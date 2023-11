El investigador Alberto J. Schuhmacher, responsable del grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, ha obtenido 30.000 euros para financiar su proyecto “Biopsia virtual: diagnóstico del cáncer de pulmón de forma no invasiva mediante imagen inmunodirigida”.

Se trata del Premio a Proyectos de Innovación para la detección precoz de Cáncer de Pulmón que convoca la Lung Ambition Alliance en su tercera edición y que el investigador aragonés recogió ayer en la Fundación Real Fábrica de Tapices de Madrid acompañado por el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, entre otros.

La investigación que dirige Schuhmacher surge con el objetivo de identificar marcadores en imagen molecular para mejorar la precisión del diagnóstico y distinguir entre lesiones benignas y malignas por medio del desarrollo de nanoinmunotrazadores basados en Nbs frente a dos biomarcadores para apoyar el diagnóstico del cáncer de pulmón, explica el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

La revolución de las "ómicas" en cáncer ha desvelado alteraciones clínicamente relevantes que aún no están integradas en el manejo de pacientes debido, en parte, a la falta de biomarcadores para imagen no invasiva, para lo que destaca como opción innovadora la "imagen inmunodirigida" que combina la selectividad y especificidad de anticuerpos frente a un marcador tumoral con técnicas de imagen no invasivas como la tomografía por emisión de positrones (PET).

El “inmunoPET” equivale a realizar el diagnóstico y la monitorización no invasiva de pacientes a lo largo del tiempo como si de una inmunohistoquímica de cuerpo completo, 3D, in vivo y cuantificable se tratase. Como si fuera una "biopsia virtual", subraya el investigador. El objetivo de la biopsia virtual, agrega, es "obtener parte de la información que se obtiene de una biopsia y de su análisis al microscopio en el laboratorio, pero a través de una imagen" mediante escáner.

Además de datos sobre la anatomía del tumor, la imagen "desvela sus vulnerabilidades", lo que ayudará a "proponer tratamientos óptimos". Esta tecnología se basa en el desarrollo y modificación de anticuerpos y es por lo que el investigador ha querido recordar al doctor José Baselga, uno de sus “héroes científicos”, quién fue director mundial de I+D del área de oncología de AstraZeneca y el primero que apostó por biopsia virtual.

Schuhmacher dedicó el premio al periodista Michel Vallés, en quien se inició la búsqueda de este tratamiento, que no llegó a tiempo, pero que el investigador espera que pueda "impactar en la vida de muchas personas".