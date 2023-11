«Estar atentos de Europa es imprescindible»

Diplomacia ayer y hoy. España en el mundo 1939-2022 presenta un repaso exhaustivo de la política exterior reciente de un país que ha pasado de estar divido tras finalizar la guerra civil a ser un estado democrático miembro de la OTAN y de la Unión Europea. El diplomático y exdirector general del Grupo Prensa Ibérica, Domingo de Silos Manso García, ofrece un viaje por todas y cada una de las fases que vivieron los españoles tras la guerra ampliando los puntos clave en su camino hacia una correcta relación internacional con sus socios. Manso presenta su libro mañana por la tarde en el Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja a las 19.00 horas.

¿Qué ideas clave recoge su último libro?

Se centra primordialmente en el peso y la importancia de las relaciones internacionales de los países, en concreto, de España. Nuestro país tiene un gran papel en el ámbito internacional y como tal debe saber comportarse con el resto de estados democráticos.

¿Cómo ha sido el camino de España en cuanto a sus relaciones exteriores desde el fin de la guerra civil?

Tras la guerra, en 1939, España era un país completamente arruinado y dividido. A partir de 1946 quedó internacionalmente aislado al perder a sus embajadores y en 1958 se basaba en una economía autárquica al borde de la quiebra. Tras estos oscuros momentos, España se abre al mundo, se convierte en una democracia e ingresa en la Unión Europea y en la OTAN. Desde entonces, ha ido mejorando cada vez un poco más sus contactos con otros estados e instituciones, participando en operaciones de paz y entrando en los años 2000 en la lista de las diez primeras economías del mundo moderno.

Aunque hable principalmente de España, ¿cómo ve a Aragón?

Esta comunidad cuenta también con un gran peso, tiene frontera con Francia y eso significa que debe cuidar sus relaciones externas. Aragón dio un gran salto hace un tiempo apostando por la apertura internacional y creo que ha sido recompensado convirtiéndose en todo un referente en logística.

Volviendo a España, ¿cuál diría que fue un punto de inflexión en su carrera internacional?

La entrada a la OTAN. Desde inicios del siglo XIX, España era una potencia secundaria sin aliados, la entrada en la organización le permitió arreglar eso. Significó formar parte de una alianza con los países democráticos y desarrollados del mundo.

¿Podría destacar a alguna relación en concreto?

Estados Unidos es un aliado complejo. Con los americanos no hemos tenido una relación constante, tuvo un papel positivo en la resolución de la crisis del Perejil, algo que Francia no hizo y se vivió un gran momento de amistad durante la legislatura de José María Aznar. El gobierno de José Luis Zapatero hizo temblar esa amistad con la retirada de las tropas españolas en Irak. Rajoy consiguió mejorar la situación, pero lo que está claro es que España no puede permitirse dar esos bandazos de lado a lado en cuanto sus relaciones exteriores.

¿Considera ese un buen consejo para el próximo presidente del Gobierno?

Desde luego. Un país necesita estabilidad para funcionar. España debe estar atenta de lo que pasa a su alrededor. Estar atentos de Europa es imprescindible, pero no podemos olvidarnos de lo que está pasando en el resto del mundo. España no puede olvidarse de que comparte frontera con África, por ejemplo. Tendría que involucrarse más con los gobiernos africanos y, en general, debe apostar por una mejora de sus relaciones exteriores ya que no se sabe cuándo o dónde va a necesitar un aliado.