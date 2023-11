Lleva algo más de un mes y medio de baja, más tiempo del que estuvo dando clase en un instituto de la provincia de Zaragoza, que tuvo que dejar tras una agresión por parte de un alumno de 17 años. Tiene las fechas grabadas. Comenzaron las clases en septiembre y el día 27 le tuvo que llamar la atención por una «conducta inapropiada». Ese mismo día agredió a unos niños y les amenazó de muerte fuera del instituto a lo que él respondió: «Soy menor, no me puedes tocar». Esos días la profesora fue a clase con miedo, pero la gota que colmó el vaso sucedió dos días después cuando en el pasillo «comenzó a simular un combate de boxeo a 4 metros de distancia. En un momento dado dio una carrera por el pasillo, una voltereta y me lanzó cuatro puñetazos a la cabeza que se quedaron a 20 centímetros».

Ella no se lo podía creer, pero además, cuando se retiró, «comenzó a reírse con otros y fue una humillación total», asegura. La profesora «estaba con la cara desencajada», cuenta.

Sin embargo, con la perspectiva que da la distancia en el tiempo y en el espacio, ya que ella no reside en el municipio donde daba clase, sigue teniendo «miedo». Tras ese ataque decidió «no volver, tenía miedo de volver a clase y que me reventara la cabeza». Asegura la docente que este menor «tiene una situación familiar muy complicada» pero eso no es excusa ya que «otros la tienen y no se comportan así». De hecho, este mismo joven, unos días después le pegó una paliza a otro niño.

Cuenta lo que vivió porque «me encuentro mejor porque mi estresor está fuera y no me cruzo con él». Además «voy a la psicóloga y estoy en tratamiento». Y sigue teniendo miedo. Son sentimientos como «los de una mujer maltratada, ya que siento vergüenza y sensación de fracaso». De hecho hay amigos que no saben por la situación que ha pasado y cuando le preguntan por sus clases contesta que «muy bien».

Por lo sucedido al agresor le expulsaron 21 días, pero está en clase y ella, pese a que «al principio me despertaba en sueños pensando que me daba una paliza», sigue de baja pero su situación es complicada ya que cuando le den el alta tendría que volver. «¿Cómo voy a volver y ponerme en riesgo», se pregunta, ya que sería entrar en la boca del lobo, volver a estar con él, con su entorno y con el séquito que le ríe las gracias.

«Cada día estoy mejor pero tengo pánico a volver allí», por eso, se pregunta «dónde está la DGA o el servicio de riesgos laborales que cuide de su salud y no le permita tener que encontrarse con su agresor.

Convivencia deteriorada

Otro docente, en este caso de un centro de la capital aragonesa, asegura que existe buena convivencia pero tras la pandemia "he notado un cierto deterioro". Él lo achaca a que el centro es un reflejo de la sociedad y pone como ejemplo, más allá de las ideologías, "las manifestaciones contra la amnistía" de este lunes, la guerra de Ucrania... "y el colegio no escapa a esa agresividad". Muchas veces el alumno utiliza menos habilidades sociales y en lugar de charlas "se soluciona con insultos o empujones".

En cuanto a las familias, tiene claro que "hay que mantener los derechos" pero cuando existe una cuestión que no es del agrado de las familias, "no se pone en tela de juicio la versión del menor, siempre la del docente o la del personal", señala; por eso tiene claro que hay "mucho desprestigio", una situación que hay que corregir.

Una de las situaciones que destaca es que no siempre participan las familias y "en su descargo" saben que hay situaciones en que "las necesidades urgentes son otras", señala, como "conseguir una vivienda o un trabajo" y la educación pasa a un segundo plano.

Afirma que la agresividad lleva latente muchos años y quizá "ha provocado esa explosión ahora por la pandemia", también la crissi del 2008 que "ha hecho aflorar dificultades económicas" y el coronavirus, que aunque el alumnado lo supo llevar, "sí que ahora sufren las consecuencias" y a eso hay que añadir "la polarización social y el nerviosismo que se ve a nivel del país".

Preguntado por la clave para solventar la situación, asegura que la clave es difícil, pero "importante hacer ver que los centros están orientados a la formación integral del alumno" y por eso reclama "reforzar la figura de los docentes y protgerlos".