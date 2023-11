«Quizá la culpa es mía, por no seguir la norma» cantaba Alaska por los altavoces instalados por el Partido Popular en la calle de Alfonso I. Sería norma, o no, estar este domingo en la calle junto al PP pero lo que sí es cierto es que se juntaron decenas de miles de aragoneses para hacer frente a Pedro Sánchez.

Sustentados por algunas de las canciones más representativas de la Movida Madrileña, esa que rompió el escenario cultural en los 80 hacia la izquierda y que hoy ha resignificado la derecha, los zaragozanos contestaron a la llamada de Jorge Azcón con muchas banderas de España, carteles de lo más irónicos y cánticos para todos los gustos. Si alguno olvidaba el complemento estrella, el PP lo facilitó: 3.000 banderas nacionales y 1.000 de la UE repartidas por la organización para teñir de rojo y amarillo toda la concentración. Abstención total de banderas franquistas, como sí se han visto en algunas de las protestas frente a Ferraz de la última semana.

El acto central, ese pequeño mitin de Azcón leyendo el manifiesto de todo el partido, se inició con un leve momento de tensión y duda. Había espacio para periodistas y políticos, pero para estos últimos solo si eran cargos del PP. Se quedaron, pues, fuera los de Vox, que tuvieron que apoyar la concentración desde fuera, antes de ser engullidos por la marea que escuchaba al presidente autonómico. Encontraron acomodo lejos de la calle de Alfonso I y rumbo a Conde de Aranda, pero vayamos por partes. Como anécdota, solo Ángel Samper, consejero de Agricultura y de Vox, sí que estuvo unos minutos dentro de esa zona reservada, por confusión entre la algarabía.

En directo 12·11·2023 14:24 Balance de las manifestaciones en Zaragoza, Huesca y Teruel Las manifestaciones convocadas por PP y Vox contra la amnistía y los pactos del PSOE para garantizar la investidura de Pedro Sánchez han congregado en Zaragoza a 40.000 personas en la calle Alfonso y a 2.000 en Conde Aranda frente a la sede de los socialistas, según datos provisionales de Policía Nacional. En Huesca y Teruel, según datos del PP, han acudido 3.000 personas en cada capital. 12·11·2023 14:00 Concluye la concentración de Vox Concluye la manifestación frente a la sede del PSOE en Zaragoza, convocada por Vox 12·11·2023 13:43 Alusiones a la policía contradictorias en Conde Aranda En la manifestación de Vox en la sede del PSOE de Zaragoza se han lanzado consignas contradictorias hacia los policías que protegen la sede socialista. El cántico más extendido es "Policía, únete", aunque grupos minoritarios también han espetado "Policía defiende la amnistía" 12·11·2023 13:40 En Teruel, 3.000 asistentes El PP cifra en 3.000 personas los asistentes que han acudido a su convocatoria en Teruel contra la amnistía. Es la misma cifra que en Huesca 12·11·2023 13:36 La protesta de Vox en Zaragoza, en imágenes 16 12·11·2023 13:23 "Puto rojo el que no bote" Los manifestantes desplazados a la sede del PSOE en Zaragoza corean "Puto rojo el que no bote" 12·11·2023 13:21 Vídeo concentración de Vox Así estaba hace unos instantes las inmediaciones de la sede del PSOE en Zaragoza 12·11·2023 13:12 Datos de asistencia a las manifestaciones La Policía Nacional da cifras de asistencia a las tres manifestaciones convocadas este domingo en Zaragoza contra la amnistía. La convocada por Falange (no comunicada) en plaza España ha congregado a 13 personas; la convocada y comunicada por el PP en la calle Alfonso, a 40.000 personas; y la convocada y no comunicada por Vox en la sede del PSOE a 2.000 personas 12·11·2023 13:08 Comienza la protesta en la sede del PSOE en Zaragoza Un nutrido grupo de personas se agolpan en la calle Conde Aranda de Zaragoza, lugar donde está la sede del PSOE en la capital aragonesa, acudiendo a la llamada de Vox para continuar la protesta contra los pactos de los socialistas 12·11·2023 13:06 En Huesca, 3.000 personas En Huesca, el PP afirma que 3.000 personas han secundado la manifestación contra la amnistía 12·11·2023 12:58 La manifestación del PP en Zaragoza, en imágenes Así ha sido la manifestación del PP en Zaragoza contra la amnistía y los pactos del PSOE 30 12·11·2023 12:49 Gritos de "huelga general" en Madrid Los manifestantes en Madrid corean a favor de una "huelga general". Han durado unos pocos segundos. Precisamente, a continuación, Feijóo ha asegurado que si él hiciera lo mismo que ha hecho Pedro Sánchez "le convocarían una huelga general". 12·11·2023 12:45 30.000 asistentes en la manifestación de Zaragoza, según el PP El PP asegura que en Zaragoza se han dado cita 30.000 personas en la manifestación contra la amnistía. De momento, no hay datos de Delegación del Gobierno 12·11·2023 12:42 Feijóo, en Madrid, llama a unas nuevas elecciones El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, llama a una nueva convocatoria electoral desde la Puerta del Sol de Madrid. "Se está haciendo lo contrario a lo que hemos votado. ¿Por qué le tiene miedo a las urnas?", ha dicho. Feijóo insiste en que es la primera vez que el presidente del Gobierno no va a ser la fuerza más votada en las urnas. 12·11·2023 12:39 Parte de la protesta marcha a la sede del PSOE Una vez concluído el acto en la plaza del Pilar de Zaragoza, parte de la marcha se dirige a la calle Conde Aranda, donde se sitúa la sede de los socialistas en la capital aragonesa. Allí han sido convocados por Vox para extender la protesta contra la amnistía a partir de las 13 horas. 12·11·2023 12:35 Cánticos contra Sánchez y Puigdemont En la manifestación de Zaragoza contra la amnistía se han escuchado los ya habituales cánticos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra Carles Puigdemont. "Pedro Sánchez, hijo de puta" y "Puigdemont, a prisión" han coreado algunos manifestantes. 12·11·2023 12:21 "Una traición a España por la espalda" Mientras, Ayuso en Madrid, habla de "una traición" a España "por la espalda" al presidente de España y acusa a Sánchez de no haber asumido su derrrota en las elecciones de mayo y julio. Ver más

Entre «Puidgemont a prisión», sustituible el sujeto por el nombre del presidente del Gobierno, vivas a España, el rey, la Constitución o los diversos cuerpos de seguridad del estado se sucedía la concentración, a la que muchos llegaron cuando los líderes populares ya habían terminado de escuchar a Azcón. El presidente, que se cuadró ante el himno y estuvo acompañado por la alcaldesa Natalia Chueca y el presidente popular de la provincia Ramón Celma, bajó del escenario rumbo a un auténtico baño de masas. Azcón y Chueca coparon todas las fotos solicitadas por los manifestantes, ansiosos por un recuerdo de ese día «ya histórico», según lo que dijo el propio líder del Ejecutivo durante su intervención.

La espantada de todos los asistentes fue rápida y rumbo al mismo destino, en diferente localización. Las terrazas aledañas a la calle de Alfonso I y los principales bares del Tubo llenaron sus cajas gracias a las banderas nacionales que ocuparon las terrazas. Buena temperatura y un mejor horario para unas cañas por España, que diría aquel.

Un poco más abajo, en Conde de Aranda, algo más de tensión frente a la sede del PSOE y más violencia contra los socialistas. Alguno incluso se atrevió a gritar contra Felipe VI o la Policía Nacional, lo que derivó en enfrentamientos verbales. Conflicto despejado en minutos por los propios manifestantes, todo sea dicho.

A las 14.00 horas ya no se oía a Fangoria, tampoco People have the power ni había ganas de seguir apretando. «Hay que entenderlo, es que es la hora de comer», se despedía una vecina.