Nuevo capítulo en la ajetreada vida política de la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández. La segunda máxima autoridad de la comunidad decidió ayer cesar a Chema Gimeno, quien era hasta hace unas horas su jefe de protocolo y un histórico de la vida parlamentaria de La Aljafería.

Gimeno llevaba más de 37 años trabajando en el Parlamento aragonés y lo había hecho con los mandatos de todos los colores políticos, manteniéndose como uno de los rostros más reconocibles del palacio que alberga los 67 escaños que representan la soberanía de Aragón. Ligado siempre al área de Protocolo, Gimeno se convirtió en jefe en el 2015, coincidiendo con la llegada de la podemista Violeta Barba a la presidencia de las Cortes.

Del mismo modo, Gimeno continuó en el cargo en 2019, cuando el socialista Javier Sada se convirtió en la máxima representación de la cámara autonómica. La X Legislatura llegó a su final y la presente, la número once, arrancó el pasado mes de junio, con la diputada Marta Fernández, de Vox, asumiendo el cargo de presidenta de las Cortes. Gimeno fue elegido, de nuevo, para hacer las tareas de jefe de protocolo.

Hasta ayer, poco más de cuatro meses después de que Fernández se convirtiera en la segunda máxima autoridad de la comunidad. No es el único movimiento que se ha producido con su llegada, ya que Fernández también cambió a la letrada mayor de las Cortes.

Cuatro meses intensos en lo político, con la llegada de Jorge Azcón al Pignatelli, pero con un solo desliz en el apartado protocolario. Tuvo lugar el pasado 28 de septiembre, con la visita de la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, a La Aljafería por la celebración de unas jornadas relacionadas con el aborto.

El tenso saludo con Irene Montero

Montero llegó acompañada de Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Fernández y Montero no se saludaron, mientras que la presidenta de las Cortes no le dio la mano a Rodríguez Pam, que sí le presentó sus saludos. La polémica, que saltó a la política nacional, se extendió varios días y el propio presidente de Aragón Jorge Azcón, defendió la actuación de Fernández: «Oiga, ¿qué hacemos con la señora Montero? Viene a las Cortes de Aragón y es ella la que no saluda a la presidenta de las Cortes de Aragón». Izquierda Unida presentó una moción para reprobar a Marta Fernández en el último pleno, pero no salió adelante gracias al rechazo de Vox y PP.

La presidenta de las Cortes transformó con su llegada al cargo su forma de organización, al prescindir de su jefe de prensa, una figura tradicional en el organigrama. Este cargo sí que aparece en el personal eventual vinculado a la Presidencia de las Cortes que ella misma aprobó el pasado mes de septiembre. No obstante, su jefe de Gabinete, José Manuel Vallejo, informó hace unas semanas a este diario que él ejercerá las veces de jefe de prensa. La decisión de no contar con un periodista responde a la voluntad de Vox de reducir los gastos en las instituciones, pero es algo insólito en el Parlamento aragonés.