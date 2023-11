"Muchos de los mejores analistas que conozco son de Aragón"

¿Con qué objetivos se abre la delegación aragonesa?

El Instituto Español de Analistas es una entidad que representa a una profesión muy ligada a la globalidad. Para nosotros, no implica que no queramos a su vez brindar un perfil local en torno a zonas concretas de nuestro país, que aportan muchísimo valor en términos de especificidades territoriales en los ámbitos de la economía y, sobre todo, de las compañías, sus ámbitos de actuación y sus necesidades de financiación para su crecimiento. La nueva delegación nos permitirá visualizar las necesidades de estas compañías, pero, sobre todo, de sus profesionales, enriqueciendo a su vez nuestra institución del valor del conocimiento regional. Aragón es una comunidad muy importante para la economía, con empresas punteras, de gran crecimiento y que forman parte del tejido productivo de nuestro país y de nuestras más profundas raíces y tradiciones. Además, Aragón destaca de una forma muy especial en el ámbito de la gestión de inversiones y del asesoramiento financiero en general. No nos cabe duda de que vamos a dar un salto cualitativo y cuantitativo muy importante con nuestra nueva delegación. Esperamos ser un polo de atracción de talento, impulsando el sentido de pertenencia y la diversidad

Hace un año que la entidad que preside cambió de nombre, al prescindir del apellido de financieros, ¿qué balance hace de la nueva andadura?

Ha sido un año de mucho esfuerzo, mucho trabajo y de una gran responsabilidad al ponerme enfrente de una entidad de tanta solera y tanto prestigio, el año que viene cumpliremos 60 años, lo cual nos llena de orgullo. Pero al mismo tiempo ha sido un año de grandes satisfacciones ya que hemos visto crecer nuestra institución con nuevos patrones, con nuevos socios y hemos crecido de una forma diversa e inclusiva ampliando los sectores de actividad en los estudios que hacemos, evidentemente apoyamos al sector financiero, pero también al sector salud, al sector inmobiliario, al sector industrial, tecnológico, o de defensa. Lo que subyacía detrás de nuestra decisión de llamarnos Instituto Español de Analistas es lo que denominamos inclusión profesional, incorporando en nuestro nombre a otros muchos analistas que lo son por igual tratando en su día a día de trabajo temáticas no estrictamente financieras (donde, por ejemplo, los aspectos ESG hoy absorben mucho más de la mitad de las nuevas incorporaciones al mercado). O analistas cuantitativos, de finanzas conductuales; incluso analistas de geopolítica, que hoy es tan importante, o analistas macro, analistas de fondos o analistas de datos.

¿Cómo ven los analistas la economía aragonesa?

Aragón es una economía muy viva, con una buena distribución de las actividades entre los sectores primario, secundario y terciario. Con una importante capacidad exportadora, Aragón es sede de más de 100.000 empresas, con un ratio muy favorable de actividad económica per cápita. Además, es cuna de mucho emprendimiento y disfruta de algo fundamental en cualquier economía moderna: un gran apoyo de la calidad de la formación y un buena gran capilaridad de su sistema financiero. Y personalmente te diré que muchos de los mejores analistas que conozco son de Aragón, muchas de las mejores compañías (pena que no coticen) son de Aragón y muchas de las mejores personas que he conocido son de Aragón.

Tras el nuevo conflicto bélico entre Israel y Hamas, ¿cómo es la situación económica a nivel mundial y en España?

Como hemos podido observar desde el comienzo del conflicto, la reacción de los mercados financieros mundiales no ha sido negativa ni mucho menos. Después de las primeras reacciones de absorción del “shock” geopolítico, la renta variable ha recuperado sus caídas iniciales y, lo que es más sorprendente, los bonos se han recuperado también de forma muy importante en sus precios (lo que ha reducido sus rentabilidades de forma significativa). En definitiva, al menos por el momento, y probablemente hasta que no se vea una mayor implicación de Irán en el conflicto, los mercados no descuentan un nuevo shock del precio del petróleo y por lo tanto, no parecen prever un salto de la inflación por este asunto. En este momento la lectura no es negativa bajo el siguiente argumento: las posibilidades de nuevas contracciones monetarias son bajas (más o menos, fin de la subida de tipos) con unas economías en retroceso claro, pero más en la línea de lo que se denomina un aterrizaje suave que un escenario de recesiones generalizadas en toda regla. En general estamos cautos, pero consideramos que España dentro de Europa está en mejor situación por su mayor exposición al sector servicios (turismo) y por la fuerte reducción que han hecho empresas y familias de su nivel de deuda

En un contexto de creciente incertidumbre económica, ¿es un buen momento para invertir?

Vivimos en un periodo de mucha incertidumbre geopolítica y con una macro deteriorándose ligeramente pero siempre hay incertidumbre en las economías y en los mercados. Si no la hubiese, las valoraciones de los activos serían extraordinariamente elevadas. Sin embargo, las valoraciones en Europa todavía son atractivas y en regiones del sur de Europa como España vemos muchas oportunidades. Tenemos empresas muy sólidas y solventes, con balances saneados, lideres en sus sectores, con márgenes altos y crecimiento sostenido y rentable. Eso sí siempre necesitaremos un buen gestor con pericia demostrada para identificar esas oportunidades

¿Qué sectores van a dar más alegrías en lo que queda de 2023 y el próximo año?

Este año y lo que queda claramente ha sido un año de bancos, de turismo y de energía, sectores que había estado muy castigados y que este año se han normalizado. El año que viene tiene que tomar el relevo las eléctricas, renovables, inmobiliarias, defensa e industriales donde encontramos fuerte crecimiento a valoraciones muy atractivas

Como experta en inversión ESG, ¿son el futuro o una moda pasajera?

La inversión ESG es el cambio transformacional más importante que ha experimentado la sociedad que yo recuerde, la cultura, la estructura regulatoria y la inversión que se han desarrollado en torno al concepto son estructurales y si son el futuro. En una sociedad que prima la inmediatez, el aquí y el ahora el movimiento ESG supone un compromiso con las generaciones venideras con nuestros hijos y nietos. Es algo que ha calado muy hondo. Nosotros ahora vemos la sostenibilidad como parte de un todo, como parte de ese “proceso de inversión” que los gestores de fondos tenemos que definir antes de tomar nuestras decisiones de inversión. Hoy en día convivimos analistas estrictamente financieros y analistas de sostenibilidad de las empresas. El éxito estará en alcanzar un buen “mix” entre ambos focos. Por eso siempre hablamos de crecimiento sostenible

¿Por qué no es bueno el impuesto a la banca en un momento de récord de beneficios del sector?

No se trata de una cuestión de cantidad. Es un problema más conceptual. La banca necesita generar unos beneficios que, en relación al enorme capital que utiliza en su actividad, le permita alcanzar una rentabilidad sobre esos recursos que sea superior al riesgo que los inversores le asignan a la actividad bancaria. Por lo tanto, un impuesto indiscriminado lo único que hace es generar incertidumbre regulatoria y le impide reducir por tanto el coste del capital asignado al sector. No e bueno tampoco porque aleja al inversor extranjero de nuestro país y tenemos el talento, tenemos las empresas, tenemos un maravilloso país, pero necesitamos atraer capital.

¿Qué se puede hacer para que la mujer deje de tener una presencia minoritaria en el mundo de la inversión?

Dos cosas: Educación financiera y referentes. Enseñar en los colegios, en las universidades, en los trabajos que invertir como vivir es cosa de valientes, es cosa de querer ir a más de querer saber más da igual que sean hombres o mujeres. Warren Buffet, Peter Lynch, Roger Ibottson son hombres… las chicas jóvenes necesitan referentes mujeres. Lo igual atrae a lo igual.

Son excepcionales las empresas aragonesas que cotizan en bolsa, ¿por que hay tanto miedo a dar el salto bursátil?

Es una pena porque hay empresas fantásticas aragonesas que estamos los gestores esperando que salgan a bolsa para poder invertir en ellas pero sus directivos no se atreven quizás por miedo a la volatilidad de los mercados, por miedo a que entren inversore internacionales en el consejo, por miedo a perder el control. Pero no se den cuenta que salir a bolsa es la mayor campaña de marketing que pueden hacer, una campaña con dimensión internacional. Que es la forma de atraer talento a la empresa, que es la forma de adquirir notoriedad. Que si un empresario tiene la ambición de crear un imperio tiene la obligación de salir a bolsa. Quizás perdamos la mayoría, pero a veces por la creación de empleo que supone, por la creación de riqueza, por el impacto en la sociedad, vale la pena hacer más grande el pastel.