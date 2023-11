María Rasal, diabética: «Se puede llevar una vida normal, pero con control»

A María Rasal le diagnosticaron diabetes tipo 2 con 28 años (ahora tiene 44). En una de las revisiones –estaba siendo tratada por obesidad– en el endocrino le detectaron la glucemia alta. Durante dos años la trataron con pastillas y después ya con insulina. Al principio todo fueron preguntas: «¿Qué tengo que hacer? ¿En qué me va a cambiar la vida?», cuenta recordando «el shock» inicial.Su vida cambió porque la alimentación pasó a ser más sana y comenzó a hacer ejercicio. «Se puede hacer vida normal», afirma, pero «a la hora de hacer ejercicio hay que ver qué niveles tienes para que no te den subidas y bajadas», además de llevar siempre consigo las pastillas de glucosa. Siempre porta «un monedero para emergencias», con la insulina. «Pero de verdad que se puede hacer vida norma. De hecho, hay deportistas de élite que son diabéticos, lo único es que hay que adaptarte y realizar mediciones antes, durante y después del ejercicio», explica. En el caso de Rasal, ella ha realizado el Camino de Santiago. «No hay nada que no se pueda hacer». La aragonesa afirma que también es necesaria la normalización de la enfermedad. Por eso ella participa en las mesas redondas y en campañas informativas, como la celebrada este lunes en Huesca, junto a Cruz Roja, y el martes en Zaragoza, en la plaza de España, junto a las escaleras de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). Allí realizarán mediciones de glucosa, de perímetro abdominal y del test de Frindisk.

«Es importante porque la diabetes tipo 2 se puede prevenir con mediciones capilares. El test predice si puedes ser diabético en diez años», explica. Además, reconoce que muchas personas pueden ser diabéticas y no saberlo, por eso «es importante la detección precoz y realizarse revisiones anuales, porque cuanto antes se diagnostique, antes se puede poner remedio», incide. Además de mesas, el domingo hay preparada una carrera solidaria en el Parque del Agua de Zaragoza. Las inscripciones deben hacerse hasta el viernes en la página web diabeteszaragoza.org.