La llegada del llamado Viernes Negro regresa con descuentos que hacen irresistible comprar para los consumidores. Sobre todo, en ofertas de tecnología. Muchos aprovechan para adelantar las compras de Navidad y ahorrar dinero de cara a las fiestas. En Zaragoza ya ha habido bastante movimiento de gente por los comercios durante toda la semana. Esta tradición que viene desde Estados Unidos se ha ido consolidando y transformándose en la Black Week o Semana Negra con descuentos de hasta el 30 y el 50% desde el 20 de noviembre. Sin embargo, los expertos recomiendan no dejarse llevar por los reclamos publicitarios y realizar compras necesarias y no impulsivas.

Uno de los puntos neurálgicos del Black Friday en Zaragoza es el paseo Independencia, donde se encuentran muchos de los comercios de franquicias como Inditex, Tendam o El Corte Inglés. Marcas como Women Secret, Mango, Sphera, El Corte Inglés, Kiko o Óptica Universitaria ya tienen activos sus descuentos en tienda física. En Inditex los descuentos en tienda comienzan mañana y en su página web ya se pueden encontrar. "Tendremos descuentos solo mañana del 20 y 40%. La gente lleva toda la semana preguntando por ellos, así que esperamos mucha afluencia ya que muchos clientes aprovechan para hacer compras navideñas", asegura Ana Junqueras, dependienta de la tienda Zara Home.

Y aunque muchas de las tiendas estaban ya hoy bastante llenas, los clientes apuestan más por mirar. "A no ser que de casualidad encuentre algo que esté bien de precio no voy a comprar nada. Me parece una incitación más al consumo desaforado", comenta Gemma Villanueva mientras pasea por una tienda del paseo Independencia. Esta fecha también es aprovechada por muchas personas para comprar electrodomésticos a precios más asequibles. "No tenía en mente comprar nada pero estoy viendo que hay mucha rebaja. No soy muy consumista pero me parece una buena iniciativa para comprar artículos que si no fuera por los descuentos no me los llevaría, sirve para mover un poco el consumo y comprar regalos de Navidad. Por ejemplo, yo he aprovechado para comprarme una freidora de aire", explica Marina Ruiz.

Muchas colas y trajín de gente en la tienda Cortefiel, que tiene casi todos los productos de la tienda al 30 y al 50%. "Mañana será el día más fuerte junto con el sábado, cuando esperamos que venga mucha gente. Tenemos casi toda la tienda con descuentos y los socios se pueden beneficiar de extras", apunta la responsable de la tienda Daniela Carballo. "De momento no he comprado, y no he comparado precios pero me fío de que sean verdad porque a veces se comenta que suelen inflarlos para después bajarlos", explica Pilar Sánchez.

Y es que aunque las ofertas pueden resultar irresistibles, los expertos recomiendan no dejarse llevar por ellas y comparar los precios con tiempo para evitar caer en engaños. "Es importante que compremos lo que teníamos en mente y sobre todo asegurarnos de que el precio es menor porque nos podemos encontrar con sorpresas. Hay que tener cuidado con esas compras compulsivas e inducidas y con ofertas relámpago que suelen resultar engañosas", recomienda el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Oliván.

Precisamente, para evitar el consumo excesivo de productos durante la Semana Negra cada vez más son las entidades que ponen en marcha iniciativas para paliar las compras compulsivas. Este sábado se celebra el Día Mundial sin Compras, una jornada de protesta contra el consumismo en la que se propone una abstención de compras durante las 24 horas que duran los descuentos.

Desde Correos también pretenden concienciar del impacto ambiental que las compras masivas suponen para el planeta. Para ello, han lanzado la campaña Sirenas que quiere evitar el envío de paquetes urgentes y sustituirlos por plazos de 72 horas. Desde la entidad aseguran que si estos paquetes fueran tan urgentes se transportarían con vehículos que portasen sirenas y que además enviar un paquete en 72 horas permite reducir la huella de carbono en hasta un 40%.