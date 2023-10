Reducir a la mínima expresión por un día las decenas de kilómetros que les separan, ponerse cara, compartir dificultades (que no son pocas), retos y soluciones. Bajo esa premisa y como una suerte de rebelión cívica contra el aislamiento al que parecen abocados, los equipos directivos de los Colegios Rurales Agrupados (CRA) y escuelas incompletas de la comarca de Calatayud y una veintena de representantes de sus respectivas Ampas celebraron unas inéditas reuniones la pasada semana en Torralba de Ribota bajo iniciativa de la asociación cultural Pueblos en Arte.

“Nos dimos cuenta que muchos problemas que teníamos cada uno en su centro eran comunes”, comienza Ana Bendicho, miembro del Ampa y profesora del Pablo Luna, en Alhama de Aragón, desde hace ocho años y casi 15 educando en el medio rural bilbilitano. La preocupación por la pervivencia de la escuela del pueblo, los problemas de conciliación, la falta de recursos para llegar a todas las necesidades... problemas recurrentes que parecen enquistados.

“Como madre puedo decir que no se presta atención a la conciliación. Sin una red de apoyo no puedes hacer nada”, ejemplariza Bendicho, en sintonía con una de las reivindicaciones más contemporáneas que no conoce de divisiones entre lo rural y lo urbano. “Es una pena porque ayudaría a fijar población”, lamenta.

De la misma opinión es Teresa Ponce, con hijo e hija de 7 y 3 años respectivamente en el CRA Río Ribota de Aniñón. “Si tienes familia que puedan cuidar a tu hijo estás de suerte, yo tengo que contratar a una persona que los recoja y que les dé de comer”, afirma.

Es solo la punta de un iceberg del problema de la despoblación: sin niños, servicios como el de madrugadores, comedor, ludotecas o actividades extraescolares en muchas ocasiones pasan a ser una quimera. Todo juega a la contra. El propio paso del tiempo lo hace.

Esperanza a corto plazo, sangría a largo

“En el pueblo nos hemos ido manteniendo entre familias que venían o nuevos nacimientos, pero lo de estos últimos años ha sido catastrófico. Se ha juntado todo. No vienen parejas jóvenes y hay familias que se han ido a Calatayud porque allí tienes más facilidades”, dice Bendicho.

Es una realidad que refuerzan los datos. Los ocho CRA de la comarca suman este curso 502 alumnos escolarizados en sus diferentes centros. Hace cinco años, según la información del portal de datos abiertos del Gobierno de Aragón, estos mismos colegios rurales tenían 571 niños y niñas, un 12% más. Hace una década, 719, un 30 % más.

Si bien es cierto que la mitad de ellos ha recuperado inquilinos en el último quinquenio, ninguno resiste una comparativa a 10 o 15 años atrás. La pérdida de niños oscila entre el 7 % y el 68 % desde el curso 2008/09.

Una realidad de la que no escapó la cumbre cívica de la escuela rural de la comarca bilbilitana, pero que rápidamente se canalizó en favor de la propuesta. “Se transformó en una lluvia de ideas que cada uno podía implementar en su zona”, recuerda Ponce. “Por ejemplo -continúa-, en Paracuellos tienen un servicio de comedor social en el bar del pueblo, donde los niños pagan solo por el día que van a comer. Podemos probar nosotros, es cuestión de hablar con el ayuntamiento y ver las opciones”.

La socialización está también en el centro del debate. “Hay que tratar de que los niños se relacionen porque luego van a coincidir en el instituto”, plantean ambas madres. Otra madeja para la que brotaron las ideas para desenredar. “Se hacen convivencias entre los centros de que pertenecen a un CRA, pero implica un presupuesto difícil de asumir. Aún así, vamos a ver cómo podemos plantear convivencias entre varios CRA”, anuncia Bendicho. Es algo capital: “Hay que educar en el arraigo. Que después de estudiar una carrera no les importe volver al pueblo a desarrollar su profesión porque valoran lo que pueden darle”.

“La legislación está pensada para los colegios urbanos”

Eso sí, las preocupaciones cambian según la perspectiva desde las que se mira. “Las familias se preguntan con angustia hasta cuándo va a durar el cole, mientras que los profesores nos centramos en problemas más cotidianos: hay pocas horas de desdoble, falta personal específico por ejemplo para atender a la educación especial o toda la dedicación que exige la burocracia”, expresa Bendicho.

Es en este punto donde incide particularmente. “La legislación no se ajusta a nuestra realidad, está pensada para los colegios urbanos”, afirma la docente, antes de enumerar varios supuestos. “Para las convocatorias de algún proyecto te piden unas ratios o unos requisitos que, aunque parezcan pequeñas condiciones, son inalcanzables para nosotros y quedamos excluidos”, comienza Bendicho. Por supuesto también lo que implica la carga invisible del papeleo. “Deberíamos estar pensando en proyectos para los centros”, sintetiza.

Todo mientras se miran de reojo en un espejo cercano: “En Navarra hay una ley específica para colegios rurales. Aquí no. Nos cuentan como un colegio urbano con 25 niños por aula. Nada que ver”.

Es solo un punto de partida, coinciden todas las dos voces representantes aquí de este encuentro, una forma de hacer camino. "El hecho de estar todos y de manera altruista me dejó la sensación de que podíamos remar en la misma dirección", remarca Bendicho. Una sensación que comparte Ponce, aunque puntualiza: "Todos los padres nos debemos implicar más y no dejarlo en manos de solo tres o cuatro".