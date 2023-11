Partido Socialista, Chunta Aragonesista, Podemos e Izquierda Unida mostraron este jueves su primer gesto de unidad frente al Gobierno de Aragón exigiendo «la vuelta a la normalidad» del parlamentarismo en las Cortes. Una situación que consideran «grave» de la que responsabilizan al presidente del Gobierno, Jorge Azcón.

La gota que parece colmar el vaso de la oposición la ha derramado el propio Azcón, que dedicó casi toda su intervención a la política nacional y muy especialmente a la amnistía de los políticos catalanes ("El PSOE está dándole el mayor golpe a la democracia en la historia de nuestro país") que puede mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa. "No nos van a marcar el guion y no nos van a callar, no vamos a decir lo que ustedes quieren sobre el tema", declaró Azcón.

«Es absolutamente grave la actitud devastadora que el presidente tiene hacia estas Cortes», señaló Mayte Pérez, la portavoz del PSOE, que criticó también la forma de actuar de la presidenta de la institución, Marta Fernández, a la que acusó de hacer «purgas y depuraciones de gente que hace profesionalmente su trabajo». «Se la trae al pairo», insistió Pérez sobre Azcón, en referencia al debate autonómico, al que el presidente llega según la socialista «diciendo que va a hablar de lo que él quiere y saltándose todo a la torera». «La falta de respeto, de alguna manera ese autoritarismo, lo está trasladando al funcionamiento de las Cortes», completó la socialista.

Para José Luis Soro, de CHA, «la deriva de las Cortes» es preocupante porque «el parlamentarismo es clave para la salud de la democracia». Soro considera que «se han juntado dos elementos que generan una suma letal», en alusión a la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, y al propio Jorge Azcón, al que acusó de «ir al Parlamento para tener espacio en los medios, porque solo quiere ser un barón del PP».

Por parte de Podemos, Andoni Corrales afirmó que es culpa del presidente «permitir que el fascismo campe a sus anchas por La Aljafería», mientras que el diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, criticó «la posición caudillista» del líder del Ejecutivo y lamentó que la forma de entender el debate de Azcón es «arbitraria y ajena a una dinámica sana, que debe existir pese a las discrepancias». «Es el momento de poner de manifiesto que no vamos a pasar por el aro y hacemos una llamada a un debate sano», completó Sanz.

Los cuatro representantes de la izquierda defendieron su primera acción, «poniendo de manifiesto que el discurrir de la legislatura no está siendo bueno». A la rueda de prensa no se invitó al PAR, «porque está dentro del Gobierno», así como señalaron que Teruel Existe «rechazó la propuesta y es socio de ellos en otras instituciones», en alusión a la Diputación de Teruel, donde apoyan al PP.