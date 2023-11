Nora ha cumplido este jueves 19 meses y en este tiempo, Elvira y Óscar, sus padres, se han convertido en “comédico, copediatra…”, asegura ella. Y es que pese al tiempo pasado estamos “en una alerta constante con su consecuente nerviosismo”. Nora nació en la semana 30 de embarazo y pesó un kilo. A Elvira le tuvieron que practicar una cesárea de urgencia porque ella había desarrollado una preeclampsia y en un momento dado sintió que la niña no tenía latido.

El embarazo no fue nada fácil. Le costó quedarse embarazada, cogió 30 kilos de líquidos y a partir de la semana 24 desarrolló preeclampsia. Con una tensión de 19 llegó al Servet y ya no salió, aunque la situación era más grave para ella que para la niña, ya que Elvira tenía las plaquetas por los suelos, el hígado no funcionaba, tampoco el riñón. Ya ingresada, “noté que no tenía latido”; y comenzó el parto, que recuerda con lagunas. Su marido entró un momento “para despedirse, aunque eso lo hemos deducido después”. "Era muy chiquitita cuando nació”, cuenta. Ahora pesa 7,2 kilos y sigue siendo menuda, pero es “viva, muy espabilada”.

Tras el parto estuvo tres días sin verla. A ella le “abrieron en canal” y lleva 33 grapas de cadera a cadera porque había que sacarla pronto y tardó en poder levantarse de la cama; y a la pequeña se la llevaron rápidamente a la uci neonatal. Al tercer día su marido la llevó a verla y su recuerdo es (se para) “el más feliz y el peor de mi vida”, asevera, aunque las dos estaban vivas. Fue un drama verla porque estaba llena de tubos.

Pero poco a poco ambas se fueron recuperando. Elvira estuvo 12 días ingresada hasta que la estabilizaron porque tenía la tensión descompensada; y Nora, 45, 30 en la uci y 15 en neonatos. El problema es que Nora no “cogía peso”, una situación que aún hoy mantiene. en principio, como le dijeron que lo más importante era la leche materna, hizo todo lo posible porque le cogiera el pecho, pero no hubo manera porque no tenía fuerza. “Al final, soy perseverante y lo conseguí”.

Incertidumbre

El primer año ha sido “horroroso” en cuanto a médicos, terapias e “incertidumbre sobre todo. Desarrolló neutroprenia (defensas bajas) y les derivaron a hematología, donde les dijeron que unas veces se da por “un desarrollo lento y otros por problema de médula”. En su caso era el primero porque “necesitaba maduración”. Por eso le controlan en hematología. Eso hizo que en los primeros meses “fuéramos con mucho cuidado, que no se acercaran niños pequeños, que si alguien la cogía se lavara las manos y llevara mascarilla”, recuerda Elvira. “Fuimos muy exigentes, aunque no todo el mundo lo entendió”, explica, ya que era 2022 y el covid ya se estaba olvidando.

La pequeña sigue en rehabilitación y en Atención Temprana, donde viero que tiene cierto retraso, unos “cinco meses por debajo de lo que le correspondía” para cumplir los hitos acordes con su edad. Con la ayuda de sus padres, que se han volcado en hacer ejercicios, y con los “buenos profesionales que le han llevado”, va con retraso pero cumple los hitos, gatea y “ahora está comenzando a andar”. Pero el percentil sigue negativo. “Vieron que había un fallo en el medro” (incremento de peso y talla inadecuado), aunque según les han dicho los especialistas “se debe a un problema conductual y de texturas más que algo patológico, asegura. Así que les han derivado ahora a digestivo y a neuropediatría.

“Cada vez que vamos es un susto” porque, afirma Elvira, “para que no se escape nada, le mandan una prueba. Ahora están esperando a una resonancia cerebral para ver si se está desarrollando bien.

La preocupación de sus padres es constante porque “no comía y me veía esclavizada con el pecho”. Con el logopeda comenzó a andar, pero “cada vez que levanto el acelerador, algo se complica”, señala, para después afirmar que siempre “estamos en alerta” porque, afirma, los niños prematuros son “más propensos a hiperactividad, déficit de atención, son más irascibles… y lo mismo con las enfermedades, que no todos, pero tienen más probabilidades”, señala. Es “el cuento de nunca acabar”, porque ahora que consigue andar, “a ver cuando va a hablar y cuando a comprender porque el tema cognitivo irá más tarde”.

Elvira quiere concienciar porque le duelen muchos comentarios que hacen sobre el peso. “Que engorde es muy importante para conseguir hitos motores y cognitivos; no es porque tenga lorzas”, señala. Lo mismo cuando le decían que no se preocupe que “a los dos años todos se igualan, pero no es así. “No tiene una patología grave” pero insiste en esa “constante alerta e incertidumbre durante años”.

Al día de siguiente de nacer Nora, entraron a formar parte de la asociación (Araprem), de niños prematuros. “Era algo nuevo y queríamos estar concienciados e informados”, señala. “Brindan apoyo moral, información que tienes que tener y te arropan”, por eso se ha implicado también en el colectivo para “intentar ayudar a peques y a sus mamás porque la lactancia es muy complicada.