Jorge Azcón y Alejandro Nolasco, presidente y vicepresidente del Gobierno de Aragón respectivamente, han analizado hoy los primeros 100 días del Ejecutivo que conforman PP y Vox. Ambos coincidieron en la «buena sintonía personal y en el buen ambiente de trabajo» que se maneja en el seno del gabinete, «satisfecho» con lo realizado hasta la fecha.

Azcón mostró su «satisfacción» por el trabajo hecho en estos primeros meses de acción en el Pignatelli. El presidente presumió de las primeras acciones de su Ejecutivo, haciendo frente a «dificultades heredadas», entre las que destacó la recuperación del transporte sanitario urgente en toda la comunidad. La crisis del Queiles, problema no heredado, perturbó el inicio en el aspecto sanitario, por lo que el presidente anunció «una vigilancia mantenida en el tiempo para que no se vuelva a repetir la problemática».

Azcón reivindicó el crecimiento de los presupuestos en las áreas más sociales de las cuentas aragonesas, además de la intervención de su Gobierno en la fiscalidad de la autonomía. El aumento del presupuesto de la concertada, el plan Pirineos o La Romareda fueron otros de los asuntos destacados en un discurso en el que no olvidó la situación nacional: «Lo primero que le diré a Sánchez cuando nos reunamos es que no mienta en nombre de Aragón».

Por su parte, el vicepresidente Alejandro Nolasco insistió en «el buen clima de trabajo y la sintonía personal» que los miembros del Gobierno de Aragón mantienen desde su nombramiento. Para él, el equipo «funciona» y logrará como uno de sus objetivos «sacar a Aragón del infierno fiscal y lograr una comunidad con igualdad de oportunidades». En las áreas que controla Vox, Nolasco señaló que su partido «defenderá el campo y luchará contra la despoblación como nunca se ha hecho antes».

El propio vicepresidente autonómico anunció que el próximo lunes viajará a Bruselas para seguir trabajando en el régimen ultraperiférico que espera conseguir, en materia fiscal, para las zonas menos pobladas de la comunidad. Reivindicó también el crecimiento del Fondo de Cohesión Territorial, la creación del Fihuzar y el trabajo para «ayudar a los ayuntamientos más pequeños a sacar adelante trámites complejos».

«Los 100 días llegan con la mala noticia de la investidura de Pedro Sánchez», señaló Nolasco, que declaró que «más PSOE y más Sumar en La Moncloa significa que Aragón saldrá más perjudicado». El líder de la ultraderecha en la comunidad aseguró que trabajaría «hasta la extenuación» contra la amnistía y recordó que el grupo de trabajo para el recurso contra la mencionada ley ya está en marcha.

El presidente de Aragón descartó las posibilidades de ruptura con su socio, pese a la amenaza de Santiago Abascal, líder de Vox, de separarse en las instituciones si el PP no frenaba la amnistía en el Senado. «Sabemos cuál es nuestro papel y es defender la igualdad», garantizó Azcón, que admitió formar parte de un gobierno «de dos partidos distintos y que no van a estar de acuerdo en todo». Desde el departamento de Nolasco, que no respondió en rueda de prensa sobre este asunto, refrendaron las palabras del presidente autonómico.