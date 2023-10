Como en los últimos tres años, el Ayuntamiento de Zaragoza había reservado para este 2023 una partida de 125.000 euros para dotar económicamente el convenio con el Consejo, por lo que el secretariado que dirige la entidad contaba con el dinero desde que se aprobaron las cuentas el pasado enero.

Como hacen siempre, para poder funcionar hasta que reciben el dinero del consistorio, el Consejo pidió un préstamo a una cooperativa de crédito para poder contar con la cuantía por adelantado. Todos los años lo hacen así y amortizan la deuda con el dinero que les llega después por parte del servicio de Juventud. Pero el ayuntamiento ha cambiado las reglas del juego, puesto que esa exigencia de aportar hasta el 20% de lo que cuesta el proyecto no se había pedido hasta este año. Y encima se ha hecho en septiembre, por lo que el tiempo de reacción es mínimo.

Ante esta situación, el Consejo de Juventud se ha puesto en contacto con las asociaciones adscritas en el centro de préstamo, uno de los servicios que ofrece esta entidad, para pedirles que les donen la fianza de 200 euros que tienen depositada para poder acceder a los materiales. Por el momento, de las casi 500 entidades a las que han preguntado, 150 ya han confirmado que donarán su aportación de dinero para garantizar la supervivencia del servicio.

Este asunto llegó el otro día a la comisión de Políticas Sociales del ayuntamiento. El concejal de ZeC Suso Domínguez preguntó por qué no se había firmado todavía el convenio con el consejo y la concejala delegada de Juventud, Ruth Bravo, insistió en que la entidad debía aportar el 20% de lo que cuesta su proyecto para que el ayuntamiento pueda concederles la subvención. «Solo nos estamos ajustando a la normativa. No hay ningún miramiento especial de ir en contra del consejo», dijo la edila, del PP.

Sin embargo, Domínguez le recordó que esa misma normativa que marca las reglas en materia de subvenciones contempla que la proporción 80-20 puede romperse si así se justifica en el convenio. El de ZeC explicó además que esa misma proporción no se había cumplido hasta ahora.

«La normativa contempla la excepción y si dice que es ilegal que el consejo aporte menos de ese 20%, igual de ilegal sería cuando la aportación económica del consejo al proyecto fue de un 5% del total del coste en 2020, cuando la aportación fue del 5,8% en 2021 y del 5,8% también en 2022, años en los que ya gobernaba el PP en el ayuntamiento», criticó Suso Domínguez.

Ahora, el Consejo sigue a la espera de poder reunir el dinero suficiente para poder firmar un convenio en las condiciones que fija el ayuntamiento. Ya en 2021 tuvieron que enfrentarse a una situación complicada cuando el Gobierno municipal de Azcón recortó la subvención a esta red de entidades en un 40% (de los 215.300 euros a los 125.000 euros), lo que obligó a bajarse el suelo a los cinco trabajadores con los que cuenta la organización.

Desde la concejalía de Juventud aseguran que se está trabajando con el Consejo para firmar cuanto antes el convenio, pero señalan que falta la documentación necesaria para poder cerrar el expediente. Sin embargo, desde el otro lado aseguran que ya en marzo se remitió al ayuntamiento toda la información requerida año tras año.

El Consejo de Juventud de Zaragoza es una red independiente de entidades y asociaciones juveniles que nació hace casi 40 años cuyo objetivo es promover la participación libre y eficaz de las personas jóvenes en la sociedad.

Centro de préstamo: décadas de historia y cientos de miles de usos

Uno de los servicios más utilizados de los que gestiona el Consejo de Juventud de Zaragoza es el centro de préstamo, un recurso que nació a principios de los 80 y que cede temporalmente y gratis distintos objetos a las asociaciones y entidades que lo demandan.

Entre los objetos que prestan hay altavoces, cámaras de vídeo, micrófonos, megáfonos, máquinas de chapas, sillas, mesas, generadores, proyectores y distintos juegos y desde 1995, año en el que el Consejo comenzó a gestionar este servicio, 1.837 entidades de todo tipo se han beneficiado del centro. Entre ellas hay asociaciones juveniles pero también parroquias, peñas y AMPAs.

En un principio, desde el ayuntamiento no censuraron que el centro de préstamo diera servicio a asociaciones que van más allá del ámbito juvenil, pero ese parece ser ahora el problema por las palabras que pronunció la concejala delegada de Juventud, Ruth Bravo, en la última comisión de Políticas Sociales. «Igual hay que replantearse la gestión. No solo el asociacionismo juvenil se beneficia de ese centro de préstamo y la normativa que hay dice que no hay que cobrar tasas a aquellas asociaciones que están dentro del consejo. ¿Cómo se está gestionando esto?», insistió.

No obstante, los datos avalan el trabajo del centro de préstamo. Desde 1995 casi tres millones de personas han participado en actividades que se han organizado con material procedente de este servicio.

Según una encuesta realizada entre casi 1.300 asociaciones, el servicio del centro de préstamo tiene una valoración del 9,4 sobre 10, mientras que los trabajadores de este recurso obtienen un 9,6 sobre 10.