El Gobierno PP-Vox ha dado el primer paso para derogar la ley de memoria democrática de Aragón al tramitar en las Cortes la propuesta para iniciar el proceso, "un hito más en el pacto de gobierno" que suscribieron ambas formaciones y que no tendrá efecto hasta febrero, cuando pasará por el pleno del Parlamento aragonés. Lo hará sin debate, puesto que el Ejecutivo autonómico piensa en aprobar la derogación por lectura única, según han confirmado los portavoces parlamentarios de ambas formaciones, Fernando Ledesma y Santiago Morón, en una presentación que no ha contado con miembros del Gobierno.

La memoria democrática sufrirá un revés al entender el gobierno de derechas que el texto autonómico es "sectario y liberticida", ya que conlleva "una visión partidista que solo otorga la consideración de víctimas de un bando", ha explicado Santiago Morón. Sin embargo, la legislación nacional seguirá vigente en la comunidad mientras el Ejecutivo autonómico prepara su alternativa a la ley formulada por el cuatripartito. Tendrá forma de plan estratégico por la memoria democrática, que está siendo elaborado por la Consejería de Presidencia y Cultura que dirige Tomasa Hernández, según ha explicado Fernando Ledesma.

El portavoz del PP no ha dado más detalles ni cuál será su consignación presupuestaria, aunque espera una presentación "en breve" y "buscará recuperar las iniciativas positivas que pueda tener esta ley pero desde la perspectiva de todas las víctimas", sin descartar que las exhumaciones de víctimas vean cortada su financiación. Queda coleando la ley de concordia que Jorge Azcón consideró una vía intermedia en esta entrevista con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

La fecha elegida para anunciar el inicio de los trámites de la derogación, el 20 de noviembre, coincide con los 100 días en el gobierno de Jorge Azcón y con el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, lo que ha soliviantado a los partidos de izquierda y las asociaciones memorialistas de la comunidad. "Queremos poner en valor la fecha de hoy, en la que se conmemoran derechos de la infancia en su día internacional", ha dicho el portavoz de Vox en las Cortes, Santiago Morón, en el inicio de su comparecencia junto a su homólogo del PP, Fernando Ledesma.

“Queda solo un pleno ordinario este año y el plazo para terminar las iniciativas ordinarias finaba hoy. El lunes se cierra el registro, por lo que no tiene ninguna perversión, ninguna maldad, sino que es una cuestión de azar. Entiendo que hay muchos nostálgicos que viven del 20N, pero de ambos bandos por lo que veo, porque la izquierda está más pendiente de construir un muro que de buscar la concordia entre españoles”, ha asegurado Ledesma, que ha defendido valorar hoy el texto "para no dejarla al albur de posibles interpretaciones". Sin embargo, no se derogará al menos hasta febrero, dado que se llevará al pleno del 30 de noviembre para su toma en consideración (los plenos de diciembre se reservan exclusivamente para los presupuestos y en enero no se celebran).

"No podemos considerar víctimas a unos y verdugos a otros", ha insistido Morón sobre una norma que considera "más propia de un estado totalitario que de un régimen democrático como el que cultivamos del 78". Para Morón, "está clara la consideración" que la ley hace de víctimas, en su opinión tendenciosa hacia el bando repubicano, hecho por el que no le ven sentido a "abrir un debate y de alguna forma compensar a algunos familiares por la pérdida de sus seres queridas en detrimento víctimas en detrimento de la memoria de otros familiares después de este periplo hasta la democracia". "Eso no puede ser. Debemos ir hacia la concordia, no podemos ir hacia la igualdad a través de la discriminación positiva que genera esta brecha entre unas víctimas y otras", ha dicho el portavoz parlamentario de la ultraderecha.

La ley promulgada por el cuatripartito fue pionera en cuanto a memoria democrática en España. Recogía la figura de la resignificación de los símbolos franquistas, donde ahora se honra la memoria de las víctimas de los bandos de la contienda fratricida que asoló España entre 1936 y 1939.