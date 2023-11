Tras la sorprendente noticia del cese de Chema Gimeno, jefe de protocolo de las Cortes de Aragón y un histórico de la vida parlamentaria de La Aljafería, por parte de Marta Fernández, la presidenta de la institución, las reacciones en el mundo de la política aragonesa no han tardado en llegar y durante la jornada de este miércoles muchos fueron los grupos parlamentarios que mostraron su disconformidad con la decisión tomada por Fernández, a la que piden explicaciones inmediatas mientras desde su gabinete mostraron su sorpresa por el recorrido de la polémica al considerarla algo «habitual» y explican la destitución como un cambio por un persona «de mayor confianza» para la Presidenta de las Cortes.

«Esta decisión nos ha causado máxima preocupación por las formas y también por el fondo. Han ejecutado un nuevo cese fulminante que, dentro de la autonomía que tiene la presidenta, no se ha llevado a cabo ni con consenso ni con el respeto que merecen los profesionales de la institución», aseguró Mayte Pérez, portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón. «Queremos saber a qué responde este cese, quién va a ser la persona que lo ostente a partir de ahora y qué cambios ocasionará. Estaremos vigilantes porque no sabemos el objetivo del cambio ni se han dado explicaciones», añadió Pérez, que subrayó que «hay una tradición de acuerdos que ahora se está rompiendo y quien pierde es la institución y los aragoneses». «Parece que ni el PP ni Vox tienen el respeto que merece este parlamento», arremetió la del PSOE.

También mostraron su enfado desde Chunta Aragonesista. «Estamos ante una nueva muestra de una presidenta que día a día, decisión a decisión, continua desprestigiando la que es la segunda institución de Aragón. Nadie ha hecho tanto daño a la Cortes en tan poco tiempo», afirmó José Luis Soro, que aseguró que Fernández cuenta con el «beneplácito del PP y de Azcón. «Pedimos su dimisión urgente para que no siga dañando a la institución ni perjudicando ni un minuto más a Aragón», aseguró el de la CHA, que destacó la «profesionalidad» de Gimeno.

Por su parte, Álvaro Sanz, de IU, quiso dejar claro su estupor por la noticia. «Esta decisión es absolutamente incomprensible y exige una explicación clara e inmediata. Queremos saber por qué la Presidenta de las Cortes ha cesado a quién ha ejercido su trabajo de forma absolutamente profesional con gobiernos de todo tipo después de que hace 4 meses hubiese sido ratificado», valoró el de IU. «Si no son motivos profesionales, que obviamente no lo son, queremos saber cuáles son. La presidenta debe clarificar que hay detrás», aseguró Sanz.

El que atacó frontalmente a Marta Fernández fue Pablo Echenique, exdiputado de las Cortes por Podemos. «Chema Gimeno es uno de los trabajadores de los que guardo mejor recuerdo tras mi paso por las Cortes de Aragón; profesional, dedicado, eficaz, buena persona. Demasiado decente para esta fascista», publicó en sus redes sociales. También Jorge Pueyo hizo público su rechazo a la decisión tomada por la Presidenta de las Cortes. «Marta Fernández, tras negar el saludo a Irene Montero, expulsa cobardemente al jefe de protocolo Chema Gimeno, quien llevaba trabajando allí 37 años. Toda nuestra repulsa a este acto cobarde y todo el apoyo y cariño a Chema», escribió el diputado por Sumar.

Incrédulos

En el otro lado de la polémica, desde el Gabinete de Presidencia de las Cortes ni entienden ni comparten el debate que se ha generado en torno al cese del hasta ahora jefe de protocolo, asegurando que es una polémica «totalmente artificial». «Las cosas no son cómo se están contando. Gimeno no se va de las Cortes, es un funcionario de la casa y seguirá desarrollando su labor en funciones de protocolo igual de bien que lo ha hecho todos estos años», explican. «Pero, para el puesto de jefe, la presidenta prefiere contar con una persona de su círculo de confianza», añaden.

Desde el equipo de Marta Fernández recuerdan que estos cambios son habituales en el mundo de la política y que lo anómalo era la situación de Chema Gimeno, aunque recuerdan que el hasta ahora jefe de protocolo no siempre ha ejercido ese puesto en su trayectoria. «Es algo ordinario y no entendemos el revuelo formado», aseguran. Con respecto al porqué de tomar esta decisión ahora y no cuando Marta Fernández asumió la Presidencia de las Cortes, desde su gabinete explican que ha habido un «periodo de rodaje» y al final se ha creído conveniente realizar un cambio que no imaginaban de ningún modo que fuera a tener tanta repercusión.