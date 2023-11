El reparto de comisiones en Huesca, foco de la discordia en la crisis de Vox

Las aguas están lejos de calmarse en el Ayuntamiento de Huesca tras la salida de Antonio Laborda del grupo municipal de Vox y su consideración ahora como concejal no adscrito. Mientras fuentes cercanas al grupo municipal de la formación de extrema derecha consideran que Laborda no tendría derecho a participar en las comisiones municipales, el edil defiende su "derecho" a estar presente como representante electo de los oscenses.

La decisión final no está clara ni tomada. En las últimas horas, entre cruces de acusaciones de transfuguismo y de pactos incumplidos, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Huesca analizan la situación para llegar a una conclusión firme sobre si Laborda tendrá presencia o no en las comisiones. La decisión debe tomarse antes del próximo pleno ordinario, previsto para el jueves que viene. Ahí debería votarse la nueva composición de las comisiones, en caso de que Laborda forme parte de ellas.

La complejidad de la aplicación del reglamento en este caso se mezcla con las tensiones propias tras la salida de un concejal de un partido. Desde Vox Huesca explicaron a este diario que, más allá de que Laborda anunciara su salida, el procedimiento está abierto para iniciar un expediente que depende de la Vicesecretaría de Acción de Gobierno, a nivel nacional, que previsiblemente acabará con su expulsión.

"Sigo manteniendo que yo he venido a trabajar por la ciudad y lo que pido es tener representación en las comisiones", ha dicho a este diario Laborda. El problema es que el reparto de ediles de cada comisión de área y el de mayorías se decidió al inicio de la legislatura, con una proporcionalidad de siete miembros en cada comisión, tres por el PP, tres por el PSOE y uno por Vox.

Si se añade ahora el concejal no adscrito, una de las dudas es qué grupo municipal vería rebajada su representatividad y hasta qué punto la presencia de Laborda desequilibraría el juego de mayorías. Por ahora, no ha comenzado la negociación en este punto ni el PSOE ha recibido ninguna petición para perder uno de sus tres representantes.

Nolasco ve un posible transfuguismo...

Por primera vez, este jueves el líder de Vox y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha valorado la situación en Huesca.

"La decisión del señor Laborda es una decisión suya, tiene la libertad personal para hacer lo que quiera, yo ni sé los motivos ni quiero saberlos", ha manifestado a preguntas de los medios, antes de señalar que puede incurrir en un caso de transfuguismo. "En el caso del voto (que daría la mayoría absoluta a Orduna), estaríamos ante un caso claro de transfuguismo, una persona que se va al grupo mixto y apoya esa mayoría alternativa", ha recalcado, y recordado que en España hay un pacto antitransfuguismo que podría ser de aplicación.

"Me parecería muy deshonesto que una persona se vaya de un partido con la connivencia de otro para facilitar los presupuestos o las ordenanzas. Pero es adelantarse a lo que podría pasar: igual no es así, igual el señor Laborda tiene una actitud independiente y por el bien común de los oscenses, y yo ahí no tendría nada que decir", ha zanjado Nolasco.

...Pero dice que el pacto en Aragón "no peligra"

Por otro lado, el líder de Vox en Aragón ha rechazado que la crisis en Huesca afecte al pacto de gobernabilidad en Aragón o en el Ayuntamiento de Zaragoza, como sí plantean fuentes cercanas a Vox en Huesca.

Aquí está el segundo punto de la discordia. En concreto, en el artículo 8 del pacto rubricado entre PP y Vox donde ambos "expresan su firme voluntad y compromiso para que este pacto constituya la base de la estabilidad en el conjunto de instituciones y administraciones locales de Aragón".

Mientras Laborda defiende que Vox estaba dispuesto a "incumplir el pacto" al intentar no votar a favor de las ordenanzas, el nuevo portavoz de Vox, José Luis Rubió, insiste en que estarán "vigilantes de que no se intenta comprar el voto de Laborda".

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, ha insistido en que la crisis en Huesca "no tiene por qué afectar al pacto global". "A Vox no tendría que preocuparle el voto de Laborda porque con sus dos concejales en Huesca hay mayoría. Si votaran en contra de los presupuestos, quienes romperían el acuerdo global de gobernabilidad sería Vox", ha reflexionado.