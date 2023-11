El debate sobre las pantallas y los videojuegos ha calado también en los centros educativos. Algunos ya han apostado decididamente por incluir estos dispositivos en sus aulas, tal y como sucede en la asignatura de inglés de 2º de Primaria del CEIP Doctor Azúa de Zaragoza. Lo cierto es que esta decisión ha generado controversia entre algunos de los padres de estos alumnos y así lo denuncia a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN la madre de uno de ellos. La profesora de inglés de su hijo ha decidido que una de las cuatro clases semanales de esta asignatura se lleve a cabo en la sala de ordenadores.

Allí juegan a readingeggs, «un programa de alfabetización digital destinado a mejorar las habilidades de lectura en niños de dos a trece años». No está de acuerdo esta madre en que su hijo se enfrente a una pantalla de ordenador durante una hora escolar, más aún cuando considera que el cerebro de su hijo y el de sus compañeros de clase «no está preparado para la hiperestimulación». «Con seis años me parece una barbaridad», sostiene indignada.

Descripción del juego

El propio juego se describe en su página web como un recurso que se debe incorporar al día a día de los niños para que tengan éxito y se sientan con confianza en la escuela. Aunque inciden en que fue creado por expertos educativos con más de 30 años de experiencia en el campo de la investigación, otras voces autorizadas del sector ya alertaron hace unos años de que el programa carecía de ciertas instrucciones explícitas y secuenciales que algunos estudiantes necesitan para aprender a leer.

Entre los motivos que han llevado a la profesora a incluir esta sesión online en sus clases de inglés, la madre recuerda tres de los argumentos que ha expuesto durante las reuniones: «potenciar el trabajo individual», «fomentar el uso responsable de los videojuegos» e «incrementar la motivación». «Lo ha probado en otros colegio y mejora las motivaciones...», alude a sus explicaciones, que también se basan en el objetivo de «mejorar las competencias digitales» por parte del Gobierno de Aragón.

Más allá de justificaciones al respecto, esta progenitora considera que el juego se caracteriza por estar dotado de «mucho movimiento», «mucho destello» y «mucha hiperestimulación». Y, a largo plazo, teme los efectos que puede generar en el desarrollo afectivo de su hijo. «Que un abrazo o una fiesta de cumpleaños sea el equivalente de estimulante», aventura en referencia a la hiperestimulación del videojuego.

El curso cuenta con tres vías de 20 alumnos y, en la clase de su hijo, son cuatro familias las que no han firmado el documento de pago del videojuego, cuyo importe ascendía inicialmente a 14 euros hasta que finalmente se ha terminado elevando hasta 15. Por el momento, esta madre continúa haciendo «campaña» para cesar este tipo de prácticas que considera dañinas para el desarrollo de su vástago. Y no descarta retirar a su hijo de clase durante esa hora semanal en la sala de ordenadores. «Si es una adicción potencial, no le puedo dar una hora de videojuego», finaliza.