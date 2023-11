La industria vive tiempos de cambio un tanto acelerados y los sindicatos, que tienen en el sector uno de sus feudos en cuanto a fuerza y representación, saben que toca bregar. Este martes, Comisiones Obreras ha reunido en Zaragoza a más de 200 delegados sindicales del sector industrial en una asamblea encabezada por dos mujeres: Ana Sánchez, secretaria general de la Federación de CCOO Industria en Aragón, y su homóloga en el plano nacional, Garbiñe Espejo, que se muestra en esta entrevista especialmente crítica con el abandono del Gobierno de coalición a la transformación de la industria.

¿Es Aragón un oasis de la negociación colectiva como se suele defender?

La respuesta es diferente en cada territorio. A nivel estatal hemos logrado frenar el cambio de ciclo político, pero hay comunidades autónomas, como Castilla y León, donde el primer experimento de la ultraderecha se ha dado y la situación es muy complicada. Este es el motivo de estas asambleas de delegados que estamos haciendo en Aragón, Navarra o Asturias en mitad de un clima de crispación social inducida por determinados partidos de derecha y ultraderecha que pretenden abrir una brecha social que no tiene motivos. Estamos aquí para coser a través del sindicato y seguir avanzando en políticas sociales y el Estado de Bienestar. Pero para ello es importante que el Gobierno se comprometa de verdad de una vez por todas por la industria de este país.

El viernes pasado, el Ministerio de Industria publicó la resolución definitiva del Perte VEC II que no cumplió las expectativas de Stellantis para localizar en Aragón su gigafactoría de baterías.

La valoración que hacemos desde CCOO hacia el ministerio es muy crítica. Y es muy crítica desde el inicio, desde julio de 2021 cuando arrancó el primer Perte, porque no ha habido participación social ni con los sindicatos ni con las patronales, que somos quienes conocemos en primera persona las necesidades de toda la industria, incluida la automoción. No quisiera focalizarlo tanto en el Ministerio de Industria: debe ser más un compromiso general de todo el Gobierno.

¿Critica que solo se negocia con la empresa privada?

Porque no ha negociado directamente con nadie. Lo puedo decir en persona, porque no han contado con Comisiones Obreras, pero esta denuncia es de todos los agentes sociales.

¿Cómo ve al sector industrial español?

No está como debiera de estar. Nos habíamos marcado el reto de que la industria supusiera el 20% del PIB nacional y nos estamos alejando: no alcanzamos ni siquiera el 17%. Los fondos europeos a través de los Pertes deben ayudar a consolidar el crecimiento industrial con el eje del mantenimiento del empleo. Debe haber políticas que acompañen a los sectores que se van a transformar, como en Aragón el del auto, y esas políticas no están siendo hoy suficientes.

Las grandes empresas sí están acometiendo esas transformaciones, pero parece que las pymes se están quedando más atrás.

Es muy necesario empoderar a la pyme porque por sí sola va a ser incapaz de adaptarse al cambio de modelo productivo. Uno de los requisitos de los Pertes es la implicación directa de las pymes a través de la transformación de la gran empresa. Pero no están dando los resultados que deben dar. Puede que estemos dejando escapar un tren de oportunidades hacia ese cambio. España, por su situación geográfica y la inteligencia colectiva que hay en la industria de toda la vida, es un país muy bien situado para ser líder a nivel europeo como mínimo.

¿Y ahí qué papel juegan los sindicatos?

Un papel de participación, de poder construir con el Gobierno porque tenemos una parte de conocimiento colectivo desde el conjunto de los trabajadores y así se lo hemos trasladado a los ministerios de Industria, Transición Ecológica y Agricultura. Nuestro papel está reconocido en la Constitución que tanto les gusta nombrar a algunos como agentes sociales y ahí debemos estar.

No ha atravesado el sindicalismo sus momentos más boyantes en los últimos años, pero ¿sigue la industria tirando del carro?

La industria ha tirado siempre del carro. El problema es que el Gobierno ha dejado de apostar por la industria. Tuvimos un ministro que dijo que la mejor política industrial es la que no existe [la frase se atribuye a Carlos Solchaga, ministro socialista con Felipe González]. De aquellas palabras, estas realidades. Los Gobiernos siempre han apostado por un crecimiento del turismo, la hostelería... sectores que son muy importantes. Un bar se cierra y se puede abrir otro al lado, pero una industria o un taller que cierra no es tan fácil de recuperar pese a que tienen empleos más estables y de más calidad.

¿Cabe algún tipo de presión para instar al Gobierno a apostar por la industria?

Sí, sí. No descartamos ningún tipo de escenario. Hace un año reunimos a 10.000 trabajadores para exigir una Ley de Industria y un Pacto de Estado por el sector. No se han dado los pasos que debieran darse y una de las cuestiones que estamos planteando es que no descartamos ningún escenario. Hablo de presiones y acción sindical, más aún ahora que nos toca negociar convenios de ámbito estatal como el de la industria cárnica, textil o química.