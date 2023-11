El Grupo Saica, líder español del sector papelero, refuerza su complejo industrial de El Burgo de Ebro con un centro global de I+D+i, que cuenta con una plantilla de 55 trabajadores, y un puntero almacén automatizado de bobinas de papel (Alamut), uno de los más capaces y avanzados tecnológicamente del mundo. La mayor compañía de capital aragonés inauguró ayer ambas infraestructuras, en las que ha invertido más de 70 millones de euros, un acto que supuso la guinda a la celebración del 80 aniversario de una corporación familiar que cuenta hoy con más de 100 fábricas y presencia en 11 países a través de sus cuatro divisiones de negocio. Al acto institucional asistió el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y más de 120 representantes del tejido económico y social de la comunidad autónoma, que conocieron de primera mano las nuevas apuestas de la multinacional del papel y el cartón. Con estas bazas, la compañía confía en proseguir con su expansión internacional.

El nuevo centro de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) trabaja para las cuatro divisiones de la compañía –recogida de residuos de papel (Saica Natur), producción de papel reciclado para cartón (Saica Paper), fabricación de cajas de cartón (Saica Pack) y embalaje flexible (Saica Flex)–. En este icónico edificio, que ha recibido ya varios premios arquitectónicos, se desarrollarán nuevos productos y se revisarán los procesos productivos del grupo para hacerlos más eficientes, algo que conseguirá con funciones como la caracterización avanzada de materiales.

Al mismo tiempo, está al servicio de dos objetivos estratégicos de la compañía conseguir la descarbonización para reducir la huella de carbono de Saica y lograr el objetivo de «residuo cero a vertedero» en todas sus plantas. Alberga además el Centro Nacional de Desarrollo (NDC), para Saica Pack Iberia, un espacio abierto y colaborativo en el que innovar con los clientes.

Este moderno centro cuenta con 4.000 metros cuadrados de espacio útil para oficinas, zonas de reunión y laboratorios, que incluyen equipos de ensayo de última tecnología para la industria del envase. En el centro se crean también los modelos de simulación avanzada en los que se basa el diseño estructural de los embalajes de cartón que fabrica el grupo. Con las mismas herramientas de software que se utilizan en sectores como la automoción o la aeronáutica, se optimiza la selección de los papeles que componen las cajas de cartón ondulado que fabrica, para asegurar que se logra la resistencia que cada caja necesita con embalajes ligeros que minimizan el uso de materias primas.

6 vueltas a la Tierra

Por su parte, Saica también inauguró el nuevo almacén automatizado de bobinas de papel, que se puso en marcha hace un año tras completar las dos fases en que se ha levantado. Con unas dimensiones de 240 metros de largo, 45 de ancho y 35 de alto, la planta de 16 pisos, que recibe la producción de las tres máquinas de papel de la planta, tiene capacidad para albergar más de 60.000 toneladas de papel: más de 26.000 bobinas, que se apoyan en 60 km de estanterías horizontales y con las que podría darse la vuelta a la Tierra 6,5 veces.

El nuevo almacén, cuya gestión está externalizada en el grupo Sesé, duplica la capacidad de estocaje que tenía hasta ahora la compañía. Este prodigio logístico le permite reaccionar más rápidamente a los cambios en el mercado y a las demandas de los clientes, mientras suministra múltiples productos rápidamente. Ha reduciendo los tiempos de espera y carga de los camiones, que ahora rondan los 25 minutos, lo que permite así flujos de mercancías más eficientes.

El grupo papelero prevé llegar a reducir de diez a tres días los plazos de entrega de la producción a sus clientes, un valor diferencial respecto a su competencia. También permite alcanzar los más altos estándares de seguridad para los conductores en las operaciones de carga. El sistema de protección contra incendios es otro de sus atributos, con 70 kilómetros de tuberías de agua y 26.000 rociadores. Todo ello con un bajo consumo eléctrico gracias a la regeneración de energía que se consigue con el frenado y descenso de las grúas de carga.

Ramón Alejandro se felicitó por que «justo» cuando se cumplen los 80 años de la empresa, «mantenga en su ADN el espíritu innovador que exhibieron los fundadores en 1943». «Con estas dos inauguraciones, seguimos construyendo un futuro» al que, añadió, «contribuyen los valores de la compañía: We Care, We Value, We Challenge (nos preocupamos, valoramos y nos desafiamos), hoy en plena vigencia». Por su parte, el presidente Azcón mostró «el orgullo de contar en nuestra comunidad con una empresa de la historia, la capacidad y la proyección internacional de Saica, que ha logrado convertirse en una de las principales multinacionales de su sector sin abandonar su carácter familiar y manteniendo su vínculo y sus raíces aragonesas».