Azcón abraza las renovables para seguir captando grandes empresas

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, destacó este viernes la importancia de la producción de energías renovables en la comunidad autónoma, «de forma ordenada», para la atracción de grandes empresas. En este sentido, recordó que este territorio genera ya el 7,4% de la energía de España mientras que consume algo más del 4% del total nacional. Además, el 75% de la electricidad que se produce aquí es con tecnologías verdes (fotovoltaica, eólica e hidráulica), un porcentaje «muy superior a la media española».

Así lo señaló en el acto de inauguración de la I Conferencia Internacional Foro Sella, que tuvo lugar ayer en Villanueva de Gállego (Zaragoza). El reto de Aragón, recalcó Azcón, no es solo producir más energía renovable, «sino también consumirla». «Quiero que se pueda igualar» el diferencial entre generación y demanda local, añadió, porque «eso significará que hay más industrias que vienen» a la comunidad, lo que generará más puestos de trabajo.

Para el jefe del Ejecutivo autonómico, «el debate ya no está en el cambio de modelo de energía», sino en cómo va a cambiar esto el sistema económico e industrial. A su juicio, más allá de la conciencia medioambiental, «igualmente importante», la cuestión está en «hacer números». Azcón subrayó también el hecho de que big tech (gigantes tecnológicos) como Microsoft o Amazon hayan escogido Aragón para establecerse, lo que deja claro que «hay elementos que nos permiten ser mucho más competitivos».

El autor de 'There is no Planet B'

El orador principal de la jornada fue Mike Berners-Lee, profesor de la Universidad de Lancaster, especialista en huella de carbono e impacto medioambiental de las TIC y autor de los best-seller 'There is no Planet B' y de 'How Bad are Bananas?'. En su conferencia, alertó de que «estamos en una emergencia climática y ecológica, pero actualmente las emisiones anuales siguen aumentando. Esto nos afecta a todos y debe influir en cada decisión, en cada negocio».

El experto subrayó que «la transmisión energética es posible», pero requiere una reducción en la demanda, un aumento significativo en las energías renovables y una disminución de los combustibles fósiles. Para el especialista, sin embargo, «no conducen automáticamente a la reducción de los combustibles fósiles».

En este contexto, subrayó el papel de Aragón como «una región clave para la transición energética, porque cuenta con mucho sol y viento». Gracias a estas dos fuentes, aseveró, «puede ofrecer una gran continuidad en el suministro de energías renovables», lo que la convierte en «un excelente lugar de implantación para las empresas emergentes de uso intensivo de energía» como los centros de datos.

Berners-Lee cree que esta fortaleza territorial constituye un polo de atracción para el tejido industrial, con ejemplos como Amazon Web Services, Stellantis o Saica, que compartieron sus buenas prácticas durante la jornada, en la que también se abordaron los desafíos que conlleva este nuevo modelo energético desde el punto de vista de la gestión.