El auga de Los Fayos ya es apta para el consumo. En este municipio, al igual que en Tarazona y Torrellas que se permitió este jueves, se levanta la restricción de consumo de agua de boca, y únicamente se mantiene como recomendación para las poblaciones vulnerables (personas inmunodeprimidas, niños menores de 6 años y personas mayores). Esta recomendación se extiende hasta que se disponga del tratamiento ultravioleta y se recomienda en particular a guarderías, centros de educación infantil y residencias de ancianos.

Se continúan realizando análisis del agua de consumo de Novallas, que por ahora sigue siendo no apta para el consumo. Se trata del único de los cuatro municipios afectados por el brote de gastroenteritis causado por la presencia en el agua de ooquistes del protozoo del género Cryptosporidium que mantiene restricciones. Ahora ya no hay presencia de este protozoo tampoco en el agua de Novallas y se prevé que en poco tiempo se estabilicen los parámetros microbiológicos en esta localidad, la única que mantiene la restricción sanitaria de no utilizar agua del grifo para beber, cocinar o lavarse los dientes.

Este jueves se obtuvieron los resultados analíticos favorables que permitieron declarar apta para el consumo humano, tanto el agua del abastecimiento de Tarazona como la de Torrellas.