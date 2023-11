La intérprete Alina Klochko es la siguiente en conversar con el sumiller Raúl Igual, dentro de la serie ¿Quién quiere ser uno más? Una tierra de inconformistas, impulsada por la D.O. Cariñena.

Raúl Igual: Alina Klochko, me hace mucha ilusión tenerte con nosotros y poder conversar contigo un ratito. Cuéntanos un poco quién eres.

Alina Klochko: Trabajo de intérprete aquí, en Aragón. Estudié un grado y un máster en Ucrania y mis títulos están homologados. He trabajado con varias oenegés, con el ayuntamiento… Ahora trabajo en el Hospital Militar de forma diaria y, a veces, también con el Ministerio de Defensa. Además, soy la presidenta de la Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón (AURA).

R. I.: Tú eres ucraniana, pero llevas ya muchos años en Aragón, ¿no?

A. K.: Siempre respondo que depende... Para alguien que viva en España desde hace 20 años, como yo solo llevo ocho y medio, es poco; pero para quien haya llegado hace solo un año, es mucho tiempo.

R. I.: Tienes mucho control del idioma, hablas muy bien y se nota que estás muy asentada. ¿Te gusta Aragón? ¿Te gusta esta tierra?

A. K.: Sí, me gusta mucho. Yo soy traductora e intérprete de inglés, polaco y alemán. También soy bilingüe de ucraniano y ruso. Pero el castellano lo aprendí aquí y me gusta mucho esta lengua.

R. I.: ¡Qué barbaridad!

A. K.: Como mi hija, por ejemplo, también es bilingüe de ucraniano y ruso. Habla castellano mejor que yo y, ahora en el colegio, también da inglés y francés; le gustan los idiomas.

R. I.: Me parece que las personas que habláis varios idiomas sois muy inteligentes porque creo que es dificilísimo poder pensar en un idioma extranjero cuando estás hablando. Además, tener esa capacidad es algo buenísimo para ti y para tu hija, para su futuro...

A. K.: Yo también le digo que es una ventaja. Además, hemos mantenido nuestro idioma, algo que he de agradecer a una compatriota ucraniana que me aconsejó que siguiese hablando mi lengua en casa, «porque tu hija ya va a hablar español en el colegio o en la calle», me dijo. La verdad es que se lo agradezco mucho porque conozco a otras familias que han venido con sus hijos y ya no hablan ucraniano. La mía sí, habla perfectamente, tanto nuestro idioma como el vuestro.

«En Ucrania el vino se utiliza mucho, para cocinar, en las celebraciones o incluso para regalar, y además se elabora en algunas casas» Alina Klochko - Intérprete y presidenta de la Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón

R. I.: ¡Qué importantes son las raíces! Al final, tu personalidad ha nacido y se ha forjado allí. Ahora, vamos a hablar de vino. Sé que no lo consumes habitualmente, pero no pasa nada, porque buscamos precisamente eso, personas que nos puedan contar cuál es su experiencia con el vino desde diferentes puntos de vista. ¿En Ucrania se acostumbra a beber vino? ¿En tu casa se consumía vino?

A. K.: Exacto, yo no bebo alcohol, pero en Ucrania el vino se utiliza mucho. Cocinamos mucho con él. Y cuando tienes invitados, siempre hay que poner vino. Blanco, tinto, rosado... depende de qué platos hayas cocinado, pescado o carne. También es un buen regalo, junto con una caja de bombones. Y es verdad que no bebo vino, pero eso no quiere decir que no sepa nada al respecto. En Ucrania vivía en una casa en la que teníamos viñas, con cuatro o cinco tipos de uvas, teníamos máquinas y hacíamos nuestro propio vino.

R. I.: ¡Qué interesante! ¿Y qué teníais, despalilladora para quitar el racimo, una prensa...?

A. K.: Una prensa, sí. Yo hacía mosto para mi niña y para mí, y también ayudaba un poco a mi familia a hacer vino. Usábamos la prensa, y lo metíamos luego en un recipiente de cristal y después en un barril. Y claro, siempre que venían invitados les servíamos nuestro vino y nos decían que estaba rico, así que supongo que efectivamente salía bueno. Cuando compramos esa casa tenía muchas uvas y nos daba pena que se pudriesen. Las comíamos, las repartíamos con la gente pero nos seguían quedando, así que decidimos comprar la maquinaria y hacer vino. Además, mis suegros son un poquito mayores y les gusta el vino casero porque creen que es más natural.

R. I.: ¡Qué interesante! Aquí se ha ido perdiendo eso de que la gente haga su propio vino en casa y se ha industrializado. Incluso muchos jóvenes ya no saben cómo se hace el vino en las casas.

A. K.: Al principio pensé que para qué iba a hacer vino si no bebo, pero era una forma de pasar un tiempo en familia, de hacer algo juntos. La niña también ayudaba lavando la uva o haciendo ese tipo de cosas. Ahora la vida va muy rápido, nuestros niños crecen sin darnos cuenta y todos estamos muy ocupados, con mucho trabajo..., y por eso, es bueno guardar un ratito para estar más con tu familia y amigos.

R. I.: ¿Te puedo preguntar por qué no bebes vino?

A. K.: No es por el vino en sí. Mis padres eran profesores en la Unión Soviética, eran serios y muy estrictos y tenían prohibidas muchas cosas, entre ellas el alcohol. De mayor, cuando recibía alguna botella de vino o champán pensaba que, si nunca había tomado, para qué hacerlo entonces. Pero sí que pensaba que podría probrarlo en mi boda o cuando naciera mi niña o niño…

R. I.: En un momento especial, ¿no?

A. K.: Sí, pero luego al final tampoco lo hacía (risas). Cuando se acercaba el día de mi boda pensaba que si bebía vino o champán igual me emborrachaba… O cuando nació mi hija, como le daba el pecho, pues era mejor no beber… Así que aunque me gusta el color, el olor y siempre compro vino para mis invitados, para mí no ha llegado todavía ese día.

R. I.: Cuando llegaste a Zaragoza, ¿qué es lo primero que escuchas de Cariñena como zona de larga tradición vinícola?

A. K.: La fiesta en la que mana vino de la fuente. Mi padre vivió aquí, y contaba que había un pueblo donde, una vez al año, llenaban la fuente de vino y acudía todo el mundo. Era la fiesta del vino de Cariñena. Me encanta cuando un país o un pueblo guarda sus costumbres. Por eso precisamente monté la asociación de residentes ucranianos, porque yo quiero mantener aquí mis costumbres, que mi hija las conozca y que los ucranianos que viven aquí puedan conservarlas también. Me gustan también vuestras fiestas, a veces muy diferentes a las nuestras, como la celebración de la Pascua, las procesiones, son increíbles. A veces, veo que los jóvenes no quieren seguir con algunas costumbres y me da pena porque son bonitas y, si desaparecieran, lo sentiría mucho.

«La Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón nació también para mantener la cultura del país y que los españoles la descubran» Alina Klochko - Intérprete y presidenta de la Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón

R. I.: ¿Cómo ayudas a las personas a mantener sus tradiciones? ¿Cómo les dices que, aunque ahora están en Aragón, no necesariamente tienen que olvidarse de su tierra? ¿Cómo logras que se sientan más cómodos aquí?

A. K.: Yo monté la asociación justo un poco antes del covid, así que nos juntamos un poco, pero pronto llegó la cuarentena. Y después, la guerra. Pero bueno, sí que hemos hecho muchas cosas. Hemos celebrado fiestas a la manera ucraniana o nos hemos juntado para cocinar y comer comida típica. Hace poco organizamos en el Teatro de las Esquinas una actuación de banduristas, el instrumento típico de nuestro país, con nuestros trajes tradicionales y que interpretaron canciones famosas de nuestra infancia, de la infancia de nuestros padres… Es una forma de que nuestros niños mantengan la cultura de Ucrania y los españoles la descubran.

R. I.: Qué bonito poder integrar tu cultura en la nuestra y poner en valor esas tradiciones y esas raíces que hacen que seamos lo que somos. Creo que tus valores son fantásticos, que sabes apreciar las cosas realmente importantes y que tienes capacidad para transmitir ese valor diferencial que quiere transmitir la D.O. Cariñena con la campaña ¿Quién quiere ser uno más? Alina, gracias por compartir tus experiencias con nosotros.

A. K.: Encantada, gracias a vosotros.

La voz de Ucrania en Aragón, impulsora de numerosas iniciativas de ayuda humanitaria Alina Klochko (Chernivtsi, Ucrania, 1982) tenía nueve años cuando su país logró la independencia, en 1991, y lo abandonó en 2015 para instalarse en Zaragoza, con su marido y su hija, cuando los movimientos separatistas en Crimea y Donbás iniciaron la guerra con Rusia. La invasión, en febrero de 2022, la ha convertido en la voz de sus compatriotas en Aragón y la impulsora de muchas iniciativas de ayuda desde la Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón (AURA). Hasta septiembre de 2023, gracias a las donaciones de particulares, empresas e instituciones, AURA ya ha mandado a Ucrania 19 camiones con casi 20 toneladas de ayuda humanitaria: material hospitalario, artículos de higiene, ropa, medicamentos... Y ha comprado 15 vehículos: ambulancias, todoterrenos y un minibús. La asociación ha ayudado a gran parte de los más de 4.000 ucranianos (sobre todo mujeres con sus hijos) que han llegado a Aragón a consecuencia de la guerra. También a los heridos de guerra que son tratados en el Hospital Militar de Zaragoza. La labor de la asociación ha sido reconocida con premios de instituciones y entidades aragonesas. En su ciudad natal, Alina era responsable regional de un banco y en España ha sido traductora para entidades sociales, empresas, el Hospital Militar y el Ministerio de Defensa. También abrió una tienda de productos internacionales, especialmente ucranianos. La labor de la asociación destaca también porque es totalmente voluntaria: «Desde los primeros días estamos trabajando sin descanso. Yo duermo unas 3 o 4 horas al día», señaló la presidenta de AURA al comienzo del conflicto. AURA ha aportado así más ayuda que algunos países de la zona, generando un vínculo muy especial de la comunidad con todas las víctimas de la invasión ante el apoyo de los ciudadanos y las instituciones, que Alina resume diciendo: ‘Aragón es paz’.