristina Marco, miembro de la coordinadora de entidades para personas sin hogar, que engloba a una decena de organizaciones. Con este ruido pretenden que «entren dentro de los sistemas básicos y que no solo sean números, también personas».

El año pasado había en Aragón 1.120 sin techo, de los que el 78% eran hombres. «Es un número cambiante» porque muchos entran y salen de los centros. «La mayoría son hombres pero al aumentar el número también hay más mujeres, que suelen llegar a la calle más deterioradas», asegura. Ese sería el perfil, el de hombre de «mediana edad», aunque cada vez «hay más gente joven».

Cuando se habla de personas sin hogar, desde la coordinadora no solo contabilizan a la que vive en la calle, sino también en una vivienda inestable, en chabolas o con «malas condiciones» al estar en verano a más de 40 grados o en invierno a 5.

Al final del recorrido, en la plaza del Pilar se ha leído un manifiesto en el que se ha reivindicado el derecho a la vivienda, ya que cuando esta no existe «se vulnera el derecho al agua, a la higiene, a la seguridad... y también a la salud física y mental», sobre todo si además se tiene una enfermedad "y se necesita pasar un tiempo para recuperarse".

Este texto volverá a repetirse este viernes a las 10.00 horas, en el centro Joaquín Roncal, donde la coordinadora ha organizado un acto en el que las personas sin hogar volverán a alzar la voz para dejarse ver, para hacerse escuchar. Además de actuaciones se entregarán los premios del concurso de fotografía Mirando a la calle; y por unas horas abandonarán sus rutinas para reivindicar una oportunidad y volver a tener cobertura.

Las entidades que forman parte de esta coordinadora son la Hermandad del Refugio, Cruz Roja Zaragoza, Caritas Diocesana de Zaragoza, Sercade-Centro Social San Antonio, Fundación La Caridad: Centro de día El Encuentro, Fundación San Blas, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Obra social) y Fundación Cruz Blanca, con la colaboración del albergue municipal.