El doctor en Ciencias Químicas y profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Carboquímica Juan Adánez Elorza; el Instituto Universitario de Investigación en Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) y el doctor en química Alberto Concellón han recogido esta tarde los Premios Aragón Investiga a la Excelencia, Entidades y Jóvenes Investigadores, respectivamente, en una gala que ha tenido lugar en el salón de actos de Caja Rural, presidida por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, ante más de un centenar de invitados.

Junto a todos ellos, ha sido reconocido también con la distinción especial de perspectiva de género el proyecto El movimiento por la paz a lo largo del siglo XX en España y América Latina, de la historiadora y politóloga Sandra Blasco. Asimismo, se ha entregado por primera vez el premio Ramón y Cajal sobre investigaciones relevantes en sus distintas categorías.

La de Salud, Biotecnología y Biomedicina ha recaído en la publicación Nanoengineering Palladium Plasmonic Nanosheets Inside Polymer Nanospheres for Photothermal Therapy and Targeted Drug Delivery, y en su primera autora Laura Usón Muñoz. La de Clima, Energía y Movilidad Sostenible ha sido para el artículo Increasing atmospheric dust transport towards the western Mediterranean over 1948-2020, y su primer autor Pedro Salvador Martínez. Y la Desarrollo Social y Cultural, a Aprendizaje Multimedia y Transferencia de Conocimiento en una Plataforma Digital. Estudio de Caso de Entremedios, de su primera autora Carmen María Marta Lazo.

A todos ellos, les ha felicitado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, quien ha destacado “el excelente nivel y salud del ecosistema científico aragonés” y ha reiterado el compromiso “claro y contundente” del Ejecutivo autonómico con la investigación y la ciencia.

En el objetivo fundamental de situar a Aragón “entre los territorios comprometidos con la nueva economía del conocimiento”, según ha recordado Pérez Forniés, el Gobierno ha aumentado un 16,6% la inversión en ciencia, lo que permitirá continuar con ayudas a la investigación –grupos, predoctorales y movilidad-, aumentar un 25% las de proyectos, e implementar nuevas como la de contratos predoctorales, transferencia y gestión y eventos científicos.

“Queremos un Aragón puntero en investigación, en desarrollo tecnológico, que sea polo de atracción de talento científico; un Aragón que impulse el acceso a la ciencia de nuestros jóvenes; un Aragón que cuide a sus investigadores; un Aragón en el que la ciencia y la investigación marquen la ruta hacia una sociedad más justa, más próspera y más libre”, ha concluido.

En esta decimotercera edición, el jurado ha premiado con el galardón Miguel Servet a la Excelencia la trayectoria científica del doctor Juan Adánez, centrada en encontrar soluciones a los problemas medioambientales asociados a la generación de energía, principalmente el efecto invernadero y la eliminación de la lluvia ácida, desarrollando tecnologías pioneras que ayuden a mitigar el cambio climático y eliminen las emisiones de contaminantes a la atmósfera.

Entre sus logros, el jurado destaca que ha conseguido situar sus investigaciones en la frontera del conocimiento sobre las tecnologías y procesos de un nuevo sistema de captura de carbono, denominado Chemical Looping Combustion, y su participación en la mayoría de los proyectos realizados en la UE sobre este tema desde 2001.

Desde esa fecha, Adánez ha liderado internacionalmente el desarrollo de dicha tecnología de la que sus trabajos representan el 24% de las horas totales mundiales de experiencia operativa. Ha sido, además investigador principal de 52 proyectos de investigación nacionales, así como de 13 europeos.

Uno de los mayores reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su carrera y que refleja la calidad y el impacto de sus trabajos, es haber sido reconocido con el galardón Highly Cited Researcher en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 por Clarivate Analytics, debido a su posición entre el 1% de los investigadores más citados a nivel mundial en el área de Ingeniería. Adánez ha recogido el premio de manos de la consejera.

Por su parte, el galardón a Entidades Fidel Pagés reconoce los 21 años del BIFI dedicados a la investigación científica al más alto nivel. Con proyectos concedidos por más de 50 millones de euros y más de 2.300 artículos científicos publicados en revistas indexadas, este Instituto ostenta más de 30 patentes, algunas de ellas en explotación. Ha realizado importantes contribuciones científicas relacionadas con el estudio de los procesos de propagación de epidemias mediante el desarrollo de modelos matemáticos, lo que le ha permitido evaluar, cuantificar y predecir la evolución del covid-19 dentro y fuera de España.

El Instituto lidera, aloja y gestiona la ICTS Centro de Supercomputación de Aragón: CESAR, nodo de la Red Española de Computación (RES), y alberga además las instalaciones de LACRIMA (Laboratorio Avanzado de Cribado e Interacciones Moleculares de Aragón). Es también referente en Ciencia Ciudadana desde 2011 promoviendo la creación de la Fundación Ibercivis.

Jóvenes valores

El premio Blanca Catalán de Odón a jóvenes investigadores ha recaído en Alberto Concellón, doctor en Química por la Universidad de Zaragoza y Premio Extraordinario de Doctorado en el curso 2017-2018, quien posee una amplia experiencia en el área fronteriza entre la química orgánica y supramolecular, así como en diversos campos de la ciencia de materiales.

Durante 4 años, trabajó como investigador postdoctoral en el Departamento de Química del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Como resultado de este trabajo, se publicaron seis artículos científicos y tres patentes, alguna en explotación. Posteriormente obtuvo una beca J-WAFS Solutions Grant financiada por la multinacional Xylem, especializada en tecnología aplicada al agua.

Asimismo, disfrutó de una beca Marie Skłodowska-Curie, fue seleccionado para una ayuda María Zambrano de atracción de talento, y este año 2023 obtuvo un puesto como investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Zaragoza para desarrollar su propia línea de investigación en el Grupo CLIP del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón.

El proyecto El movimiento por la paz a lo largo del siglo XX en España y América Latina de la doctora en Historia Contemporánea Sandra Blasco ha merecido la distinción especial María Andresa Casamayor con perspectiva de género. El estudio recupera un pasado político y cultural y amplía el conocimiento sobre una tradición de pensamiento crítico, el pacifismo, que dio lugar al movimiento por la paz. Su hipótesis principal es que dentro de este movimiento social hubo un movimiento de mujeres que, por sus acciones, discursos y objetivos políticos, contribuyeron al mismo. La investigación llena un vacío historiográfico importante y amplía el prisma de visión sobre la cultura de paz, las relaciones internacionales y los movimientos sociales.

Por último, Laura Usón, Pedro Salvador Martínez y Carmen Marta han recibido los premios Ramón y Cajal por sus publicaciones de especial relevancia en las categorías de Salud, Biotecnología y Biomedicina; Clima, Energía y Movilidad Sostenible, y Desarrollo Social y Cultural, respectivamente.

En el primer trabajo, publicado en la prestigiosa revista Advanced Funcional Materials (Wiley-VCH), se han desarrollado nanotransportadores híbridos multifuncionales para dirigir nanopartículas de paladio con propiedades ópticas únicas y fármacos hacia el interior celular para poder aplicar terapias controladas.

La segunda investigación muestra la variabilidad temporal durante los últimos 70 años en el transporte de aerosoles saharianos hacia la Península Ibérica y las Islas Baleares, y demuestra cómo tanto la intensidad como la frecuencia del fenómeno popularmente conocido como “calima” se ha incrementado sustancialmente en este periodo.

La tercera investigación –publicada en una revista de alto impacto del primer decil del área educacional, puede servir de referencia para futuras investigaciones relacionadas con el aprendizaje multimedia a través de plataformas digitales, dada la aplicación del componente práctico que ese tipo de entornos de aprendizaje universitario tienen, a lo que se añade la dimensión relacional, más allá del uso de la tecnología y de la producción de contenidos.

A esta nueva edición de los premios, que otorga el Gobierno de Aragón, se habían presentado 46 candidaturas. La gala, en esta ocasión, ha sido presentada por el periodista Marcos Ruiz del programa científico Ágora, y ha contado con los sketches cómicos y musicales de Marisol Aznar y David Angulo.

La bienvenida ha corrido a cargo de la directora general de Ciencia e Investigación, Pilar Gayán, quien ha celebrado que “la investigación es el faro que ilumina nuestro camino hacia el futuro” y ha animado a los premiados a “seguir explorando, descubriendo y haciendo de nuestro mundo un lugar mejor”.