La decisión del concejal de Huesca, Antonio Laborda, de abandonar Vox para pasar al grupo mixto en el consistorio, puede provocar una marejada en el partido en Aragón. La suma de mayorías en el Ayuntamiento de Huesca, liderado por la popular Lorena Orduna, hace que el voto de Laborda pueda ser clave para conformar la mayoría absoluta de la regidora conservadora. El PP se quedó en las elecciones a un concejal de esa mayoría absoluta, y si ahora Laborda le otorga su apoyo desde el grupo mixto, podría cambiar las mayorías en el consistorio.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, ha valorado por primera vez la situación en la capital altoaragonesa y ha destacado que, si Laborda suma su apoyo a Orduna, incurriría en un "claro caso de transfuguismo".

"La decisión del señor Laborda es una decisión suya, tiene la libertad personal para hacer lo que quiera, yo ni sé los motivos ni quiero saberlos. Es algo que pertenece a la intimidad y la autonomía de las personas", ha empezado Nolasco.

"En el caso del voto (de que diera la mayoría absoluta a Orduna), estaríamos ante un caso claro de transfuguismo, una persona que se va al grupo mixto y apoya esa mayoría alternativa", ha recalcado. "Es un tema muy delicado que tendremos que hablar en las próximas semanas porque hay un pacto, al menos en el de Zaragoza lo hay, no sé si lo hay en el de Huesca, un pacto de antitransfuguismo. Habrá que ver qué es lo que pasa ahí", ha avisado Nolasco, sin descartar nada.

Por otro lado, en estas fechas en las que los equipos de gobierno negocian los apoyos para las cuentas de 2024, Nolasco ha reconocido que el voto de Laborda puede darle a Orduna la mayoría absoluta, lo que evitaría que tuviera que negociar el apoyo de Vox.

"Me parecería muy deshonesto que una persona se vaya de un partido con la connivencia de otro para facilitar los presupuestos o las ordenanzas fiscales. Por lo menos, lo calificaría de deshonesto. Pero es adelantarse a lo que podría pasar: igual no es así, igual el señor Laborda tiene una actitud independiente y por el bien común de los oscenses, y yo ahí no tendría nada que decir", ha zanjado Nolasco.