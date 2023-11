Zaragozeando: A la Universidad Popular le toca celebrar

Fue en otoño de 1983 cuando nació en Zaragoza la Universidad Popular de la mano del ayuntamiento. En la España de entonces, hace 40 años, muchos adultos no habían tenido acceso a una educación y formación completa. Hoy la situación es bien distinta, pero los talleres que ofrece este centro siguen copando la atención de cientos de zaragozanos que, cada año, se matriculan. Una exposición en el paseo Independencia recuerda estos días la historia y los orígenes de la UPZ.

Y a pesar de su larga trayectoria, la Universidad Popular sigue batiendo récords. Este nuevo curso 2023-2024 se han registrado más solicitudes que nunca para los cursos, con 6.300 preinscripciones para las formaciones que comenzaron ya en septiembre. Además de clases también hay excursiones, viajes y tertulias, y la participación de los alumnos está en el centro de la enseñanza.

Amparo Anadón es profesora de la Universidad Popular desde hace 35 años, por lo que conoce la casa perfectamente. «El objetivo es la formación y la ampliación de los conocimientos y de la cultura de la población. Tenemos una temática muy amplia de cursos, desde arte hasta la psicología, la informática o los idiomas», explica.

Aunque la edad mínima para acceder a los cursos de la Universidad Popular sean los 16 años, Anadón admite que «el público que atendemos es más mayor». El perfil es muy variado: «desde personas que están en el paro hasta los que quieren ampliar conocimientos más allá de formarse para realizar un trabajo concreto». «Uno de nuestros objetivos, y siempre lo decimos, es aprender disfrutando», explica la profesora.

La Universidad Popular no da titulaciones y no ofrece graduaciones, pero para muchos vecinos de Zaragoza es una oportunidad de aprender y también de socializar. «Se forman muchos grupos. Y aunque no es lo general, sí que viene gente que está pasando por una situación difícil y que necesitan ampliar sus amistades», cuenta Anadón.

Esta docente lleva casi tanto tiempo dando clase en la Universidad Popular como años hace que se abrió el centro, por lo que conoce cómo ha evolucionado el alumnado. «En sus orígenes lo que se buscaba era dar una formación popular. Hace 40 años el nivel cultural de la población era bajito y había personas adultas que no sabían ni leer ni escribir y que se sacaron el graduado escolar gracias a la Universidad Popular», relata.

El centro ha ido evolucionando conforme lo ha hecho la sociedad. Su sede está en el número 1 de la calle Cortesías –antes estuvieron en la calle Santiago y después en el Torreón Fortea– y el centro cuenta con 24 profesores. Inma Goñi es una de sus alumnas: «Este es el primer año que me apunto. Tengo 60 años y este verano me despidieron de la empresa en la que trabajaba, así que me apunté porque soy muy inquieta y me gusta hacer muchas cosas», argumenta. «Estoy muy contenta», dice tras dos meses de clases.

El germen de las universidades populares son las volkshochschules alemanas (escuelas de adultos en castellano), que son instituciones públicas que surgieron a principios de siglo para seguir formando a la población adulta. La de Zaragoza ya tiene 40 años y, dado su éxito, le esperan muchos más.