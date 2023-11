Aragón está de moda, con continuos anuncios de inversiones empresariales y creación de empleo. Las empresas, sin embargo, están teniendo dificultades para cubrir todas las vacantes de puestos, no solo en número sino también de perfiles profesionales. La solución a esta creciente debilidad de la comunidad autónoma pasa por la atracción y generación de talento, un reto complejo sobre el que ha arrojado luz la convención anual de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), que ha reunido a más de un millar de participantes en el Auditorio de Zaragoza.

"No queremos morir de éxito, tenemos que asegurarnos de tener talento suficiente", ha asegurado al inicio del congreso el presidente de ADEA, Fernando Rodrigo. Para lograrlo, ha apostado por "tender puentes entre el sistema educativo y las empresas y adaptar la formación a los requerimientos actuales. Pero esta, agregó, es una receta a medio y largo. Para cubrir las necesidades actuales y mano de obra de otras regiones, ha abogado por hacer "atractiva" la comunidad autónoma con mejores servicios públicos, tanto sanitarios como educativos, y una potente oferta gastronómica, cultural y deportiva, así como una fiscalidad "adecuada".

En el acto de apertura del congreso, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confiado en que la ciudad sea "un oasis dentro del entorno revuelto" que hay en España a nivel político a cuenta de la polémica que ha generado la ley de amnistía, contra la que se posicionó por "poner en riesgo nuestros valores constitucionales". A su juicio, la capital aragonesa está viviendo "un momento dorado" gracias a la eclosión de las "ventajas competitivas" que siempre ha tenido.

Chueca, no obstante, ha pedido no caer en la autocomplacencia y tomar medidas para sacar el máximo partido a contexto positivo y seguir atrayendo inversiones y hacer crecer a las empresas que ya están instaladas. En este sentido, consideró necesario avanzar hacia una "fiscalidad atractiva" y una mayor agilidad en los trámites administrativos con el fin último de no perder competitividad en un entorno global. "Hay mucho que mejorar", aseveró.

La alcaldesa recordó que Zaragoza es "la segunda ciudad con mejor calidad de vida" de España, un aspecto en el que incidieron varios de los conferenciantes de la jornada, que alcanza su XIV edición bajo el lema El talento en el centro de todo.