Lidl invertirá más de 100 millones de euros en una nueva planta de la compañía en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) en la que se prevén crear hasta mil empleos en el que será su mayor centro de distribución del país. Con unas instalaciones de unas 20 hectáreas en la plataforma logística, será el primer espacio que la empresa de supermercados destine en España a Lidl Internacional.

La inversión quedó comprometida con el anterior Ejecutivo aragonés, liderado por el socialista Javier Lambán, en el primer trimestre de 2023, y verá la luz próximamente, ya bajo el mandato del PP y Vox.

La carrera para confirmar la llegada de Lidl a Plaza comenzó hace ya más de dos años, en 2021, con los primeros contactos, que fueron fructificando con el tiempo, hasta sellarse en el primer trimestre del año, antes de las elecciones municipales y autonómicas.

Los habituales acuerdos de confidencialidad que acompañan a estas operaciones han postergado hasta la recta final de este año el anuncio y la publicación de esta noticia. En este tiempo, la ubicación en la solicitadísima plataforma logística zaragozana competía con otros dos emplazamientos, en Barcelona y Burgos, pero la falta de suelo disponible ha postergado el cierre de la operación.

Según confirmó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, las conversaciones con Lidl Supermercados S.A.U. comenzaron en marzo de 2021, cuando la compañía manifestó a través de sus representantes su interés por instalarse en una parcela de unos 100.000 metros cuadrados en Plaza.

En ese momento, el Gobierno aragonés tuvo que informar a la compañía de que no había suelo disponible de forma inmediata, aunque se estaba trabajando para acometer la ampliación de la plataforma logística dada la alta demanda de suelo existente.

Un año después, se daba el primer paso para la última ampliación de la plataforma zaragozana, la llamada Plaza 4.0, que se extiende en los términos municipales de Zaragoza y La Muela, y cuyos trámites se iniciaron en febrero de 2022 con la firma del convenio entre la DGA, Aragón Plataforma Logística y la empresa Cipsa.

Una ampliación de terrenos no exenta de polémica con el Ayuntamiento de Zaragoza, entonces liderado por el hoy presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el propio PP, que criticó la "falta de transparencia" de la operación y la "recalificación a medida" para un promotor privado además de que la operación no se hubiera comunicado al consistorio, a pesar de que los terrenos se encuentran en su término municipal. Recientemente, un informe de la Cámara de Cuentas afeaba la ampliación "urgente" de Plaza 4.0 al no considerar justificada dicha urgencia.

La primera instalación de Lidl Internacional en España estará en Zaragoza

Según las fuentes consultadas por este diario, la intención de la compañía es destinar las nuevas instalaciones a Lidl Internacional, en el que sería su primer almacén de este tipo en España. La previsión de la compañía es crear entre 750 y mil empleos en la nueva planta. La intención de la compañía era poder abrir a principios de 2026, pero la disponibilidad de suelo y el desarrollo de la ampliación de Plaza puede postergar estos planes.

Hay que tener en cuenta que se trata de un desarrollo urbanístico cuya previsión de ejecución de las obras se alargará entre 18 y 20 meses de duración, a partir de que la empresa acceda a la parcela.

Según los últimos datos disponibles, la compañía se instalaría en una parcela de 150.000 metros cuadrados, de los que 60.000 se destinarían a las naves, que contarán con unos 20 metros de altura, y dispondría, además, de un amplio espacio para el parking de camiones y vehículos (con entre 200 y 400 plazas, respectivamente).

Un modelo en expansión desde hace casi 30 años

La cadena de supermercados alemana está presente en España desde hace casi 30 años (1994). A día de hoy cuentan con más de 670 tiendas, 12 plataformas logísticas y una plantilla de unos 18.500 empleados en España. A estas instalaciones se sumará, en los próximos años, la nueva ubicación en Plaza para Lidl Internacional, con entre 750 y mil nuevos empleos.