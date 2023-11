El Partido Popular y Vox demuestran mañana a partir de las 12.00 horas su unidad y sintonía en Aragón con la participación conjunta en las movilizaciones contra la amnistía y los pactos logrados por Pedro Sánchez para su investidura. La iniciativa, presentada por el PP, ha sido secundada por Vox, que confirmó ya hace unas jornadas su presencia en aquellas concentraciones contra la estrategia política del PSOE.

Jorge Azcón se erigió en el último pleno autonómico como opositor feroz a los pactos de Pedro Sánchez. Desde las Cortes lo hizo con la chaqueta de presidente del Gobierno de Aragón, para anunciar las movilizaciones en calidad de presidente del Partido Popular. Lo hizo el pasado martes, con la intención de abrir «a todo el mundo» unas movilizaciones que también critican la condonación de la deuda o la cesión de los tributos a Cataluña.

Ese mismo martes, el Consejo de Gobierno no trató uno de los temas que el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, quiso llevar a la mesa. Pese al anuncio efectuado el lunes, los consejeros autonómicos no abordaron la posiblidad de realizar protestas y movilizaciones institucionales contra los pactos desde el propio Gobierno de Aragón. Nolasco quiere que estos gestos se hagan de manera «permanente» pero Azcón prefiere alentar la movilización desde el partido y no forzar por ahora la maquinaria institucional. El presidente anunció, por otro lado, la intención de promover una conferencia de presidentes autonómicos.

Los pasos, medidos, llevan a que mañana a partir de las 12.00 horas las principales arterias de las tres capitales de provincia cuenten con unas concentraciones que se prevén masivas. En Zaragoza será en la calle Alfonso I, en Huesca la iniciativa arrancará en la plaza de San Antonio y en Teruel lo hará en la plaza de San Juan.

El horario se amplía en las tres capitales porque la ultraderecha insistirá en volver a la sede del PSOE. En las tres ciudades, Vox ha convocado a las 13.00 horas de mañana para acudir hasta las sedes socialistas y protestar frente a sus puertas por los pactos acordados a nivel nacional. Unas concentraciones organizadas que continúan la estela de las que se han sucedido a lo largo de la semana en las diferentes sedes del PSOE por toda España, con la madrileña Ferraz asediada y siendo testigo del enfrentamiento entre los ultras y la Policía Nacional. En el caso aragonés, las protestas frente a las casas del PSOE en la comunidad se fueron diluyendo con el paso de la semana, aunque contaron casi siempre con la presencia de diputados o concejales de Vox en las localidades.