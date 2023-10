La recogida de setas arranca «muy seca y a trompicones»

Aunque no deja de ser un negocio, la recogida de setas es un hobby para muchos aragoneses. Los hay quienes para ellos es casi como una religión, de monte todos los domingos, y los que salen de vez en cuando a pasar la mañana. Boletus, rebollones o amanitas, la variedad es muy amplia, pero hay que saber cuándo cogerlas y dónde. Además, la meteorología es muy importante, los hongos se desarrollan en lugares húmedos y no demasiado fríos, por lo que los meses secos son incompatibles con la abundancia de setas.

La temporada en las tres provincias de Aragón no es muy diferente entre sí. Pero, las precipitaciones y las temperaturas han variado en los diferentes puntos de la comunidad autónoma. En la Sierra de Albarracín, la temporada «comenzó muy bien», según indica Pedro Blanco, desde la Sociedad Micológica Turolense. El problema, explica, es que «llovió unos días al principio y luego se paró». «Antes de que volviera a llover bajaron las temperaturas, por lo que los hongos no se han podido desarrollar del todo», especifica. Blanco asegura que «cada año es diferente» y «cuesta comparar una temporada con otra», pero «todavía hay esperanza para los rebollones y amanitas».

De norte a sur

En el norte, la recolecta ha comenzado «regular», como apunta Miguel Miret del Grupo Micológico de Binéfar. El inconveniente cerca del Pirineo han sido «las pocas lluvias hasta ahora que, además, han sido muy localizadas». El experto micológico desarrolla que «las precipitaciones se han concentrado en el alto Pirineo, sin llegar a extenderse al medio Pirineo». El hecho de que el agua haya sido tan localizada ha provocado también que «la gente se concentre en los mismos sitios, acabando prácticamente con todas las setas que han podido llegar a crecer». A pesar de ello, Miret defiende «que todavía se puede arreglar».

Y por último, la provincia de Zaragoza, en las faldas del Moncayo se produjo una novedad con respecto a otros años. Durante los meses de junio y julio llovió en abundancia, por lo que los recolectores locales pudieron salir al monte. Pero, «agosto y septiembre llegó bastante seco», apunta Jesús Lamata, de la Asociación Micológica San Martín del Moncayo. «Las precipitaciones intermitentes dificultan la continuidad, con lo que no es la situación ideal para la recogida». Los vaivenes de temperatura, añade, también han afectado a la proliferación de los hongos. «Está cambiando bastante la cosa, ahora salen setas que no son propias de la época o que hasta ahora no se habían visto», aclara Lamata.

Las asociaciones y grupos micológicos son los encargados de fijar unas directrices para la recogida, además de asesorar y ayudar a los recolectores y que no se produzca ningún accidente. Al inicio de la temporada y durante la misma suelen realizar jornadas micológicas en las que informan sobre las diferentes variedades de setas, además de organizar talleres gastronómicos y salidas al monte. La Asociación Micológica de San Martín Moncayo se encuentra inmersa en esta incitativa, ya que celebra la XIX edición de sus jornadas.

XIX Jornadas micológicas en San Martín de la Virgen del Moncayo

La Asociación de Micología de San Martín de Moncayo vuelve a celebrar sus jornadas formativas. Este año se extienden dos fines de semana más para llevar a cabo un mayor número de actividades.

El programa comenzó el viernes con la inauguración del nuevo centro de micología de la localidad. En estas nuevas instalaciones los visitantes podrán disfrutar de una colección de setas liofilizadas. La primera salida para coger setas se llevó a cabo ayer y contó con la presencia de Luis Ballester, experto en la materia. Las jornadas continuarán con exposiciones, talleres, ponencias e incluso un mercadillo con muestras y productos de la zona. Tampoco faltarán nuevas salidas por el Parque Natural del Moncayo en busca de este manjar.