Nuevo capítulo y, si por el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, capítulo final en la institución sobre el "culebrón" de La Romareda. Así ha definido Juan Antonio Sánchez Quero las discusiones de los últimos meses sobre la construcción del nuevo estadio, cuestiones que ha querido zanjar en su intervención en el pleno extraordinario de la DPZ convocado por el PP.

"Dejen de insistir, hemos dejado ya claro que no vamos a participar en la nueva Romareda", afirmó tajante Sánchez Quero. Dije que vamos a estar a las circunstancias y así lo estamos haciendo. No nos podemos meter en un proyecto que todavía se desconoce y endeudar e hipotecar a la institución en los años venideros", explicó el presidente de la DPZ, alegando a la falta de información y a la falta de "solvencia técnica y económica" para tomar esa decisión y pidiendo al PP que no "vuelvan a traer" el tema al pleno

El socialista tiene claro quién es el mayor culpable de que Zaragoza no tenga un nuevo campo todavía. "Jorge Azcón es el único responsable, el responsable con mayúsculas", afirmó Sánchez Quero recordando las promesas incumplidas por el actual presidente del Gobierno de Aragón cuando era el alcalde de la capital aragonesa.

Precisamente con Azcón reconoció haber hablado el presidente de la DPZ sobre la polémica alrededor de la construcción de la nueva Romareda. Cuando se le preguntó el porqué de su negativa a reunirse con Natalia Chueca, la alcaldesa de Zaragoza, Sánchez Quero aseguró que él prefiere "trabajar y no publicitarse".

Apuesta por el Mundial

El presidente de la DPZ acabó su intervención deseando suerte al nuevo proyecto. "El PP debe pedir perdón, empezar a trabajar y de corazón espero que les vaya todo bien y que Zaragoza tenga el campo que se merece. Si no se ponen a trabajar ya, nos quedaremos sin Mundial", finalizó Sánchez Quero.

En ese sentido, el Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza ha aprobado este miércoles una moción de PSOE, En Común-IU y CHA en la que la institución se reafirma en su apuesta para que la capital aragonesa sea sede del Mundial de fútbol de 2030 y cuente con un estadio "acorde a sus necesidades". La iniciativa ha contado también con el apoyo de VOX, mientras que el PP ha sido el único que ha votado en contra al tacharla de "moción fantasma para tratar de quedar bien".