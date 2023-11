La investidura de Pedro Sánchez puede terminarse en el Congreso de los Diputados, pero no tiene por qué hacerlo en el resto de las instituciones. Algo así deben pensar los diputados autonómicos que este viernes han vuelto a centrar toda su discusión en la situación política nacional. Tres de las cuatro preguntas formuladas al presidente Jorge Azcón se han convertido en un tenso debate entre la oposición y el líder del Ejecutivo sobre la amnistía, las concesiones a los independentistas y las posiciones de las comunidades.

"Pensaba que iba a retirar la pregunta, señora Pérez", ha iniciado Azcón la respuesta a la consulta sobre los primeros 100 días de Gobierno de la portavoz socialista Mayte Pérez. "Usted quiere hablarnos de tensión y de polarización y solo tiene que fijarse en los medios", ha lanzado el presidente, que le ha asegurado a su rival que sería "muy importante" para el clima social en Aragón "saber qué opina usted sobre la amnistía".

Azcón ha celebrado que el PSOE hablase de política nacional porque así "no nos podrán acusar" de que desde el Ejecutivo solo se habla de lo que pasa en Madrid. "Me acusa de querer crispar en Aragón y ustedes han vuelto a las dos Españas", ha afirmado el presidente de la comunidad, en referencia al discurso de investidura de Sánchez. "Ahora lo socialista es defender a los delincuentes y sacarlos de la cárcel y ahora lo progresista es traicionar a Aragón para defender a Cataluña", ha señalado Azcón, que ha insistido en que "todos los cuerpos superiores", entre los que ha enumerado a abogados, inspectores de Hacienda o jueces.

Previamente, Mayte Pérez había criticado que "el cambio cuando lo hace el PP es legítimo, pero cuando lo hace el PSOE se rompe España", además de añadir que "179 escaños son más que 171" y lanzar la posibilidad de movimientos en las primeras filas del PP: "Igual el señor Feijóo ya le tiene miedo".

Para Pérez, la razón de la falta de socios para los populares se debe a que Vox es "un socio invalidante que evita cualquier tipo de coalición". La socialista ha criticado que la llegada de Azcón al Pignatelli "ha cambiado la dinámica de estas Cortes y ha cambiado el clima social". "¿Usted cree que puede exigir respeto a los ciudadanos cuando usted es el primero que falta el respeto al Estado?", ha señalado Pérez, que ha afeado que el presidente, en su visión "utiliza el Gobierno y las Cortes como si fueran la sede de su partido". "No nos gustaba su coalición de Gobierno y nos sigue dando miedo, pero no nos fuimos a manifestar a su sede ni a la de Vox", en referencia a las constantes movilizaciones frente a las sedes socialistas. "Sin un enemigo a batir, usted no tiene discurso ni solvencia política", ha completado Pérez, que se ha preguntado "qué haría Azcón si no existiera Pedro Sánchez".

El futuro industrial de la comunidad

La pregunta de Teruel Existe, formulada por Tomás Guitarte, ha exigido al presidente una mejor distribución en el desarrollo industrial de la comunidad. Ha criticado "la alfombra roja" mencionada por Azcón, a la que ha pedido que se le añadan "otros criterios". El portavoz de la España Vaciada en la comunidad ha dicho que el actual desarrollo industrial de Aragón "amenaza a los núcleos que están a más de 50 kilómetros de Zaragoza, que pueden caer en picado" y ha solicitado al presidente cambiar un rumbo que piense más en la despoblación.

"La política de este gobierno es alfombra roja para el que quiera invertir y crear puestos de trabajo", ha insistido Azcón, que ha defendido que la riqueza "la crean los empresarios" y que la tarea del Gobierno es "facilitar la implantación de empresas". Uno de los objetivos es "distribuir la riqueza de manera justa y equitativa entre Zaragoza, Huesca y Teruel". "Haremos todo lo que está en nuestra mano para atraer inversiones a todo Aragón", ha anunciado Azcón, que ha asegurado que "el PSOE sí engaña a sus socios", en referencia a la petición de las ayudas al funcionamiento que Teruel Existe reclamó en Madrid y nunca llegaron: "Ese instrumento es el que Europa ha decidido como elemento con mayor capacidad de transformación en zonas con despoblación y usted y yo vamos a seguir pidiéndolo". Azcón ha asegurado que será el primer tema que trate en la Conferencia de Presidentes.