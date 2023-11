El quinto protagonista de la serie de conversaciones impulsada por la D.O. Cariñena es el escritor y periodista Antón Castro. Con él conversa el sumiller Raúl Igual dentro del ciclo ¿Quién quiere ser uno más? Una tierra de inconformistas.

Raúl Igual: Antón, me hace muchísima ilusión hablar de vino contigo, compartiendo además una copa de Cariñena. Me gustaría hablar de tu vida en torno al vino. Me estabas contando que habías vivido en Teruel, en Camarena de la Sierra, ¿no?

Antón Castro: He pasado tres veranos maravillosos en Camarena de la Sierra, pero luego viví cuatro años en Urrea de Gaén, luego dos veranos largos en Cantavieja y cinco años y medio en la Iglesuela del Cid. Entonces, yo puedo decir, como decía Labordeta, que a mí Teruel me ha cambiado la vida.

R. I.: Naciste en Galicia, ¿cómo llegaste hasta Teruel?

A. C.: Soy marido consorte de médico y hubo un momento que yo la seguía. Teníamos muchos niños, yo era el cocinero, hacía mi trabajo, pero estaba como más volcado con ella. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque yo viví en Teruel más o menos del año 1991 al año 2001 y fueron 10 años para mí muy creativos. Por ejemplo, en Urrea era entrenador de los chicos del pueblo, de tres equipos de fútbol sala. Y me implicaba con los chavales. Fíjate, llevaba ya un año fuera de Urrea y me llamaron para ir con los chavales de vacaciones de verano a Mallorca.

R. I.: No sé si sabes que hace un par de años o tres, un chico ha plantado viñas en Camarena de la Sierra, casi a 1.600 metros de altitud. Ahí está, se le comen los corzos las uvas, pero está luchando y haciendo una labor brutal.

A. C.: Además hay una epidemia de corzos. El otro día estuvimos por Valmadrid y una de las cosas que nos contaban era la cantidad de corzos que están apareciendo constantemente.

R. I.: En esta serie de conversaciones os hago a todos esta pregunta, ¿recuerdas la primera vez que bebiste vino? ¿recuerdas la situación o quién te lo dio?

A. C.: Mi padre hacía vino. Le traían uvas de Zamora. El primer vino que bebíamos realmente era con gaseosa. Pero te voy a decir una cosa que no te puedes ni imaginar. Desde los 3 hasta los 7 u 8 años, yo desayunaba todos los días un cuenco de vino muy espeso con sopas y con azúcar.

R. I.: ¿En serio?

A. C.: Como te lo cuento.

R. I.: Las sopetas, pero con mucho vino.

A. C.: Con mucho vino. O sea, una taza entera de caldo gallego. Y luego otra cosa que hacíamos era merendar vino untado bien encharcado en pan con azúcar. O sea que la relación con el vino, como ves, estaba ahí desde pequeño. Yo soy de un pueblo que se llama Santa María de Lañas y luego me fui a Arteixo. Durante muchísimo tiempo el vino era algo más que una bebida, desayunabas con él.

R. I.: Era parte de la alimentación.

A. C.: De una manera muy natural. Ahora claro, si se lo dices a alguien, te puede meter en chirona (risas).

R. I.: Yo recuerdo una de las primeras veces que fui a Galicia y me dieron en un cuenco, un vino tinto muy, muy espeso, le llamaban el Barrantes.

A. C.: El Barrantes, hombre, es un vino muy conocido.

R. I.: Era muy habitual.

A. C.: Y luego estaban los vinateros, la gente que vendía vino, más que producirlo, salvo casos concretos como el de mi padre que lo hacía para su consumo. Esta gente vendía vino en los bares, entonces sabías que había un montón de vinos aunque no los bebieras. Durante muchísimos años no bebí vino, pero yo creo que a partir de los 25 lo redescubrí. Aunque realmente el gran redescubrimiento fue con los vinos aragoneses, sobre todo de Cariñena.

R. I.: ¿Ya estabas en Aragón entonces?

A. C.: Exacto. Ya estaba aquí. Ahora se cumplen 45 años desde que vine. Tengo 64 años recién hechos, pues llevo aquí desde los 19, imagínate tú.

R. I.: Tienes desde hace muchos años relación con Cariñena y has visto cómo ha evolucionado la denominación y hacia dónde va. ¿Cómo ves la D.O. Cariñena en este momento? ¿Consideras que la gente tiene un buen concepto de ella y que sus vinos cada vez se valoran más?

A. C.: A mí me gusta mucho la Denominación Cariñena y he estado muchísimo allí: en Aguarón, haciendo un programa de televisión con Javier Calvo, en Alfamén, Paniza… Y lo que he visto es que han cambiado mucho los vinos. Antes parecía que eran unos vinos un poco bravos. Para mí, por ejemplo, que no como carne desde hace 50 años, tomar vinos de Cariñena era un poco complicado. A mi padre le encantaban. Pero ahora los veo muy refinados. Tienes vinos exquisitos para todo. Tú ahora te tomas un blanco garnacha y dices ‘qué maravilla’, o un syrah y lo mismo… Es decir, el vino, por distintas razones, se ha perfeccionado. Hay una manufactura y una artesanía que venía de antaño que se ha mejorado. Y hoy los vinos de Cariñena no desentonan por supuesto con ninguna denominación de origen. Los comparas con un Rioja, o un Ribera del Duero o con los vinos gallegos y están al mismo nivel.

Uno de mis mejores amigos es un enólogo que trabaja en Alfamén y un día le digo «oye, este vino qué te parece» y me dice «estupendo, todos los vinos son muy buenos, cada vino tiene sus particularidades». Es como si tú dices, cómo son los escritores, cómo son los locutores de radio. Estupendos. Hombre, igual no todos son estupendos pero me encantó ese respeto, esa lección tan maravillosa que me dio. Es que hay que respetar la artesanía de los lugares, sus texturas, cómo se hacen las cosas. Al fin y al cabo el vino es como una novela. ¿Qué tiene una novela? Tiene lenguaje, sensaciones, emociones… El vino tiene el lenguaje de las estaciones, el paisaje, las lluvias, tiene tantas cosas, y eso me pareció.

R. I.: Sí, así es. Lo has descrito muy bien. Es embotellar un paisaje, un año entero en una botella.

A. C.: Me gusta eso, no lo había pensado, pero es maravillosa esa frase: embotellar un paisaje.

R. I.: ¿Cómo te ha inspirado el vino en tus obras?

A. C.: Mi primer trabajo en Aragón se podría decir que fue en la vendimia. Y de hecho escribí a raíz de esa experiencia la novela que se llama ‘Cariñena’, trasladada ahora al cine. Cuando me hicieron Invitado de Honor de la Fiesta de la Vendimia de la D.O. Cariñena, en 2019, yo tuve la sensación de que tenía que corresponder. Entonces, publiqué un libro de poemas en verso y prosa que se llama ‘Vino del mar’. Porque una de las sensaciones que yo tenía es que cuando vas a la viña y ves el movimiento del viñedo con los vientos, hay como una ondulación del mar. Ese libro está todo él inspirado por Cariñena y por sus paisajes y por el vino. O sea, todo el libro está lleno de vino. Una de mis pasiones es salir por ahí, alargar la mano y coger un racimo.

R. I.: ¿Te gusta pasear entre viñedos?

A. C.: Esa es una sensación maravillosa. Hace poco estuve en Cariñena y te puedes imaginar. Una fantasía hecha realidad. Meterte entre esas hileras de viñedos y acariciar los pámpanos, acariciar las hojas… es como cuando estás en la cocina y dices, ‘lo tengo aquí todo para mí y voy a hacer un ejercicio de imaginación y voy a escribir mi novela culinaria’.

R. I.: La cultura de vino en mi casa la he tenido siempre. Mi padre me dio mi primera copa de vino, lo recuerdo bebiendo de bota en las fiestas del barrio como si fuera ayer. Hoy en día mi hijo recuerda cuál fue su primer momento en el que yo le di su copa de vino. Y además yo recuerdo el vino, porque para mí era un momento muy especial y era un vino especial. ¿Lo has hecho esto alguna vez? ¿Le has dado a alguien de tu familia un vino para que probara?

A. C.: A mis hijos de pequeños no les gustaba pero ahora ya beben vino. Al mayor que es médico le encanta beber vino. De hecho, muchas noches nos quedamos en casa y lo pasamos muy bien ahí, hasta ponernos un poco chisposos. Mis hijos han visto que yo soy aficionado al vino desde que tengo treinta y tantos. Yo ahora tengo un hijo de 40, porque fui padre joven y tengo otros treintañeros y de veintitantos. Yo creo que les he contagiado un poco esa pasión. Y luego compran vinos y cuando vienen de Madrid, por ejemplo, de vez en cuando, me traen algunos. Y eso me gusta muchísimo y, sobre todo, me sorprende porque me descubren vinos que no conozco.

Antón Castro, un escritor y periodista clave en el panorama cultural aragonés y autor de «Vino del mar» Antón Castro (Antonio Rodríguez Castro) nació en 1959 en Santa María de Lañas, en el concejo de Arteixo, La Coruña y reside en Aragón desde joven, donde, sin olvidar su tierra y lengua natales, se ha convertido en uno de los autores clave del panorama cultural aragonés por la presencia de la comunidad en su faceta literaria, su labor periodística y su continua labor de impulso y fomento en toda clase de iniciativas. Su extensa obra incluye novelas (Cariñena o El álbum del solitario), libros de relatos (Los seres imposibles, El testamento de amor de Patricio Julve o Los pasajeros del estío) y poemarios (El musgo del bosque, Vivir del aire o Vino del mar); además de ensayos, libros de viajes, recopilaciones de crónicas y entrevistas o traducciones de autores como José Saramago. En prensa, dirigió los suplementos culturales de los diarios El Día y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y desde 2001 es el responsable de Artes y Letras, en Heraldo de Aragón. También ha dirigido y presentado programas de televisión como Borradores y Sin cobertura, en Aragón TV. En 2013 ganó el Premio Nacional de Periodismo Cultural, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como reconocimiento a su labor de fomento de la cultura, su «destacada participación en los medios» y «el uso de su blog personal y sus perfiles en redes sociales» como herramienta de divulgación. Tanto la vida como la obra de Antón Castro tiene una estrecha relación con la Denominación de Origen Cariñena, sus viñedos y sus gentes, hasta el punto de que el autor ha declarado: «Mi vida aragonesa comienza en Cariñena y siempre ha estado de una manera muy especial dentro de mí». Esta vinculación comenzó cuando con 19 años, recién llegado de Galicia, encontró su primer trabajo en la vendimia «una experiencia maravillosa porque veía cada día esos mares de viñedos» que inspiró una novela titulada precisamente Cariñena, publicada en 2012 y luego en 2018 con la ampliación del relato Un artista en el viñedo. El libro pronto tendrá una nueva vida porque se está llevando a cabo el rodaje de una película que adapta la historia, dirigida por Javier Calvo, y filmada en los escenarios de la Denominación. Antón Castro ha señalado que ver realizado este proyecto supone una especial alegría, «como pedir el cielo y que te lo den». El autor también destaca que su aprecio por los paisajes y los vinos de la D.O. se ha mantenido a lo largo de los años y Cariñena «siempre ha estado de una manera muy especial dentro de mí». En 2019 lo volvió a demostrar con el libro de poemas Vino del mar y participando como Invitado de Honor en la 53ª Fiesta de la Vendimia, que abrió con un discurso en el que recordó la «experiencia iniciática» que allí vivió y alabó su «terreno auténticamente milagroso» y su «bella forma de hacer vino». Asimismo, impuso sus manos en el Paseo de las Estrellas de Cariñena.