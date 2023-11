En Aragón cerca de 30.000 niños pasan todos los días por un comedor escolar. Debido a la gran variedad de alergias e intolerancias, nutricionistas y profesionales en el sector trabajan mano a mano con los cocineros para poder adaptar los menús a las necesidades de cada uno de los alumnos. Elaborar un plan semanal saludable y equilibrado no es tarea sencilla, ya que «se compone solamente de una comida», explica Mapi Herrero, nutricionista.

Para intentar crear una sola comida equilibrada, amplía, «existe una herramienta llamada Plato de Harvard, en la que los nutricionistas se basan para establecer una buena dieta». La clave, explica, consiste en la división en tres partes de un plato único; 50% de verduras, hortalizas y frutas, 25% de proteínas y 25% de hidratos de carbono. Herrero desarrolla que, para establecer un menú de calidad «no hay una fórmula única, existen múltiples combinaciones que aportan todos los nutrientes que un niño necesita». Esto permite una «gran variedad platos» que pueden adaptarse a las especificaciones nutritivas de cada niño. Las alergias e intolerancias marcan los diferentes menús escolares, pero en los colegios también se tienen en cuenta las creencias religiosas.

En el zaragozano colegio público Santo Domingo ofrecen un amplio abanico de menús teniendo en cuenta los estudiantes musulmanes que asisten a sus clases. Desde la dirección del centro comentan que «hace años que se pide este tipo de menús, al igual que cualquier otra comunidad, los niños musulmanes tienen el mismo derecho que el resto a comer lo que deseen». El Santo Domingo cuenta con tres tipos de menús: basal, genérico con carne, pescado, verdura y fruta; menú sin cerdo para el alumnado musulmán que sí puede comer carne; y vegetariano, el musulmán que no puede comer carne, además de para el alumnado vegetariano. En este caso, informan de que «hasta ahora, en el centro, no contamos con ninguna familia que lo haya solicitado para sus hijos». Esto depende de los centros, ya que en la Guía de comedores escolares y alimentación en los centros educativos del Gobierno de Aragón no se contempla como obligación.

Mitos

Con el auge del vegetarianismo y el veganismo, muchos han sido los mitos sobre si realmente estas dietas cumplen con los nutrientes que un niño requiere, pero Mapi Herrero responde a las dudas. «Está sobradamente demostrado que la alimentación vegetariana y vegana es saludable y adecuada para cualquier etapa de la vida, también la infancia», asegura Herrero.

De hecho, explica que «algunos de los cambios que habría que hacer en un menú escolar van en esta línea». Ejemplifica esta idea comentando que un menú que de primero tiene legumbre y de segundo tiene carne o pescado, «no es un menú equilibrado». Aun así, la nutricionista destaca «la gran variedad que se ha conseguido en los menús escolares en los últimos años», además avisa que «pese a lo que crean las familias, todos los comedores cumplen los requisitos mínimos impuestos por la Administración pública».

Aun habiendo ganado mucha variedad, desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) destacan que «todavía hay mucho por hacer». Por un lado critican que en la Guía de comedores escolares y alimentación en los centros educativos del Gobierno de Aragón «no se contempla adaptar los platos sin proteína animal por petición personal de las familias, solo por prescripción médica». Consideran que «la opción vegetariana tendría que ofrecerse en los centros educativos y no solo porque la solicitud venga por recomendación médica». Por otro lado, también ponen de manifiesto la situación de los comedores en el entorno rural. Explican que para poder activar el servicio de comidas debe haber un mínimo de alumnos y «muchos de los Centros Rurales Agrupados (CRA) no llegan a ese límite», por lo que las escuelas se quedan sin este servicio tan importante.

Asimismo, resaltan los beneficios de la cocina propia en los centros. Consideran que los menús elaborados in situ «pueden mejorar el servicio de comedor», al contar con comida recién hecha.

Aun con estas reivindicaciones, Fapar asegura que «en la actualidad se ha mejorado mucho el servicio de comedor en los colegios». «Hace años no se tenían en cuenta alergias o intolerancias, mucho menos creencias religiosas», amplían. Pero, apuntan, pese a «haber avanzado mucho en los últimos todavía queda mucho por mejorar». Principalmente en los centros rurales.