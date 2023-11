Asumir estas subidas no ha sido de buen grado para unas familias ya de por sí afectadas y cabreadas por la permanente cuesta de enero en la que andan instaladas a cuenta de la subida generalizada de los precios. Bien lo saben los profesionales encargados de gestionar las cuentas y servicios comunes de los vecinos. «Cada vez que hay que hacer un presupuesto, nosotros somos los malos», señala Antonio Javier Calvo Rodrigo, gerente de Fincas Romareda y vocal de la junta de gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón.

«La gente no se da cuenta de que, al igual que les ocurre en sus casas, todo cuesta más ahora: los gremios, los servicios, los consumos... No es culpa nuestra», se defiende como conocedor de los enfados que generan en los vecinos la revisión al alza de los recibos comunitarios. Aunque la tormenta ha amainado en el plano energético, se han abierto nuevos frentes y situaciones que son motivo de preocupación, sobre todo entre aquellos que cuentan con una caldera centralizada de gas natural.

Estos han sido los hogares que peor lo han pasado por la crisis de la energía, con sobrecostes desmesurados que dispararon los recibos hasta los 500 euros por vivienda en los meses más fríos. Todo ello como consecuencia de un precio del gas que se fue por las nubes al llegar a multiplicarse por cuatro y por cinco en los últimos inviernos. El Gobierno lanzó un salvavidas a este tipo de vecindarios con calefacción centralizada, con la creación de una nueva tarifa regulada (TUR) específica, que alivió la situación de miles familias al proporcionar un ahorro de hasta el 40%. El problema es que la medida especial, que vino acompañada de una rebaja del IVA del 21% al 5%, es temporal y decaerá el próximo 31 de diciembre si nada cambia.

La morosidad se mantiene a raya a pesar de los precios

La morosidad en las comunidades de propietarios de Aragón está resistiendo la ola inflacionista que se viene generando desde hace dos años. Al contrario de lo que pudiera parecer, los impagos de cuotas entre los vecinos se mantienen en un nivel «mínimo» a pesar de la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido la mayoría de las familias, según aseguran desde el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón. «De momento, no se ha visto afectado», apunta Antonio Javier Calvo Rodrigo, que es vocal de la junta de gobierno de esta organización.

En los dos últimos inviernos sí se registró un repunte de la devolución de recibos, sobre todo por las abultadas facturas que se giraron en las fincas con calefacción central, pero la situación no llegó a mayores y ahora no se atisba un empeoramiento de la situación. «Sí que hubo gente que aplazó el pago en varios meses, pero en casi todos los casos se resolvió el problema», apunta. El ahorro embalsado durante la pandemia y el buen momento que atraviesa el mercado laboral explican que la morosidad no se hay desbocado, como ocurrió en la crisis de 2008.