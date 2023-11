La recolecta del azafrán comienza con más de un mes de retraso

La producción de azafrán lleva varios años cayendo en picado y su cultivo ya es residual. «Llevamos más de un mes de retraso en la recogida del azafrán, a penas empezamos hace cuatro días a recolectar. No hay relevo generacional. No hay ayudas. Vamos hacia una tecnificación del campo. El cultivo está destinado a la desaparición», sentencia Ángel Roza, presidente de la Asociación de Productores del Jiloca (Azaji). La falta de lluvias y las altas temperaturas no han sido de ayuda para esta flor, lo que les está ocasionando algún que otro dolor de cabeza a sus productores.

Otro de los reveses que están recibiendo los propietarios de pequeñas parcelas es la competencia con el azafrán importado desde Irán. La ley no obliga a los productores a indicar su origen, sí el lugar de envasado. Por eso, muchas empresas están recibiendo azafrán extranjero que posteriormente envasan en España. Los productores se sienten desprotegidos y su única arma es asociarse. «A raíz de esto nos registramos para crear una marca de calidad que indique la procedencia del mismo», comenta Roza. Es la firma de Azafrán de Teruel que agrupa a los casi 50 productores de la provincia. Pese a ello, muchos son los que dedican su tiempo al cultivo de esta flor. «El azafrán nos tocó de herencia, siempre ha estado en nuestra familia. En 1993, mi padre, José María Plumed se dio de alta como comercializador con el propósito de recuperar el cultivo de azafrán en la comarca para que su origen no se perdiese. En 2008 me incorporé junto a él y desde entonces trabajamos desde Monreal del Campo como Azafranes Jiloca», relata José Ramón Plumed, gerente de esta empresa. El azafrán se recoge al punto del rocío de la mañana. Después las flores se desbriznan, o lo que es lo mismo, se sacan los estambres de la flor de azafrán. De esta forma, se parte el tallo de la flor separando los pétalos y se sacan los tres pistilos juntos para pasar al último paso. Finalmente se tuestan con un calor suave para deshidratarlos en un proceso donde se pierde hasta el 80% de su peso. Tras esto, el producto estaría listo para su envasado. «Al principio siempre hay poca flor» recuerda Plumed, que explica que los bulbos se dejan en tierra durante al menos cinco años consecutivos. Los bulbos se multiplican cada año y su rendimiento más álgido se alcanza al tercer año después de la siembra. Sin embargo, este ejercicio no se prevé bueno para esta peculiar flor. «Lo normal sería empezar a mediados de octubre, llevamos solo siete días recogiendo azafrán», lamenta José Ramón. Aquí, después de cada campaña, realizan un análisis donde miden la crocina, que es el poder colorante del azafrán, la picrocrocina, que es el componente responsable del característico sabor del azafrán, y el safranal, que es el aroma final. En este último apartado, un valor por encima de los 300 puntos es muy óptimo y en Azafranes Jiloca están entre los 240 y los 250. «Estos valores se consiguen haciendo todo a mano, hasta el tostado donde conviene dejar los tallos en el punto óptimo para que dé un buen azafrán», comenta José Ramón. Recuperar la tradición Carlos Esteban es el propietario de La Carrasca, una empresa que nació en Blancas con el propósito de recuperar una tradición perdida desde los años 80. «Creímos que era un proyecto factible y ya llevamos 14 años con ello», celebra Esteban. En La Carrasca fueron los primeros productores en España en certificar el azafrán como producto ecológico. Además, también elaboran otros productos como aceite, longaniza, chocolate ecológico sin gluten, queso de cabra, licor, miel, agua de mar y hasta bisutería con hebras y rosas de azafrán. Asimismo, aprovechan las propiedades de la planta para elaborar cápsulas medicinales. A nueve kilómetros de Benabarre, en la comarca de la Ribagorza, se encuentra Estaña, una localidad en la que solo viven cinco habitantes y dos de ellos poseen una pequeña parcela dedicada al cultivo de azafrán. Impulsor de las Jornadas sobre el Azafrán, Daniel Grau, de origen francés con raíces en el territorio, decidió recuperar esta tradición junto a su pareja Isabel Crespo. Dan importancia a la calidad del azafrán y no a la cantidad. Realizan todo el proceso ellos mismos y tienen varios clientes de la comarca y alrededores con los que elaboran pan, mermeladas o embutidos. La pareja junto a la hija de Daniel, que fue el alma mater de la empresa, trabaja también para que el pueblo de Estaña salga adelante y no desaparezca.